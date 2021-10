Niemand hat in der gerade zu Ende gegangenen Staffel des „Sommerhaus der Stars“ für so viel Aufregung gesorgt wie Mike Monballijn. Im Talk nach dem Staffelfinale hat er eine verbale Abreibung von Ben Melzer kassiert!

Wegen vieler Wutausbrüche und einem komplett grenzwertigen Verhalten gegenüber seiner Frau Michelle fiel Mike Monballijn in der sechsten Staffel des „Sommerhaus der Stars“ nicht nur bei den Zuschauern negativ aus.

Allerdings hat es in den Folgen so gut wie keine Zurechtweisung der anderen Kandidaten gegeben, sie haben Mike einfach machen lassen – bis jetzt. Denn im Talk nach dem Staffelfinale ist Ben Melzer komplett ausgerastet und verbal auf Mike losgegangen. Ausgerechnet Ben, der im Haus Mike unterstützt hatte.

Ben rastet beim Wiedersehen auf RTL aus

Im Gespräch am Donnerstagabend wurde Ben deutlich: „Ich bin einfach so sauer, ehrlich, ich bin sauer, ich bin enttäuscht“, und fügt noch hinzu. „Es steht mir hier, seit Folge zehn denke ich, ich fühle mich so verarscht von dir.“

Aber wieso erst jetzt der Wutausbruch? Wenn man Bens Aussagen so hört, ist er der Meinung, dass sich Mike in den Interviews und bei dem, was in der TV-Ausstrahlung zu sehen war, ganz anders präsentiert hat, als bei den Dreharbeiten. Und jetzt im TV-Studio beim „Wiedersehen“. Da präsentierte er sich lammfromm, entschuldigte sich bei seiner Frau und deutete an, dass er professionelle Hilfe sucht.

Passend dazu ist Bens Einschätzung: „SO klein mit Hut“ und im Kontrast dazu: „Und im Interview – sorry, wenn ich das jetzt so sage – SO eine Fresse.“ Dann setzt Ben noch einen drauf: „Wenn das männlich ist, dann will ich gar kein Mann sein“, sagte Ben, der als Frau zur Welt kam.

Mike Monballijn: Toxisches Verhalten im Sommerhaus

Passend zur von Ben angedeuteten „toxischen Männlichkeit“, die Mike über die Staffel hinweg gezeigt hat, passt der Spitzname, den viele Twitter-User Mike gegeben haben. Da hieß er schon seit Anfang der Staffel nur noch „Toxic Mike“. Was die Fans der Sendung über ihn denken, dafür haben wir hier ein Beispiel:

Auch hier macht ein Zuschauer seine Meinung schon lange, bevor es nun Ben gemacht hat, deutlich:

Während der Staffel wirkte die Beziehung von Ben und Mike noch deutlich entspannter, beim Wiedersehen sah das aber komplett anders aus. Alle Infos zur sechsten „Sommerhaus der Stars“-Staffel bekommt ihr hier – natürlich auch darüber, welches Paar gewonnen hat.