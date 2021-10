„Sturm der Liebe“ ist ein absoluter Dauerbrenner der ARD. Die Telenovela erfreut sich großer Beliebtheit und ist aus dem Nachmittagsprogamm im Ersten nicht mehr wegzudenken. In unserer Vorschau erfahrt ihr, wie es in der Welt des Fünf-Sterne-Hotels „Fürstenhof“ weitergeht.

Achtung: Spoiler!

„Sturm der Liebe“ am Montag, 18. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3698

Lia vertraut sich in ihrem Kummer Alfons an, der ihr daraufhin sein Motorrad leiht, damit sie bei einer Tour den Kopf freibekommt. Bei ihrem Ausflug begegnet sie zufällig Robert und nimmt ihn auf eine Spritztour mit. Dabei hat Robert plötzlich eine Idee …

Florian erfindet eine Ausrede, die Maja nicht weiter hinterfragt. Er glaubt zwar nicht, dass Hannes noch eine Chance bei Maja hat, aber aus Pflichtgefühl räumt Florian ihm die geforderten zwei Wochen ein. Hannes bewirbt sich währenddessen bei Christoph um einen Job im Hotel, um in Majas Nähe bleiben zu können.

Werner bestätigt, dass Gerry ein Naturtalent im Golfen ist und mit dem richtigen Training groß rauskommen könnte. Daraufhin macht Max Erik klar, dass er sich von nun an allein um Gerrys Sportlerkarriere kümmern wird. Doch so leicht lässt Erik sich nicht abspeisen.

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 19. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3699

Lia ist überfordert von Roberts Bitte, mit ihm durchzubrennen. Daraufhin will André Robert ins Gewissen reden, doch das Gespräch artet in einen schlimmen Streit aus. Lia muss währenddessen feststellen, dass sie sich ein Leben in Lüge nicht vorstellen kann, und sagt Robert schweren Herzens Lebewohl. Doch gerade, als dieser abreisen will, hat André noch eine dringende Bitte an ihn …

Hannes ist entschlossen, seine zwei Wochen mit Maja zu nutzen. Um möglichst viel Zeit mit ihr zu verbringen, bindet er sie als Assistentin bei dem Digitalisierungsprojekt ein, das er gerade im Hotel durchführt. Dabei kommen sich die beiden etwas näher und Hannes nutzt seine Chance, Florian in ein schlechtes Licht zu rücken.

Constanze ist verunsichert, weil Florian sich ihr entzieht. Als dieser sich zu einem Gespräch mit ihr verabredet, erkennt sie bereits an seiner Miene, dass er sich von ihr trennen möchte. Daraufhin fasst sie spontan einen Entschluss …

Max und Erik geraten in eine Auseinandersetzung über Gerrys Golfkarriere, die Gerry sehr zusetzt. Um die beiden Streithähne zu trennen, trifft er eine folgenschwere Entscheidung …

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 20. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3700

Robert erklärt sich bereit, André zu helfen. Doch gerade, als André dem Restauranttester die Suppe servieren will, geschieht ein Unglück. Kurz darauf trifft Lia auf Robert und freut sich sehr, dass er bleibt. Doch Robert muss ihr gestehen, dass er seine Abreise nur verschoben hat. Um sich vom erneuten Abschiedsschmerz abzulenken, begibt sich Lia auf eine Spritztour mit Alfons‘ Motorrad …

Gerry erfährt, dass Shirin ein Auge auf einen zum Verkauf stehenden Beautysalon im Dorf geworfen hat, sich aber die Ablöse nicht leisten kann. Daraufhin beschließt Gerry, heimlich wieder Golf zu trainieren, um doch das Preisgeld abzusahnen. Doch dann verhaut er einen seiner Probeschläge …

Florian erhält ein verlockendes Jobangebot aus den USA, das er gerne annehmen würde, aber er muss schnell zusagen. Allerdings bringt ihn das in eine Zwickmühle, da er ohne Maja nirgendwohin gehen möchte, ihr aber auch nichts sagen kann, da er Hannes sein Schweigen zugesichert hat. Als er Max sein Dilemma schildert, ahnen sie nicht, dass jemand mithört …

In Folge 3700 kommt der Restauranttester Clemens Kreutzkamp, gespielt von Tim Koller, an den „Fürstenhof“. Er entscheidet darüber, ob André seinen zweiten Stern erhält oder nicht …

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 21. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3701

Constanze erwähnt Maja gegenüber Florians USA-Pläne und gibt sich verwundert, dass Maja davon nichts weiß. Enttäuscht von Florian ist Maja froh über die Ablenkung, als Hannes mit ihr eine Romantikhütte überprüfen will. Doch dort sehen sie plötzlich Wölfe um die Hütte herumschleichen und müssen die Nacht dort verbringen …

Lia bleibt nach ihrem Unfall bewusstlos im Straßengraben liegen. Als die Sonnbichlers bemerken, dass sowohl Lia als auch das Motorrad verschwunden sind, zählen sie eins und eins zusammen und Werner ruft sofort die Polizei. Doch ausgerechnet Ariane findet Lia …

Zur Strafe für den Golfball, den Gerry in der Suppe des Restauranttesters versenkt hat, müssen Gerry und Shirin auf dem Golfplatz mit einem Fahrzeug Bälle einsammeln. Ihre Aufgabe beginnt ihnen Spaß zu machen und als Gerry Shirin ans Steuer lässt, wird diese übermütig …

Rosalie plant, den Restauranttester betrunken zu machen und ihm dadurch zu entlocken, ob André seinen zweiten Stern erhält. Doch ihr Vorhaben entwickelt sich in eine andere Richtung …

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 22. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3702

Maja blockt den Kuss überfordert ab, doch Hannes gibt sich souverän und möchte weiterhin mit Maja befreundet sein. Als Florian Hannes später aufsucht und ihm gesteht, dass er Maja nicht länger seine Gefühle vorenthalten kann, behauptet Hannes kurzerhand, er hätte letzte Nacht mit Maja geschlafen. Enttäuscht kündigt Florian daraufhin und verlässt den „Fürstenhof“, ohne sich von Maja zu verabschieden …

Ariane triumphiert, da sich Lia an die Minuten vor und nach ihrem Unfall nicht erinnern kann. Als an der Unfallstelle keine Bremsspuren zu finden sind, hat Werner die Vermutung, dass Lia einen Selbstmordversuch begangen haben könnte. Daraufhin wendet sich Ariane noch einmal an Lia …

Max ist dagegen, dass Gerry wieder Golf spielt. Dieser weiß zwar, dass er Max‘ Zustimmung nicht braucht, aber er hält sich trotzdem an dessen Wunsch, weil er mit seinem Bruder keinen Ärger haben will. Daraufhin redet Vanessa nochmal auf Max ein und überzeugt ihn schließlich mit einer attraktiven Wette um Gerrys Sieg beim Golfturnier …

„Sturm der Liebe“ am Montag, 25. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3703

Lia weist die Vermutung, dass ihr Unfall ein Selbstmordversuch war, weit von sich. Doch Roberts Sorge um Lia veranlasst ihn dazu, seine Abreisepläne auf Eis zu legen – sehr zur Freude von Ariane, die mit allen Mitteln versucht, den Verdacht auf einen Selbstmordversuch weiterhin zu erhärten …

Maja und Florian sind wieder glücklich vereint. Doch da Florian seinen Job in den USA bereits zugesagt hat, müsste er so bald wie möglich umziehen und würde Maja gern mitnehmen. Diese ist sich jedoch unsicher, ob sie ihre Ausbildung abbrechen soll. Daraufhin treffen die beiden unabhängig voneinander Entscheidungen …

Hildegard freut sich sehr mit André über dessen zweiten Stern. Dieser erzählt ihr, dass er zum alljährlichen Sommerfest von Hildegards und Alfons‘ Nachbarn eingeladen ist. Die Sonnbichlers wundern sich daraufhin, weshalb sie dieses Jahr nicht eingeladen wurden …

Gerry freut sich, nun guten Gewissens weiter Golf trainieren zu können. Kurz darauf erfährt er, dass Florians Zimmer bald frei wird, und bekommt den Zuschlag als Nachmieter. Doch auch Erik interessiert sich für das Zimmer. Daraufhin heckt er einen Plan aus, wie Gerry das Zimmer noch an ihn abtreten könnte …

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 26. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3704

Um Gerry dazu zu verhelfen, seine Prüfung zu bestehen, nimmt sich Erik heimlich einen der Prüfungsbögen und füllt ihn zeitgleich mit Gerry aus. Als Werner sich kurz darauf an die Auswertung von Gerrys Bogen machen will, gelingt es Max, Werner abzulenken. Erik will daraufhin durch ein Fenster steigen, um die Prüfungsbögen auszutauschen, doch plötzlich taucht ein Hund auf und droht Erik zu verraten …

Als Werner die bewusstlose Lia findet, wird ihr umgehend der Magen ausgepumpt. Nachdem sie wieder ansprechbar ist, beteuert sie zwar, die Tabletten nicht genommen zu haben, aber außer Rosalie glaubt ihr niemand. Auf der Suche nach einem Schuldigen wirft Lia wild mit Verdächtigungen um sich, sodass Michael eine Entscheidung treffen muss …

Nachdem Maja und Florian beide ihre Jobs gekündigt haben, besteht Maja darauf, dass Florian seine Absage rückgängig macht und die beiden in die USA gehen. Doch als Florian dort anruft, erhält er schlechte Neuigkeiten …

Hildegard fürchtet Gerede im Dorf, da sie und Alfons nicht zum Sommerfest ihrer Nachbarn eingeladen wurden. Kurzerhand laden sie diese daraufhin zu einem Schafkopfabend ein, um elegant herauszufinden, weshalb sie nicht eingeladen wurden.

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 27. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3705

Es gelingt Robert und Michael, Lia zu überzeugen, sich einer psychiatrischen Begutachtung zu unterziehen. Als sie das Ergebnis erfahren, sind sie schockiert, denn der Gutachter will sie wegen vermeintlicher Selbstgefährdung sofort in eine Klinik einweisen lassen. Daraufhin sieht Lia nur noch einen Ausweg …

Da Gerry nichts von Max‘ und Eriks Betrugsversuch wusste, wertet Werner seine Leistung bei der theoretischen Platzreifeprüfung als knapp genügend. Für Max und Erik hingegen hat das Konsequenzen. Sie müssen eine Extraschicht bei einem Grillabend im Golfclub schieben. Am nächsten Tag kommt Erik mit einer speziellen Bitte auf Werner zu …

Gerry feiert mit Vanessa, Florian und Maja seine bestandene Prüfung. Dabei ist er sehr gerührt, dass alle sich so für ihn freuen und gesteht ihnen, dass er nun das erste Mal das Gefühl hat, echte Freunde zu haben.

Alfons und Hildegard haben ihre Nachbarn zum Schafkopfen eingeladen und können nichts Ungewöhnliches an ihrem Verhalten feststellen. Doch trotz bester Stimmung bleibt eine Einladung zum Sommerfest weiterhin aus …

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 28. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3706

Rosalie verhilft Lia zu einem Unterschlupf in einer Hütte, doch die beiden bemerken nicht, dass sie von Ariane beobachtet werden. Als sie Robert von dem Versteck erzählt, sucht dieser Lia auf und versucht, sie zu überzeugen, sich in die Psychiatrie zu begeben. Doch Lia gerät in Panik und flieht erneut …

Erik schenkt Florian und Maja Eintrittskarten für einen Wildtierpark und die beiden beschließen, sie sofort einzulösen. Später kommen sie begeistert aus dem Park zurück, allerdings bedauert Maja, dass einige Tiere sich zurückgezogen haben, bevor sie ein gutes Foto von ihnen schießen konnte. Daraufhin kommen die beiden auf eine zündende Idee …

Gerry läuft beim Golftraining zur Höchstform auf und führt das auf den Glücksbringer von Shirin zurück. Diese wird währenddessen vom Pech verfolgt, sodass Gerry feststellen muss, dass sie den Glücksbringer nötiger hat als er. Doch Shirin will das nicht glauben …

Alfons und Hildegard haben sich damit abgefunden, nicht zum Sommerfest der Nachbarn eingeladen zu werden. Doch dann taucht plötzlich die Einladung auf …

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 29. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 3707

Der Hollywoodstar Dexter Torrence kommt nach Bichlheim und stattet zuerst seinen Freunden Alfons und Hildegard einen Besuch ab. Am nächsten Tag bricht Dexter zu einem Ritt durch den Wald auf, bei dem er eine riskante Filmszene üben will. Maja und Florian, die ebenfalls im Wald sind, um einen Baumwipfelpfad zu planen, machen kurz darauf eine erschreckende Entdeckung …

Robert weist Arianes Annäherungsversuch entschieden zurück, doch diese redet sich heraus. Kurz darauf hat Robert einen verwirrenden Traum von Ariane. Lia sucht währenddessen Unterschlupf bei Rosalie. Doch am nächsten Morgen wird sie von Michael geweckt …

Christoph genehmigt Shirin, sich als Kinderanimateurin im Golfclub etwas Geld dazuzuverdienen. Außerdem hofft sie auf großzügige Trinkgelder der Eltern. Doch diese Hoffnung wird ihr zunichte gemacht …

Robert springt für Hildegard in der Küche ein, damit diese mit Alfons und Dexter Torrence zum Sommerfest der Nachbarn gehen kann. Obwohl für die Sonnbichlers dadurch der Abend perfekt erscheint, sorgen sie sich weiterhin um Lia, die nach wie vor verschwunden ist.

In Folge 3707 kommt der Hollywoodstar Dexter Torrence, gespielt von Andreas Beckett, zurück an den „Fürstenhof“. Seine langjährigen Freunde Alfons und Hildegard freuen sich sehr über den Besuch und auch Gerry ist voller Vorfreude, sein großes Idol einmal persönlich kennenzulernen.

In der erfolgreichen ARD-Telenovela gibt es immer wieder Drama, bis es letztlich zum Happy End kommt. Neben den schönen Aspekten des Lebens werden bei „Sturm der Liebe“ aber auch die Schattenseiten dargestellt – der Tod. Hier zeigen wir euch, welche Hauptfiguren bereits gestorben sind.