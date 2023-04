„Studio Schmitt“ heute: Ausfall der Sendung am Donnerstag, 6. April

Tommi Schmitt macht auch Fernsehen! Der 33-Jährige, der zusammen mit Felix Lobrecht einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts, „Gemischtes Hack“, produziert, sendet donnerstags bei ZDFneo aus dem „Studio Schmitt“. Wir geben euch alle Infos zu den TV-Terminen, Sendezeiten und dem aktuellen Gast der neuen Staffel.

Wann gibt es eine neue Folge von „Studio Schmitt“?

Am Donnerstag, 6. April 2023, fällt „Studio Schmitt“ auf ZDFneo aus. Eine neue Folge von „Studio Schmitt“ wird am Donnerstag, den 13. April ausgestrahlt.

Was läuft statt „Studio Schmitt“ im TV?

Statt der Show zeigt der Sender heute (6.April) in der Zeit von 21.55 Uhr bis 23.30 Uhr den Film „Fatomas gegen Interpol“.

Sendetermine: Wann kommt „Studio Schmitt“ im TV?

In der Regel läuft „Studio Schmitt“ jeden Donnerstag um 22.15 Uhr auf dem ZDF-Spartensender „ZDFneo“. Nur am heutigen Donnerstag (6. April) fällt die Sendung ausnahmsweise aus. 25 neue Folgen wurden 2022 gezeigt. Übrigens: Der Donnerstagabend bei ZDFneo ist ein Programmplatz mit Historie. Der gehörte nämlich früher Jan Böhmermann und seinem „Neo Magazin Royale“, das mittlerweile im ZDF-Hauptprogramm angekommen ist.

Wann kommt „Studio Schmitt“ in der Wiederholung?

ZDFneo zeigt „Studio Schmitt“ in der Wiederholung. Hier listen wir euch die Wiederholungen auf:

Keine Wiederholung diese Woche

Kann ich „Studio Schmitt“ auch online in der Mediathek abrufen?

Ja! Die neue Folge von „Studio Schmitt“ ist sogar schon immer am jeweiligen Donnerstag ab 20.15 Uhr – und damit zwei Stunden vor der TV-Ausstrahlung – in der ZDF-Mediathek abrufbar. Zudem ist die Show bei Ausstrahlung im Livestream auf ZDF.de zu sehen.

Worum geht’s bei „Studio Schmitt“?

„Studio Schmitt“ ist ein Mix aus Late-Night und Talk. Von Popkultur und Politik über Populismus und Prominenz bis zu Popcorn und Pommes – Tommi Schmitt schaut auf die Welt und ordnet das Zeitgeschehen mit seinem ganz eigenen Blick ein. Er sagt seine Meinung und zeigt klare Haltung.

In seine Show lädt Tommi Schmitt spannende Persönlichkeiten ein und stellt ihnen die richtigen Fragen: Smarte Unterhaltung trifft das gute alte Fernsehen. Schmitt schafft einen „Safe Space“, der Zeit und Raum für Gespräche lässt und überraschende und unterhaltsame Situationen möglich macht. Relevante Themen bespricht er mit seinen Gästen und greift sie in diversen Studiospielen, Aktionen oder Einspielern auf.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer lernen sowohl den Host als auch seine Gäste auf eine Art und Weise kennen, wie es aktuell nur noch in Podcasts geschieht: Tommi Schmitt treibt sie nicht in die Enge. Er lässt sie in Ruhe erzählen und lockt sie dabei immer wieder erfolgreich aus der Reserve.

Wer ist Tommi Schmitt eigentlich?

Name: Thomas Schmitt

Geburtstag: 26. Januar 1989

Geburtsort: Detmold

Sternzeichen: Wassermann

Wohnort: Köln

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Autor, Podcaster, Moderator

Instagram: tommischmitt

Twitter: @TommiSchmitt

Tommi Schmitt erinnert sich noch gut daran, wie ihn vor einigen Jahren ältere Kollegen zur Seite nahmen. Er machte damals eine Ausbildung in der Presseabteilung des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Das Urteil der Arrivierten war, wie soll man sagen, zwiegespalten. Tenor: Schon ganz in Ordnung, was der Schmitt da macht. Aber es gab hier auch schon Bessere. Was sie allerdings ebenfalls sagten: Mit Tommi Schmitt ist die Stimmung immer gut. „Ein Kollege sagte auch tatsächlich: ‚Du bist hier, glaub‘ ich, falsch’“, erinnert sich Schmitt heute. „Geh‘ doch mal zum Fernsehen.“

Sein Pfad in die Unterhaltung gehört allerdings zu den ungewöhnlichsten Wegen, die man gehen kann. Zumindest wenn man in klassischen Kategorien der Branche denkt. Schmitt fing – nachdem er sich von der Unternehmenskommunikation verabschiedet hatte – zunächst als Gag-Autor für das Fernsehen an. Er schrieb für Stefan Raabs „TV total“, Luke Mockridges „Luke! Die Woche und ich“ und Klaas Heufer-Umlaufs „Late Night Berlin“. Eigentlich fühlte sich Schmitt, der privat mit Influencerin Carolin Daur liiert ist, in der Rolle im Hintergrund ziemlich wohl.

Erfolgreicher Podcast „Gemischtes Hack“ mit Felix Lobrecht

Irgendwann begann er allerdings, zusammen mit dem Comedian Felix Lobrecht über Gott und die Welt zu plaudern und die Gespräche aufzunehmen. Es entstand der Podcast „Gemischtes Hack“, der zu den erfolgreichsten Produktionen des Anbieters Spotify überhaupt zählt – weltweit. Der Ton ist kumpelig, die Rollenverteilung relativ klar: Lobrecht ist der Mann für die steilen Thesen – Schmitt reagiert auf sie und veredelt sie mit lustigen Alltagsbeobachtungen.

Klar war, dass die immense Reichweite, die sich Schmitt so aufgebaut hat, über kurz oder lang Fernseh-Macher auf Ideen bringen würde. „Es ging im letzten Jahr los, dass sehr viele Medienmenschen mich fragten: Tommi, kannst du dir vorstellen, selbst ins Fernsehen zu gehen? Ich hab‘ das immer abgelehnt, weil ich dachte: Warum denn, ist doch ganz schön so, wie es ist, mit dem Podcast“, sagt er. Irgendwann habe er aber innerlich umgeschwenkt. „Mich würde es wohl mehr wurmen, mich irgendwann fragen zu müssen, wie die Show wohl geworden wäre – statt mit einem möglichen Scheitern leben zu müssen.“ Sozialisiert wurde er, Jahrgang 1989, mit Stefan Raab und Harald Schmidt. Von Schmidt schaut er sich heute noch gerne alte Folgen an.

Es sind Dinge wie diese, die ihn mit vielen seiner Fans verbinden. Schmitt hat einen sehr anschlussfähigen Erfahrungshorizont, wenn man die deutsche Mittelschicht betrachtet. Dafür muss man gar nicht den platten Hinweis bemühen, dass er einen Durchschnittsnamen trägt. Fußball, Fernsehen, eine ziemlich solide Kindheit in einer kleinen Stadt. Das sind so die Themen. Er wirkt ausgeglichen. „Diese ostwestfälische Grundhaltung, mit der ich auch die Sendung angehe, ist ganz gesund“, glaubt er. „Das „Ach, warum nicht?“ ist das Euphorischste, was du aus mir rauskriegst.“

Geformt wurde diese Geisteshaltung in Detmold in Ostwestfalen-Lippe, einer „Mischung aus Dorf und Stadt“. Detmold ist zudem ein Ort, in dem es offenbar viele Leute in die Welt zieht. Schauspielerinnen stammen von dort (Iris Berben), Moderatoren (Matthias Opdenhövel) und Staatsoberhäupter (Frank-Walter Steinmeier). Alles Leute aus Jobs, die man mit klassischer Prominenz verbindet. „Podcast-Star“ und „Gag-Autor“ zählen noch nicht dazu. Kann aber noch kommen.

