Sommerhaus der Stars, das bedeutet großes Drama. Da macht auch Folge 8 keine Ausnahme. Taktik wird plötzlich großgeschrieben. Und in zwei Spielen hoffen die Kandidaten noch darauf, sich vor der Nominierung zu schützen. Wir fassen Folge 8 an dieser Stelle für euch zusammen.

+++ Spoiler-Warnung! Wenn ihr nicht wissen wollt, was in der achten Folge im „Sommerhaus der Stars“ passiert, solltet ihr hier nicht weiterlesen! +++

Neuer Tag – und direkt neuer Ärger im Sommerhaus. Eigentlich kommt der Stress im Haus noch vom Vorabend und so sind die Lager weiterhin klar aufgeteilt: Alle gegen Maritta und Klaus – und Michelle und Mike gegen alle. Samira, Peggy und Ben sind sich beim morgendlichen Plausch schnell einig: Maritta und Almklausi sind nicht echt. In der Folge dieser Erkenntnis ignorieren alle Maritta kollektiv.

Doch sie hat feine Antennen, spürt auf Anhieb, dass hier etwas nicht stimmt. Maritta sucht das Gespräch mit Dominik, der ihr als einziger noch die Treue hält. Sie erfährt von ihm, dass alle anderen von Samira in die von Klaus ins Spiel gedachte Taktik eingeweiht wurden. Das war so nicht geplant. Was sollen den jetzt die anderen denken?

Maritta fühlt sich missverstanden – auch von Klaus

Maritta macht sich Gedanken, während Klaus das Problem nicht versteht. Sie versucht es ihm zu erklären, er sagt aber immer nur: „Das habe ich so nicht gesagt.“ Maritta könnte durchdrehen, zieht sich aber lieber wieder alleine ins Bett zurück. Sie ist sauer auf ihren Partner und macht ihm Vorwürfe, seine taktischen Gedankenspiele zu voreilig mit der Gruppe geteilt zu haben. „Das einzige, was uns jetzt noch retten kann, ist die Safung“, fasst Maritta ihre Gedanken zusammen.

Doch beim ersten Spiel, einem Quiz gepaart mit Ekel-Essen, verlässt sie schnell wieder der Ehrgeiz. Sie gibt direkt auf, weil ihr Wasabi zu scharf ist. Die Chance auf den Schutz vor der Nominierung ist damit verspielt. Almklausi ist bedient, kann aber nichts sagen, weil er in schöner Regelmäßigkeit bei den Spielen zuvor kapituliert hatte. Besser schlagen sich Sissy und Ben, die das Spiel gewinnen und damit nicht nominiert werden können.

Maritta und Almklausi suchen die Aussprache mit der Gruppe – und kriegen von den anderen Tacheles serviert. Maritta weint, Klaus nimmt sie vor der Gruppe in Schutz. Am Ende scheinen alle Probleme ausgeräumt. Zumindest öffentlich, doch Zweifel bleiben, wie lange der Burgfrieden hält. Peggy und Steff wirken wenig beeindruckt und geben auch im Interview zu Protokoll, dass sich für sie nichts geändert habe.

Wann knallt es zwischen Mike und Jana?

Jana und Sascha gehen derweil auf Michelle und Mike zu. „Können wir uns vielleicht mal eine Minute nehmen?“, fragt Jana, doch Mike lässt sie auf ziemlich kindische Art und Weise abblitzen. Jana tobt innerlich, sagt im Interview: „Mike tut mir leid.“ Apropos Mike: Der Stressmacher im Haus hat keine Lust mehr nominiert zu werden. Er nimmt sich seinen neuen Buddy Lars zur Seite: „Wir reden gleich. Auch mit Dominik. Wir sehen es nicht mehr ein, immer Dominiks Stimme zu kriegen“, beschließt er einen gemeinsamen Austausch vor der Nominierung. Doch Dominik will sich nicht in solche taktischen Spielchen hereinziehen lassen. Er ist sauer auf Lars, das Treffen mit Mike wird abgesagt.

Dann kommt es zum Showdown vor der Nominierung: Das zweite Spiel des Tages steht auf dem Programm – und damit die letzte Chance, sich vor der Nominierung zu schützen. Und es passiert tatsächlich das Unfassbare: Michelle und Mike gewinnen das Spiel und sind damit gesaved. Ein Schock für die Gruppe – und ein Grund für Mike, seiner Freude freien Lauf zu lassen. „Habt ihr eigentlich mitgespielt?“, fragt er die anderen Kandidaten überheblich. Dann dürfen Michelle und Mike eines der bereits gesicherten Paare wieder entsaven. Für diese Wahl braucht Mike keine Beratung mit seiner besseren Hälfte: Er setzt Jana und Sascha umgehend wieder auf die Abschussliste.

Wer wird nominiert und muss in die Exit-Challenge?

Und da nach dem Spiel bekanntlich vor der Nominierung ist, lässt diese nicht mehr lange auf sich warten. Und es kommt, wie es kommen musste. Maritta und Almklausi erhalten vier Stimmen und müssen damit in die Exit-Challenge. Doch wer wir dort ihr Gegner sein? Mit zwei Stimmen fällt die Wahl ausgerechnet auf Jana und Sascha, die eigentlich gesaved waren. Bitter! Dass sie die Stimmen von Michelle und Mike sowie Maritta und Almklausi bekommen, macht die Sache zumindest ein bisschen erträglicher.

Alm-Klausi versucht derweil schon mal etwas Imagepflege zu betreiben. Er denkt voraus und sagt den anderen: „Wichtig ist, wenn die Show läuft, müssen wir gemeinsame Bilder posten, damit die Leute verstehen, dass das hier ein Spiel ist.“ Was harmlos klingt, führt bei Yasin zur Explosion: „Ich tue doch meine Fans nicht belügen.“ Die Empörung ist groß. Das riecht nach einem Nachspiel. Aber nicht mehr heute.

Das letzte Wort hat – wie könnte es auch anders sein – Mike. Im Garten redet er auf Michelle ein, das kennt man ja nicht anders. Sie lauscht andächtig seinen Worten: „Wir rocken den Scheiß jetzt! Was machen wir mit Jana und Sascha? Wir gehen wir da vor? Diese Frau hat den Sieg hier einfach nicht verdient. Denk an deine Zukunft: 50.000 Euro!“

