„SWR Nachtcafé“ in der Weihnachtspause – nächste Sendung am 7. Januar

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Nach der Weihnachtspause strahlöt der WDR am 7. Januar 2022 von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafe-Ausgabe aus. Moderator ist wie gewohnt Michael Steinbrecher.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 7. Januar:

Max Schautzer

Mina Kornblum

Dr. Mathias Jung

Monika Schroeter

Stefan und Annika Groß

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 17. Januar:

„Das Geheimnis der Liebe“

Herzrasen, weiche Knie, Schmetterlinge im Bauch – die Magie der Liebe zieht uns alle in ihren Bann. Doch während es manchen Menschen gelingt, bis ins hohe Alter eine erfüllte, glückliche Beziehung zu führen, scheitern andere immer wieder auf der Suche nach dem passenden Gegenüber.

Wer kennt es nicht, das Gefühl frisch verliebt zu sein und auf Wolke Sieben zu schweben? Doch spätestens, wenn der Alltag in die Beziehung einkehrt, steht die Liebe vor ihrer ersten großen Herausforderung. Während manche Paare schnell an den ersten Hürden scheitern, gelingt es anderen, ihre Beziehung auf eine neue, tiefere Ebene zu stellen. Welche Probleme und Krisen auch kommen mögen, sie gehen gemeinsam durch dick und dünn.

Andere wiederum haben weniger Glück in der Liebe. Jahrelang suchen sie nach dem perfekten Gegenüber und hangeln sich doch von einer Kurzzeitbeziehung zur nächsten. Und selbst wenn sie ihre*n Seelenverwandte*n gefunden haben, ist die Freude manchmal nur von kurzer Dauer. Sei es, dass sie betrogen werden oder merken, dass die gegenseitigen Differenzen größer sind als zu Beginn gedacht. Es gibt aber auch diejenigen, die lange eine Traumehe geführt haben, bis ihr Gegenüber unerwartet verstirbt und sie allein zurücklässt. Was ist das Geheimnis der Liebe? Warum fällt es manchen so schwer, diese zu finden? Und wie gelingt es, die Liebe ein Leben lang frisch zu halten?

Seit mehr als 50 Jahren ist der TV-Moderator und Schauspieler Max Schautzer mit seiner Frau Gundel verheiratet. Trotz unerfüllten Kinderwunschs und zeitaufwendigen Karrieren sind die beiden bis heute unzertrennlich. „Wir haben einen künstlerischen Beruf, da hat man Verständnis füreinander. Es gab bei uns aber auch nie eine Affäre, da sind wir absolute Exoten in der Branche.“

Gleich mehrere Affären überstand die Beziehung von Mina Kornblum. Bei anderen Männern holte sie sich jene Dinge ab, die sie in ihrer Partnerschaft vermisste: “Ich brauche mehr Luft als andere Menschen.“ Über viele Jahre durchlebte sie ein wildes Auf und Ab der Gefühle und konnte doch nie von ihrem Partner lassen.

Das Geheimnis der Liebe hatte Dr. Mathias Jung zusammen mit seiner Frau für sich entschlüsselt. Das Paar lebte eine höchst innige Liebesbeziehung, bis sie vor einigen Monaten plötzlich nach einem Unfall verstarb. Für den Philosophen und Paartherapeut ein schwerer Schlag: “Natürlich gehe ich durch das Tal der Tränen, aber ich erlebe zugleich, dass die Liebe nach dem Tod noch stärker werden kann.“

Eine Achterbahn der Gefühle erlebte Monika Schroeter in der Liebe. Nach Jahren der Suche fand sie ihren vermeintlichen Traumpartner. Doch ihr Glück stellte sich als fataler Irrtum heraus, da ihr Mann eine Doppelbeziehung führte. „Ich stand völlig neben der Spur, ich war entsetzt, wie ein Mensch so was machen kann.“ Trotz der großen Enttäuschung gab sie den Glauben an die Liebe nicht auf.

Eine höchst ungewöhnliche Liebesbeziehung führen Stefan und Annika Groß. Nach einem schweren Unfall ist Stefan zunächst vom Hals abwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Doch in der Reha verliebt er sich plötzlich in seine Physiotherapeutin Annika: “Wir haben nie darüber nachgedacht, dass wir irgendwann ein Paar werden würden.” Es entwickelt sich eine außergewöhnliche Beziehung.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 8. Januar, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 8. Januar, 12.25 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: