SWR Nachtcafé: Gäste und Thema der Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 12. November 2021 von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr zeigt der SWR die Wiederholung einer Nachtcafe-Ausgabe aus Juli 2020. Moderator ist wie gewohnt Michael Steinbrecher.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 12. November:

Martin Hochhuth

Claudia Fromme

Jane König

Roland Augst

Gabriela Odermatt

Michaela Huber

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 12. November:

„Vergeben und Vergessen?“

Es gibt Geschehen, die sind so grausam, dass es auf den ersten Blick unmöglich erscheint, den Tätern vergeben oder verzeihen zu können. Bei denen man sich vielleicht Vergeltung wünscht, oder wenigstens verdrängen und vergessen zu können. Und doch ist es für das Weiterleben von Opfern und Hinterbliebenen nicht selten der heilsamere Weg, den Tätern zu vergeben.

Martin Hochhut „Mein Vater hat das Vergessen in Deutschland beendet“, sagt der Jurist und Rechtsphilosoph Martin Hochhuth über seinen Vater, den Dramatiker Rolf Hochhuth, der mit Werken wie „Der Stellvertreter” immer wieder gegen den Nationalsozialismus anschrieb und damit sogar Politiker stürzte. „Selbst wenn von seiner Literatur gar nichts bliebe, diese Leistung würde immer bleiben”, so Martin Hochhuth, der ein ambivalentes Verhältnis zum Vater pflegte: „Er konnte liebevoll sein, aber manchmal war ein falsches Wort schon zu viel.”

Claudia Fromme verlor auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Dabei starben ihr Mann und ihre Tochter. Sie überlebte den Unfall, musste aber lernen sich zu verzeihen und mit den Schuldgefühlen umzugehen: „Ich habe die Entscheidung getroffen, nicht verbittert zu werden“, sagt Fromme. „Ich möchte wieder glücklich sein, und das kann ich nicht, wenn ich mir immer wieder Selbstvorwürfe mache.“

Jane König Kaum zu vergessen und zu vergeben ist, was Jane König erlebt hat: In ihrer Kindheit wurde sie von der Mutter gequält, vom Stiefvater missbraucht. Erst kürzlich erfuhr sie dann: Ihre Mutter ist sogar eine Mörderin. Kann man solchen Eltern verzeihen? „Ich konzentriere mich auf die positiven Sachen, die durch das entstanden sind, was mir angetan wurde“, sagt König heute. „Ich bin, wer ich bin, weil ich eine Kämpferin bin, weil ich die Fähigkeiten hatte, das alles zu überleben.“

Roland Augst wurde 2020 im Einsatz als Polizist brutal niedergeschlagen, schwer verletzt und anschließend im Netz verhöhnt: eine Kneipen-Schlägerei, die eskalierte. Unter den körperlichen und psychischen Folgen leiden er und seine Familie bis heute, Entschuldigungen der Täter wollte er nicht annehmen. „Natürlich werde ich das nie vergessen“, meint er. „Ich werde jeden Tag damit konfrontiert.“ Augst ist seit der Tat dienstunfähig – und wünscht sich nichts mehr als endlich wieder Normalität.

Gabriela Odermatt wünschte sich ein glückliches, normales Familienleben: Doch ihre Kinder kamen beide mit Behinderungen zur Welt, ihre Ehe zerbrach an dieser Belastung. Erst vor vier Jahren erfuhr sie, dass ein Medikament, das ihr ein Arzt während ihren Schwangerschaften verschrieben hatte, der Grund für all das ist, was sie und ihre Kinder täglich durchmachen. „Als ich den Arzt damit konfrontierte, weinte ich“, erzählt sie, “eine Entschuldigung kam von ihm bis heute nicht.“

Michaela Huber, Trauma- und Psychotherapeutin, erlebt in ihrer Praxis täglich, wie sehr Menschen das Thema Verzeihen beschäftigt. „Ich erlebe Leid, Hass, Kummer, Selbstvorwürfe und Wut, wenn sich Menschen damit auseinandersetzen“, so Huber. Der entscheidende Prozess finde dabei immer im Inneren des Verzeihenden statt, der die Frage beantworten müsse: „Kann ich loslassen?“ Aber auch das Nicht-Verzeihen könne durchaus eine Option sei, mit der man am Ende gut leben könne.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

aktuell keine Wiederholung

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: