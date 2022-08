„SWR Nachtcafé“ am Freitag um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung am 12. August

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 12. August 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus. Dies ist eine Wiederholung aus dem August 2021. Im Anschluss gibt es noch von 23.30 Uhr bis 0 Uhr eine „Classics“-Ausgabe.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 12. August:

Katerina Jacob

Matthias Dauenhauer

Lady Miro und Heino

Lilli Hollunder

Alexander Freise

Ann-Marlene Henning

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 12. August:

„Sex- Lust und Frust“ Aufregend, prickelnd und abwechslungsreich – so sieht für viele der perfekte Sex aus. Doch während die einen ein anregendes Liebesleben voller Sex oder erotischer Abenteuer führen, stellt sich bei vielen im Bett häufig nur Frust ein.

Für Katerina Jacob ist der Sex im Alter deutlich lustvoller als in jungen Jahren. Statt mit Leistungserwartungen und Frust, geht die Schauspielerin heute viel befreiter an die Sache: „Je älter man ist, desto schöner wird der Sex. Es ist einfach intensiver und ich muss niemandem mehr gefallen. Vor allem junge Frauen haben einen immensen Druck.“

Gleich mehrere Partnerinnen hat Matthias Dauenhauer. Früher lebte der ehemalige Pastor in einer traditionellen, monogamen Ehe. Doch nach und nach merkte er, dass ihm eine Frau alleine nicht reicht: „Irgendwann habe ich gemerkt, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann. Und ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, ich kann nicht mehr zurück.“

Ob Schweißfüße, knallende Luftballons oder Sadomaso-Spiele – Lady Mira bietet ihren Kunden Fetische jeglicher Art. Zu Hause erfüllt der zweifachen Mutter ihr persönlicher Sklave Heino jeden erdenklichen Wunsch: „Die Konstellation ist verrückt, aber wir sind eine tolle große Familie. Ich mache hier fast nichts mehr und werde rund um die Uhr versorgt“, sagt Lady Mira.

Nach der Geburt ihres Sohnes herrschte bei Lilli Hollunder nur noch Flaute im Bett. Statt aufregendem Sex durchlebte die Ehefrau von Ex-Nationaltorhüter René Adler eine sexuelle Durststrecke. „Ich hatte Lust und wollte, aber es ging einfach nicht mehr. Ich fühlte mich überhaupt nicht mehr begehrenswert.“ Umso größer war ihre Angst, ihre Beziehung zu verlieren.

Jahrelang drehte sich für Alexander Freise alles nur um Pornos und One Night Stands. Tag und Nacht hing er vor dem Rechner oder besuchte Swinger Clubs und Dominas. „Ich bin irgendwann dann gar nicht mehr rausgekommen und hing nur noch in meinem Zimmerloch.“ Erst als er als völlig ausgelaugt ist und kurz vor dem Zusammenbruch steht, stellt er sich seiner Sucht.

Sexologin und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning weiß, warum so viele Menschen keinen befriedigenden Sex haben. Statt die eigenen Bedürfnisse frei auszuleben, hindern uns häufig unnötige Tabus und Schranken an einem erfüllten Liebesleben. „Eines der größten Missverständnisse beim Sex ist, dass Menschen denken, sie können sich sexuell nicht verändern. Man muss sich aber nur damit beschäftigen“, so Henning.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 13. August, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 13. August, 13.00 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

