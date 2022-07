„SWR Nachtcafé“ am Freitag um 22 Uhr: Gäste und Thema in der 1000. Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 8. Juli 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus. Es steht ein Jubiläum an – es ist die 1000. Sendung des „SWR Nachtcafé“.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 8. Juli:

Tine Wittler

Max Kugel

Boris Cecez

Brigitte Becker

Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Prof. Dr. Wilhelm Schmid

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 8. Juli:

„Wer sich verändert, bleibt sich treu?“

Tine Wittler

Nach 25 Jahren zog die Moderatorin und Autorin Tine Wittler von Hamburg aufs Land. „Irgendwann war der Punkt, an dem ich unzufrieden wurde und alles auf den Prüfstand gestellt habe“, so die Entertainerin. „Als ich dann erkannt habe, dass die Großstadt keine Inspiration mehr ist, habe ich schlagartig die Reißleine gezogen und bin aufs Land gezogen.“ Mittlerweile lebt sie in einem alten Bauernhaus in einem winzigen Dorf im Wendland.

Max Kugel

Um Brot nach seinen eigenen Vorstellungen zu backen, stieg Max Kugel aus der Familienbäckerei aus. Zuvor hatte sein Vater ihn lange auf die Übernahme des Traditionsbetriebs vorbereitet. „Irgendwann habe ich meinen ganzen Mut zusammengepackt, bin zu meinem Papa ins Büro und hab gesagt, dass ich gehen möchte“, sagt Kugel. „Ich wollte meinen eigenen Weg gehen.“ Er wagte den Schritt und eröffnete seine eigene moderne Bäckerei, in der es ausschließlich Brot und keine Nachtschichten gibt.

Boris Cecez

Seit fünf Jahren lebt Boris Cecez in den Höhlen auf La Gomera. Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger beschloss er, sein altes Leben hinter sich zu lassen und auf Reisen zu gehen. Schließlich landete er auf den Kanaren und verliebte sich in das Leben in den Inselhöhlen: „Veränderung ist für mich Leben. Und auch wenn ich unsicher bei neuen Dingen bin, ist es mir wichtig, dass ich mich meinen Ängsten stelle.“

Brigitte Becker

Kurz vor ihrer silbernen Hochzeit beschloss Brigitte Becker, nicht mehr fremdbestimmt leben zu wollen. „Ich dachte, ich will jetzt endlich mein Leben leben dürfen und mich nicht mehr unterordnen müssen“, so die zweifache Mutter. „Ich wollte aus dieser Situation komplett raus.“ Sie trennte sich von ihrem Mann und begann eine Beziehung mit einer Frau.

Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Bereits als Kind stand Wilson Gonzalez Ochsenknecht vor der Kamera und wurde schnell zum angehimmelten Teenie-Star, der sich vor kreischenden Fans kaum retten konnte. Es folgte eine lange Phase der Selbstfindung voller Veränderungen. „Ich finde es super wichtig, dass man mit den Situationen wächst und sich wandelt“, betont der Schauspieler und Musiker. „Wenn man Grenzen überschreitet, gehört Veränderung immer dazu.“

Prof. Dr. Wilhelm Schmid

Prof. Dr. Wilhelm Schmid weiß, wie wichtig es ist, sich immer wieder neu im Leben zu justieren. Denn nur so gelingt es uns, mit den Veränderungen in unserer Umgebung mitzuhalten. Doch nur wer die Gratwanderung zwischen Beständigkeit und Veränderung meistert, kann sich selbst treu bleiben, ist sich der Lebenskunstphilosoph sicher: „Wir brauchen im permanenten Fluss des Lebens eine gewisse Beständigkeit, die uns die Veränderung erst ermöglicht.“

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 9. Juli, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 9. Juli, 12.25 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

