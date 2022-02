Sonya Kraus nach schockierender Diagnose: Moderatorin ließ sich Brüste entfernen

Die TV-Moderatorin Sonya Kraus bekam im Herbst vergangenen Jahres eine schockierende Diagnose, als sie nur zum Routine-Check-up bei ihrem Gynäkologen saß. „Da ist was, Frau Kraus“, sagte ihr der Arzt bei der Untersuchung, wie sie im Interview mit „Bunte“ ausführt.

Ein Satz, eine Diagnose, die alles auf den Kopf gestellt hat, wie sie weiter erklärt. Unterkriegen oder gar entmutigen ließ sich die 48-Jährige davon aber nicht. „Ich bin nicht allein auf dieser Welt mit dieser Diagnose: Jeder Zweite bekommt im Laufe seines Lebens die Diagnose Krebs, jede achte Frau bekommt Brustkrebs.“

Daher griff sie zur Radikalkur. „Im November habe ich mir beide Brüste abnehmen lassen. Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken.“ Danach musste sich die Moderatorin einer Chemotherapie unterziehen und die Brüste wurden mit einer Operation wieder aufgebaut. Um den Neuanfang zu unterstreichen, trennte sich die Blondine sogar von ihrer Mähne.

Der hochaggressive Tumor sei entdeckt worden, kurz nachdem sie zugesagt habe, bei der Vox-Show „Showtime of my Life“ mitzumachen, die auf Krebsvorsorge aufmerksam machen will. „Wäre ich nicht zum Routine-Check-up gegangen, würde ich vielleicht nicht mehr leben“, sagt sie.

Nun will sie sich dafür einsetzen, dass mehr Frauen rechtzeitig zur Vorsorge gehen, damit auch deren Tumore frühzeitig erkannt werden. „Viele Frauen trauen sich in dieser Pandemie leider erst viel zu spät zum Arzt. Aber diese 20 Minuten können dein Leben retten“, so Kraus abschließend.

