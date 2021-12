„SWR Nachtcafé“: Gäste und Thema der nächsten Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 10. Dezember 2021 von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr strahlt der SWR eine neue Nachtcafe-Ausgabe aus. Moderator ist wie gewohnt Michael Steinbrecher.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 10. Dezember:

Timo Hildebrand

Ingo Nommsen

Nilüfer Türkmen

Christine Forster

Pasqualina Perrig-Chiello

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 10. Dezember:

„Geliebte, gehasste Familie“

Familie kann man sich nicht aussuchen. Egal ob man mit ihr Liebe und Geborgenheit verbindet oder Angst und Schrecken. Familie bleibt Familie. Auch wenn man seine Familie liebt, macht sie einen oftmals wahnsinnig. Man herzt sich und nervt sich, man streitet und versöhnt sich wieder – man kann nicht mit – und nicht ohne. Bei manchen Menschen ist Familie jedoch mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Selbst beim größten Hass oder bei Kontaktabbruch fällt radikales Vergessen schwer. Die Verbindung bleibt trotz allen Versuchen ein Leben lang spürbar und prägend – ob man will oder nicht.

Familie kann so viel mehr bedeuten als Blutsverwandtschaft. Und Elternschaft ist nichts rein Biologisches, sondern vor allem an Taten zu bemessen. Für viele Menschen ist Blut daher nicht dicker als Wasser. Sie finden Rückhalt, Liebe und Geborgenheit außerhalb der eigenen Familie. Die Beziehungen sind vielfältig und oftmals ambivalent.

Ex-Nationaltorwart Timo Hildebrand kennt kein unbeschwertes Aufwachsen. Sein Vater kämpfte mit Alkoholproblemen, von klein auf war die familiäre Atmosphäre geprägt von Spannungen und Konflikten: „Das Fußballspielen war auch eine Flucht vor den Streitigkeiten bei mir zuhause.“ Eine Vaterfigur, die ihm Halt geben konnte, hat der langjährige VfB Stuttgart-Keeper stets vermisst – umso mehr genießt er die enge Bindung, die er zu seiner Mutter und zu seinem neunjährigen Sohn hat.

Ingo Nommsen hingegen ist in einem harmonischen Zuhause mit viel Liebe und Verständnis aufgewachsen. In der Rückblende sind die Kindheitserinnerungen des Moderators durchweg positiv besetzt: „Ich habe nie ein böses Wort gehört. Unsere Eltern hatten ein großes Vertrauen in mich und meinen Bruder, wir konnten alles ausprobieren.“ Dass diese Bullerbü-Kindheit aber auch Schattenseiten haben kann, musste er in seinem späteren Berufsleben erfahren.

Dass auch das Leben mit geliebter Familie kummervoll und hart sein kann, lernte Nilüfer Türkmen schon früh. Bis sie neun Jahre alt war, lebte sie eng zusammen mit ihrer schizophrenen Mutter – und lebte in deren Lebenswelt: „Ihre Ängste haben sich auf mich übertragen“, sagt sie, „ich habe angefangen zu glauben, was sie glaubte.“ Erst als sie ins Kinderheim kam, durfte sie endlich Kind sein. Die Liebe zu ihrer Mutter und von ihrer Mutter blieb von der Krankheit jedoch stets unberührt.

Christine Forster hatte bereits vier Kinder, als sie sich vor zwanzig Jahren entschied, Pflegemutter zu werden. Neun Pflegekinder hat sie im Laufe der Jahre begleitet. Mit den meisten hat sie bis heute engen Kontakt, drei der Kinder leben immer noch bei ihr und ihrem Mann. „Als unser erster Pflegesohn die Abschlussrede an seiner Schule halten durfte, hatten wir Tränen in den Augen vor Stolz“, erzählt sie. Aber auch in schweren Zeiten hielt die Großfamilie immer fest zusammen.

„Dass die Gefühle gegenüber engen Familienmitgliedern ambivalent sind, ist normal“, sagt Pasqualina Perrig-Chiello. Nähe schaffe Reibung: Hass und Liebe, beides gehöre dazu. Die Entwicklungspsychologin und Familientherapeutin weiß, dass es aber auch Situationen gibt, die zur Entfernung und Entfremdung von der eigenen Familie führen. Dennoch sei die Sehnsucht nach Zusammenhalt und Bindung, im Guten wie im Schlechten, fast immer Teil von Familienkonstrukten

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 11. Dezember, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 11. Dezember, 12.25 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

