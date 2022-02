„SWR Nachtcafé“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste und das Thema

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 18. Februar 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 18. Februar:

Diana Körner

Lara und Klaus

Paulita Pappel

Jürgen Willmann

Tina Molin

Dr. Melanie Büttner

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 18. Februar:

„Porno und Fetisch – können wir noch normal Sex haben?

Außergewöhnliche Sexpraktiken, Fetische und exzessiver Pornokonsum – immer mehr Menschen suchen den extra Kick, um sexuell auf Touren zu kommen. Doch viele entwickeln Erwartungen, die ein lustvolles Liebesleben nahezu unmöglich machen.“

Sex hält Diana Körner in unserer Gesellschaft für stark überbewertet. Vor allem bei älteren Menschen spielt das Liebesleben aus ihrer Sicht meist nur eine Nebenrolle. Zudem sind Liebe und Sex für die Schauspielerin untrennbar miteinander verbunden. Seit ihr Partner vor fünf Jahren verstarb, lebt die Schauspielerin abstinent: „Der sexuelle Drang ist irgendwann weg. Die wilden Zeiten haben sich gelegt.”

Einen Fetisch der ganz besonderen Art leben die Pet-Player Lara und Klaus aus. Als Vorspiel schlüpft Klaus in das Kostüm eines Zebras. Lara dominiert und umsorgt Klaus in seiner Rolle und lässt sich von ihm durch die Gegend kutschieren. „Das ist total faszinierend und erweitert unsere Sexualität. Wir haben einfach eine Art gefunden, die für uns genau richtig ist.“

Pornoregisseurin Paulita Pappel produziert Erotikfilme speziell für Frauen. Während sie als Jugendliche oft an ihrer eigenen Sexualität zweifelte, konnte sie sich schließlich als Pornodarstellerin sexuell frei entfalten: „An Pornosets habe ich verstanden, was ich eigentlich will und, dass Kommunikation beim Sex dazugehört.” Heute führt sie auch privat ein offenes und selbstbestimmtes Liebesleben.

Was mit harmlosen Besuchen in Pornokinos begann, wurde für Jürgen Willmann bald zur jahrzehntelangen Sucht: „Ich habe mich völlig machtlos gegenüber meinem Verlangen gefühlt.” Selbst seine Ehe scheiterte an seiner Sucht nach heimlicher Selbstbefriedigung. Einen Ausweg fand er erst, als er seine neue Frau kennenlernte und ihr sein Verlangen nach Pornografie offenlegte.

Nach der Geburt ihres Kindes herrschte bei Tina Molin Flaute im Bett. Plötzlich waren die einstige sexuelle Verspieltheit und Abenteuerlust wie weggeblasen: „Mein Bedürfnis nach Sex war verschwunden. Stattdessen suchte ich nach Halt und Geborgenheit.” Doch mit einem Gutschein für eine Tantra-Massage begann für sie und ihren Mann eine aufregende Entdeckungsreise.

Die Sexualtherapeutin und Ärztin Dr. Melanie Büttner kennt die Antwort auf die Frage, warum sexuelle Bedürfnisse oft sehr unterschiedlich sind. Sie ist überzeugt, dass jeder Mensch für sich selbst herausfinden sollte, was für sie beim Sex normal ist: „Was für den Einen eine wunderbare Sache ist, löst in dem anderen vielleicht eine Abscheu oder Überforderung aus.”

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 19. Februar, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 19. Februar, 12.25 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: