„Das Sommerhaus der Stars 2021“: Wer ist raus? Wer ist weiter? Die Platzierungen

Sieger: Lars und Dominik

2. Sissy und Ben

3. Peggy und Steff

4. Samira und Yasin

5. Michelle und Mike

6. Jana und Sascha

7. Maritta und Almklausi

8. Adelina und Mola

9. Janina und Roland

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 12: Lars und Dominik gewinnen das Finale

Finale im Sommerhaus! Drei Paare sind noch übrig und die Stimmung vor den letzten beiden Spielen ist gelöst und harmonisch. Peggy und Steff landen auf Platz drei und verabschieden sich von den Finalisten. Die Entscheidung fällt zwischen Sissy und Ben und Lars und Dominik. Im finalen Spiel behält das schwule Paar die Oberhand und gewinnt die Show und 50.000 Euro Siegprämie.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 11: Mike und Michelle raus, auch Yasin und Samira fliegen

Halbfinale im Sommerhaus der Stars. Und es gibt viel Drama, weil gleich zwei Paare das Haus in Folge 11 verlassen müssen. Das Besondere am Halbfinale: Nicht die Nominierungen entscheiden, sondern das Abschneiden in den Spielen. Die schwächsten Paare fliegen raus. Im ersten Spiel erwischt es Michelle und Mike. Endlich, möchte man sagen. Im zweiten Spiel ziehen Samira und Yasin den Kürzeren und müssen ebenfalls noch vor dem Finale – und damit auch sicher ohne 50.000 Euro im Handgepäck die Heimreise antreten.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 10: Jana und Sascha müssen gehen

Es geht Schlag auf Schlag im Sommerhaus. Ben und Sissy sowie Steff und Peggy gewinnen die zwei Spiele und sind damit vor der Nominierung geschützt. Bei der Nominierung gibt es keine Exit-Challenge, das Paar mit den meisten Stimmen muss das Haus verlassen. Es trifft am Ende etwas überraschend Sascha und Jana. Mike und Michelle dürfen derweil im Haus bleiben – und sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Und diese Chance nimmt besonders Mike dankend an. Es kommt schon wieder zum Eklat.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 9: Maritta und Almklausi sind raus

Maritta und Almklausi müssen in der Exit-Challenge gegen Jana und Sascha antreten. Vor dem Spiel gibt sich Maritta siegessicher, doch Klaus gibt im Spiel mal wieder keine gute Figur ab. Am Ende müssen beide ihre Koffer packen und das Sommerhaus der Stars verlassen. Jana gerät nach der Exit-Challenge mit Erzfeind Mike aneinander. Sie will eine Aussprache und Harmonie, doch danach steht ihm so überhaupt nicht der Sinn. Das bekommt auch seine Ehefrau Michelle zu spüren.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 8: Wer wird nominiert? Wer muss in die Exit-Challenge?

Es geht Schlag auf Schlag. In zwei Spielen geht es vor der Nominierung um den Schutz vor der selbigen. Sissy und Ben gewinnen das erste Spiel, doch im zweiten Spiel des Tages passiert das Unmögliche: Michelle und Mike gewinnen und sind damit gesaved. Die anderen Kandidaten stehen damit vor einem Dilemma: Wen sollen wir denn jetzt wählen? Zum Glück gibt es aber ja noch ein anderes unbeliebtes Paar im Sommerhaus. Oder können Maritta und Almklausi ihre Köpfe noch aus der Schlinge ziehen? Schließlich haben sie eine Taktik ausbaldowert.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 7: Es kracht im Haus, die Stimmung kippt

Es kracht an allen Ecken und Enden im Haus. Peggy und Steff sind nicht gut auf Maritta und Almklausi zu sprechen, Mike und Jana prallen aufeinander und auch Samira ist sauer auf Maritta. Beim Stimmungsbarometer kippt die Stimmung komplett. Wer kann sich in den Spielen Nominierungsschutz sichern? Wer müsste – Stand heute – in die Exit-Challenge?

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 6: Mola und Adelina sind raus

Adelina und Mola müssen in der Exit-Challenge gegen Michelle und Mike ran, die Verlierer müssen das Sommerhaus der Stars verlassen. Die Sympathien im Haus sind klar verteilt, alle stehen geschlossen hinter Adelina und Mola. Doch hilft ihnen das in der Exit-Challenge? Im Haus droht derweil die Stimmung zu kippen, gleich an mehreren Fronten liegen die Nerven blank.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 5: Mola, Adelina und Mike und Michelle nominiert

Wer wird nominiert? Um diese Frage dreht sich alles in Folge 5 im Sommerhaus der Stars. Präziser muss die Frage jedoch lauten: Wer wird mit Mike und Michelle zur Exit-Challenge nominiert? Doch gibt es überhaupt eine Exit-Challenge? Und wer kann sich durch einen Erfolg in einem der zwei Spiele noch vor der Nominierung schützen? Fragen über Fragen, die wir allesamt für euch beantworten.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 4: Jana und Sascha ziehen ein – Mike dreht durch

Nachdem in Folge 3 das erste Paar die Segel streichen musste, zieht in Folge 4 direkt ein Nachzügler-Paar ein. Schauspielerin Jana Pallaske und Stuntman Sascha Girndt sind ab sofort die Neuen im Haus. Die beiden sind etwas spirituell und sorgen mit ihrem Verhalten für viel Gesprächsstoff im Haus. Doch am Ende steht doch wieder einmal Mike im Mittelpunkt. Und der Gute verliert mal wieder die Nerven.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 3: Roland und Janina sind raus

Im Sommerhaus herrscht eine angespannte Stimmung. Warum? Die Exit-Challenge hängt wie ein Damokles-Schwert über den Kandidaten. Ein Paar muss das Haus bereits wieder verlassen. Almklausi und Maritta duellieren sich mit Roland und Janina in einem sportlichen Wettkampf – und setzen sich schließlich auch durch. Damit steht fest, dass Roland und Janina als erstes Paar das Sommerhaus verlassen müssen. Bei Steff und Peggy kriselt es etwas – und Mike dreht wie gewohnt durch.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 2: Mike gegen alle – alle gegen Mike

Im Mittelpunkt der zweiten Folge steht natürlich wieder Mike Monballijn. Das Highlight ist seine Rede bei der Nominierung, in der er nahezu alle anderen Kandidaten mindestens hart kritisiert. Und damit natürlich alle anderen Bewohner gegen sich aufbringt. Selbst Ehefrau Michelle wendet sich in der zweiten Folge erstmals von ihm ab.

„Das Sommerhaus der Stars 2021“ – Folge 1: Kandidaten ziehen ein – mit dem toxischen Mike

Die Kandidaten ziehen nach und nach ins Sommerhaus ein. Doch von Harmonie ist wenig zu spüren, weil Mike Monballijn durch sein toxisches Verhalten unangenehm auffällt. Die Beziehung zu Ehefrau Michelle wirkt gelinde gesagt etwas ungesund. Zumindest wurde in der Auftaktfolge noch niemand angespuckt. Man gibt sich ja schon mit wenig zufrieden. Und warum die ganze Aufregung? Mola und Mikes Ehefrau Michelle waren vor Ewigkeiten mal ein Paar.

