Spätes Mutterglück: Gülcan Kamps nach der ersten Woche schwer verliebt

Die ehemalige VIVA-Moderatorin Gülcan Kamps ist aktuell voll im Mutterfieber. Denn die 39-Jährige ist vor kurzem erstmals Mutter geworden, wie sie auf Instagram ihren Fans mitteilt. Vor wenigen Tagen war es soweit, denn die Frau vom Düsseldorfer Unternehmersohn Sebastian Kamps, mit dem sie seit 14 Jahren verheiratet ist, schrieb auf ihrem Kanal: „Die erste Woche mit dir zu Hause war die schönste in meinem Leben. Ich könnte dich stundenlang anschauen und bin unendlich dankbar, dass du mich als deine Mami ausgesucht hast.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gülcan Kamps (@guelcankamps)

Weiter heißt es dort: „Dieses Gefühl zu seinem Kind ist sehr schwer in Worte zu fassen und auch mir wurde immer gesagt, dass ich diese Emotionen erst nachvollziehen kann, wenn ich eines Tages Mutter bin. Und es stimmt zu 100%. Ich kann mir nichts Schöneres mehr vorstellen. Du bist einfach so klein & zart und für mich das Größte, was ich in meinen Armen halten darf.“

Ein spätes Mutterglück, was die 39-Jährige nun nach 14 Jahren Ehe mit ihrem Sebastian erfährt. Und sie scheint es in vollen Zügen zu genießen. So schreibt sie am Ende: „Ich werde dich niemals loslassen mein kleines Baby, egal wie groß du wirst (und da du sehr nach Papa kommst, wirst du riesig)“. Schon während ihrer Schwangerschaft war die ehemalige Moderatorin sehr auskunftsfreudig und ließ ihre Fans an ihrem Glück teilhaben.

