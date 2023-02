Super Bowl 2023: Die besten Werbespots in diesem Jahr

Abseits des Sportlichen ist der Super Bowl auch in Sachen Werbung ein absolutes Highlight. Während im 57. NFL-Endspiel die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles treffen, erobern in diesem Jahr Stars wie Ozzy Osbourne, Bryan Cranston, Serena Williams, Dave Grohl, Anna Faris und Rob Gronkowski die extrem teuren Werbeslots während des Spiels.

Jahr für Jahr lassen sich die „Big Player“ zum Super Bowl ganz besondere Werbespots einfallen. Und weil der Super Bowl das größte Einzelsportereignis der Welt ist, sind sie auch bereit, ganz tief in die Tasche zu greifen. Für einen 30-sekündigen Spot verlangt NBC in diesem Jahr stolze 6,5 Millionen US-Dollar – fast eine Million mehr als im Vorjahr.

>> Super Bowl 2022: Sieger, Werbung, Halbzeitshow – alle Infos zum 56. NFL-Finale <<

Üblicherweise landen viele Werbespots bereits vor dem Super Bowl Finale als Teaser im Netz, andere wiederum erscheinen erstmals im Rahmen des NFL-Endspiels. Wir zeigen euch die Highlight-Werbungen 2023!

Super Bowl Werbung: Die besten Werbespots 2023

Ben Stiller – Pepsi „Great Acting or Great Taste“

Je näher der Super Bowl rückt, umso größer werden die Stars, die dieses Jahr von den Firmen ins Rennen geschickt werden. Superstar Ben Stiller wirbt für Pepsi und es stellt sich die Frage, ob der Geschmack einer Dose Pepsi wirklich so gut ist, oder ob der Schauspieler nur schauspielert? Findet es heraus!

P. Diddy, Kelis u.a. – Uber „One Hit for Uber One“

Das Dienstleistungsunternehmen für Personenbeförderung Uber hat ein wahres Staraufgebot für seine Werbung gewinnen können. Und die Werbung ist dabei unglaublich witzig geworden, weil sich niemand der Beteiligten zu ernst nimmt. Ein echter Hingucker!

New York Mets – „We Wanna Hear You“

Auch das Baseballteam der New York Mets wirbt beim Superbowl. Aber wofür eigentlich? Findet es selbst heraus.

Ozzy Osbourne – Workdays „Ozzy Rock Star“

Die Rocklegende Ozzy Osbourne ist schon länger an Parkinson erkrankt, weshalb er bereits vor geraumer Zeit ankündigte, keine Touren mehr geben zu wollen. Doch für den Werbespot von Workdays trat er noch mal vor die Kamera. Während die neuen Kollegen noch rätseln, welcher Rockstar da vor ihnen sitzt, fragt Ozzy, wer von beiden ein Piercing haben möchte.

Metro Boomin, Kevin Bacon – Budweiser „Six Degrees of Bud“

Metro Boomin ist einer der angesagtesten Produzenten derzeit in den USA. Budweiser konnte den Musiker als Aushängeschild gewinnen und als besonderes Schmankerl für das US-Publikum ist der Sprecher des Spots ebenfalls eine echte Größe: Kevin Bacon.

Alicia Silverstone – Rakuten „Cher is back“

Für den Rakuten-Spot muss man etwas ausholen. Alicia Silverstone war der Star in „Clueless“ aus dem Jahr 1995. Für Rakuten ließ die Schauspielerin die Rolle noch mal aufleben. Rakuten selbst ist ein Internetunternehmen und Kreditkartenanbieter. Der „Clueless“-Charakter Cher passt daher insofern, dass sie Shopping liebte. Und das soll mit Rakuten so viel einfacher sein. Fans in den USA waren bereits begeistert.

Sarah McLachlan – Busch Beer „Survival Skills“

Die kanadische Singer-Songwriterin Sarah McLachlan ist hierzulande nicht allzu bekannt, in den USA aber ein Superstar. Gemeinsam mit der Biermarke Busch wirbt sie für das Getränk, hat aber offenbar etwas falsch verstanden.

Meghan Trainer – Pringles

Die Songwriterin und Popsängerin Meghan Trainor bewirbt die beliebte Chipsmarke Pringles. Im Spot nimmt sie mit ihrem Handy gerade ein Video auf, während sie in die Pringles-Dose greift und mit der Hand stecken bleibt. Es folgt ein kurzes „Oh oh“ und sie realisiert, dass sie in Schwierigkeiten steckt.

Deion Sanders – Oikos „Sanders Family Reunion“

Der ehemalige NFL-Profi Deion Sanders hat für den Joghurt-Hersteller Oikos gleich seine ganze Familie mitgebracht. Beim Super-Bowl-Familientreffen wollen alle Mitglieder ihre Stärke unter Beweis stellen mit wahnwitzigen Aktionen.

Miles Teller – Budweiser „Easy to drink, easy to enjoy“

Durch „Top Gun: Maverick“ wurde Miles Teller weltberühmt, nun zeigt er mit seiner Frau, wie man sich die Zeit einer Warteschleife versüßt. Mit einem Budweiser tanzen er, seine Frau Keleigh und der Hund gemeinsam durch die Wohnung.

Maya Rudolph – M&Ms „Ma&Yas“

Die US-Schauspielerin Maya Rudolph ist das neue Gesicht der „M&Ms“-Kampagne. Die Hersteller haben sich zudem entschlossen, von ihren bisherigen „Spokescandies“, also den sprechenden Zeichentrick-M&Ms, zu trennen. Als erste Amtshandlung nimmt die Schauspielerin eine nicht ganz ernst gemeinte Umbenennung von „M&Ms“ in „Ma&Yas“ vor.

Dave Grohl – Crown Royal „Dave Grohl practices gratitude“

Mit Dave Grohl gelang es der Whiskey-Marke Crown Royal eine weitere lebende Rock-Legende für eine Super-Bowl-Werbung zu gewinnen. Tatsächlich handelt es sich gleich um eine ganze Reihe von Werbungen, die im dritten Viertel des Super Bowls ihre Auflösung erfährt. Zunächst aber bedankt sich der ehemalige Nirvana-Drummer und heutige Frontmann der Foo Fighters bei so ziemlich allem, was er im Tonstudio vorfindet. Wir sind auf die Auflösung gespannt.

Sam Adams – Boston Lager „Your Cousin’s Brighter Boston“

Die Bostoner Biermarke Boston Lager lässt ihren Hauptdarsteller von einer besseren Welt träumen, in der sich sogar Fans der Boston Red Sox mit denen der New York Yankees in den Armen liegen können.

Adam Driver – Squarespace „The Singularity“

Die Webseitenfirma Squarespace konnte Star-Wars-Star Adam Driver für ihre neue Werbung gewinnen. Mit über 90 Sekunden dürfte der Spot zudem einer der längsten beim diesjährigen Super Bowl sein.

Dieunerst Collin – Popeyes „From Memes To Dreams“

Vor vielen Jahren wurde Dieunerst Collin zum Meme, weil er als kleines Kind in einem Popeyes Store stand. Heute ist der das neue Werbegesicht des Fastfood-Giganten und präsentiert die neue Super-Bowl-Werbung.

Bryan Cranston und Aaron Paul – PopCorners

Für die Popcorn-Marke PopCorners haben die beiden Schauspieler ihre beliebten Rollen als Walter White und Jesse Pinkman aus „Breaking Bad“ wiederbelebt. Diesmal geht es aber nicht um Drogen, sondern um Popcorn. Fans der Serie dürften sich freuen, die beiden wieder in ihrem Van naschen zu sehen.

Paul Rudd – Heineken „Ant Man“

Auch Marvel darf natürlich bei den Super-Bowl-Werbungen nicht fehlen. So konnte Heineken US-Schauspieler Paul Rudd für eine „Ant Man“-Parodie gewinnen, der zunächst ein Bier trinkt, dabei aber von einer Ameise getadelt wird. „Verurteil mich nicht“, sagt Rudd nur, dreht die Flasche und zeigt, dass das Bier keinen Alkohol enthält.

Rob Gronkowski – FanDuel Sportsbook „Super Bowl Kick of Destiny“

Als aktiver Footballer hat Rob Gronkowski seine Karriere bereits beendet. Für eine Werbung von FanDuel Sportsbook wird er aber wahrscheinlich noch mal reaktiviert. Diesmal aber als Kicker.

Serena Williams – Michelob ULTRA „New Members Day“

Für die Biermarke Michelob ULTRA konnte Tennis-Legende und US-Superstar Serena Williams gewonnen werden. Im Werbeclip tauscht sie den Tennisschläger gegen den Golfschläger ein und es folgt eine Parodie auf die Achtziger Jahre Komödie „Caddyshack“. Dabei ist Williams nicht die einzige Prominente, die in dem Clip mitmischt. Gleich ein ganzes Staraufgebot ist dabei. So sind auch der ehemalige NFL-Quarterback Tony Romo, der NBA-Star Jimmy Butler, der „Succession“-Schauspieler Brian Cox, der Fußballstar Alex Morgan und die WNBA-Athletin Nneka Ogwumike mit von der Partie.

Missy Elliott und Jack Harlows – Doritos „I gotta do me, Missy…“

Doritos haben gleich eine ganze Reihe von Spots mit den beiden US-Rapstars gedreht. Dabei könnte es sogar sein, dass die Clips auf mehr hindeuten. Gibt es eine Kollaboration zwischen Missy Elliot und Jack Harlows? Wir werden es wohl bald erfahren.