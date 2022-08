„SWR Nachtcafé“ am Freitag: Gäste und Thema der Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 19. August 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus. Diese ist eine Wiederholung vom April 2021. Im Anschluss gibt es von 23.30 Uhr bis 0 Uhr eine „Classics“-Ausgabe.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 19. August:

Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Simone Wiechern

Christiane und Thorsten Meise

Regine und Hendrik Thiesmeyer

Michaela Huber

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 12. August:

„Paare, die an Grenzen gehen“ Als „Gangsta Rapper“ verdiente Bushido, der mit bürgerlichem Name Anis Ferchichi heißt, Millionen. Mit Texten, die vor Beleidigungen, Schmähungen und unverhohlenen Drohungen strotzen. Doch es war die tatsächliche Nähe zu Clans und kriminellen Milieus, die dazu führte, dass er und seine Frau Anna-Maria mitsamt acht Kindern seit Jahren unter Polizeischutz stehen und als Paar den permanenten Ausnahmezustand erleben. „Ich weiß, dass ich es bin, der uns in diese Situation gebracht hat“, zeigt sich der Sänger geläutert.

Geographische und kulturelle Grenzen waren kein Hindernis für Simone Wiechern: Aus Liebe zu einem Beduinen baute sie sich ein Leben in der Wüste Ägyptens auf. Die kulturellen Unterschiede führten zwar immer wieder zu Missverständnissen, waren für ihre Liebe aber nie ein Handicap. „Dass dann doch für mich irgendwann eine Grenze erreicht war, hatte weniger mit seinen Traditionen zu tun als mit seinen persönlichen Problemen“, erklärt Wiechern, „ich war gezwungen zu handeln.“

Christiane und Thorsten Meise lieben es, für jeden sichtbar an Grenzen zu gehen. Beide haben ein Faible für extreme Optik und ungewöhnliche Hobbies – Körpermodifikation ist nur eins davon. Und dennoch verbirgt sich hinter gefärbten Augäpfeln und gespaltenen Zungen ein erstaunlich solides und bodenständiges Leben mit vier gemeinsamen Kindern. Doch die wenig bürgerliche Fassade provoziert ihr Umfeld immer wieder zu Kopfschütteln und anderen Reaktionen. „Den Wunsch, anders zu sein, hatten wir beide immer schon“, beteuert Christiane, „im Anderen haben wir beide dann einen Seelenverwandten gefunden!“

Auch Regine und Hendrik Thiesmeyer sind die skeptischen Blicke der Anderen gewohnt. Der Mann deutlich jünger als seine Frau – das ist in vielen Köpfen noch immer nichts Alltägliches. Und auch für Regine selbst war der Altersunterschied anfänglich ein Grund, sich fast nicht auf die Beziehung einlassen zu wollen. „Was ist“, fragt sie ihren Partner, „wenn ich zum Pflegefall werde?“ Doch Hendrik bewies viel Phantasie, ihr seine aufrechte Liebe immer wieder zu versichern.

Die Psychotherapeutin Michaela Huber weiß aus langjähriger Praxis, welche Grenzen der Liebe gesetzt sind, an welchen Grenzen Beziehungen wachsen und an welchen Grenzen Paare scheitern können – und manchmal müssen. Auch die Frage, ob sich Gegensätze anziehen oder eben nicht, weiß Michaela Huber mit Blick auf die wissenschaftliche Datenlage zu beantworten: „Dass wir Partner suchen, die uns Ähnlich sind“, so die Psychologin, „ist deutlich häufiger der Fall.“

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 20. August, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 20. August, 13.00 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

