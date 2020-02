Morgens ist die Welt noch in Ordnung. Dieses Motto gilt für zahlreiche treue TV-Zuschauer wohl vor allem dann, wenn RTL bei „Guten Morgen Deutschland“ Susanna Ohlen ab 6 Uhr ins TV-Rennen schickt.

Wenn Susanna Ohlen gemeinsam mit ihrem Kollegen Jan Hahn durch das Morgenprogramm bei RTL führt, geht in den deutschen Wohn- und Schlafzimmern die Sonne auf. Die 37 Jahre alte Blondine transportiert dabei nicht nur gute Laune nach Hause, sie ist dabei auch noch überaus attraktiv. Und das gefällt den TV-Zuschauern natürlich.

Vorab: Wer bei Susanna Ohlens Instagram-Profil auf viel nackte Haut und zahlreiche Bikini-Bilder hofft, wird leider enttäuscht. Und doch weiß sie sich und ihren attraktiven Körper durchaus in Szene zu setzen. Urlaubsbilder, Schnappschüsse aus dem TV-Studio und auch lustige Missgeschicke – Susanna Ohlen lässt ihre 26.400 Abonnenten auf Instagram an ihrem Leben teilhaben.

Wir zeigen euch hier, wie sich die hübsche TV-Moderatorin auf der Foto-Plattform präsentiert. Aber macht euch selbst ein Bild:

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jan Hahn moderiert sie seit 2014 „Guten Morgen Deutschland“ auf RTL:

Über ihren 25.000 Follower – für eine Frau wie Susanna Ohlen eigentlich eine lächerliche Zahl – freute sie sich sehr und bedankte sich. Was hier wohl bei 50.000 Abonnenten los ist?

Susanna Ohlen besitzt für viele Fans das hübscheste Frühstücksfernsehen-Gesicht der Nation:

Hier zeigt sie im TV ihren Po. Natürlich nicht einfach so, die Pose hat einen journalistischen Hintergrund:

Auf der RTL-Showtreppe macht sie ebenfalls eine gute Figur:

Nein, nein, ihr seht nicht doppelt. Auch im Aufzug ist sie ein echter Hingucker:

Sie ist eine echte „Sonnenanbeterin“:

Natürlich gilt das erst recht im Urlaub:

Hier ein Urlaubsbild aus Capri:

Hier liegt sie aus beruflichen Gründen im Sand:

Susanna Ohlen ist – unschwer zu erkennen – ein echtes kölsches Mädchen. Da darf ein traditionelles Getränk aus der Domstadt zum Feierabend natürlich nicht fehlen:

RTL schickte sie schon mehrfach als Reporterin ins Dschungelcamp nach Australien:

Sportlich ist die Moderatorin natürlich auch:

Irgendwoher muss die Top-Figur ja kommen:

Echte Kölnerinnen feiern natürlich Karneval. Da macht Susanna Ohlen keine Ausnahme:

Selbst mit Gipsbein und Krücken sieht sie verdammt gut aus:

Und auch mit der „Konkurrenz“ von Sat.1, Marlene Lufen, versteht sich Susanna Ohlen gut. Wenn sich beide mal abends treffen, geht es rund, schließlich müssen beide sonst sehr früh ins Bett:

Wie sie selber sagt, besteht für Ohlen, die seit Oktober 2016 mit Jens Ohlen verheiratet ist, der besondere Reiz in ihrem Job darin, dass sie die Zuschauer gut informiert und gut gelaunt in den Tag zu schicken. Das gelingt ihr in aller Regel wunderbar. Wir freuen uns schon wieder auf morgen.