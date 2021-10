Im „Sommerhaus der Stars“ liegen die Nerven blank. Es knirscht zwischen einigen Paaren. Und die ersten zwei Kandidaten müssen bereits ihre Koffer packen und das Haus wieder verlassen.

+++ Spoiler-Warnung! Wenn ihr nicht wissen wollt, was in der dritten Folge im „Sommerhaus“ passiert, solltet ihr hier nicht weiterlesen! +++

Es herrscht schlechte Stimmung im Sommerhaus. Und zwar an vielen Fronten. Selbstredend ist die Gruppe nach Mikes Rede bei der Nominierung in Folge 2 nicht besonders gut auf den labilen Sprücheklopfer zu sprechen. Aber auch bei Almklausi und seiner Maritta hängt die Stimmung vor der anstehenden Exit-Challenge auf Halbmast. Eine gewisse Angespanntheit ist nicht zu übersehen.

Bei Michelle und Mike ist auch nicht alles bestens. Er hängt an ihr wie eine Klette. In die Küche, ins Bad, egal wohin sie geht, Mike folgt ihr auf Schritt und Tritt. Der Grund: Mike fühlt sich vernachlässigt. Er spricht von Liebesentzug. Doch diesmal zieht die toxische Masche nicht bei Michelle, die sich endlich von Mike emanzipieren möchte. Sie will Sachen tun, die ihr gut tun. Dazu würden auch Frauengespräche gehören, erklärt sie dem staunenden Mike.

Und dann setzt sie tatsächlich ihre Pläne in die Tat um und unterhält sich mit anderen Mitbewohnern. Und das ohne Mike. Der geht dafür zum täglichen Therapiegespräch mit Raucherin Adelina. Doch mitten in der Sitzung fällt ihm auf, dass er seinen Ehering nicht trägt. Fast schon panisch stürzt er ins Haus, findet den Ring zielsicher neben dem Bett und will zu seiner Therapeutin zurückkehren, als ihm auffällt, dass seine Göttergattin ebenfalls nicht am Morgen den Ring angelegt hat. Er schnappt sich den Ring, unterbricht kurz das Gespräch von Michelle mit Ben, Sissy und Maritta und übergibt ihr den Ring, den sie umgehend wortlos ansteckt. Dann schüttet Michelle ihren Gesprächspartnern ihr Herz aus und offenbart ihnen, dass sie mehr Raum brauche und sich jetzt mehr auf andere Dinge konzentrieren werde. Dass es ihr schwerfällt, zeigen ihre Tränen.

„Sommerhaus der Stars“ 2021: Dieses Paar fliegt in Folge 3 raus

Mike spendet Janina und Roland vor der Exit-Challenge Mut: „Ihr rockt das!“ – für Herrn Monballijn steht schließlich einiges auf dem Spiel. Almklausi könnte rausfliegen, der Gedanke gefällt Mike. Er wiederholt seine Motivationsansprache gefühlt fünf Mal. Mal schauen, was es bringt. In der Exit-Challenge ist sportliches Geschick und Kraft gefragt. Ein klarer Vorteil für Almklausi und Maritta. Und tatsächlich setzen sie sich im Duell locker durch. Damit steht fest: Roland und Janina fliegen als erstes Paar raus und müssen das Sommerhaus verlassen.

Doch das ist noch nicht alles. Steffs Macho-Verhalten wird immer mehr zum Thema im Haus. Halb im Spaß, aber irgendwie doch mit einem wahren Kern. Steff ist leicht genervt an der aufkommenden Kritik an seinem Verhalten und vermisst ein wenig Unterstützung von seiner besseren Hälfte, die ihn ein wenig ärgert. Aber wirklich zu Herzen nimmt er sich die Kritik nicht. Stattdessen protzt er vor den anderen mit seiner Sex-Vergangenheit. Doch irgendwann wird dem Mallorca-Auswanderer doch alles zu viel. Es missfällt ihm sehr, wie er im Haus dargestellt wird. Peggy bekommt seinen Unmut deutlich zu spüren. Es knirscht zwischen den beiden ganz gewaltig. Aus Spaß wurde hier plötzlich Ernst.

Doch dann werden die beiden am Abend wieder zusammengeschweißt. Durch das Verhalten von Almklausi, Maritta und Yasin, die beim Abendessen beschließen, dass die Betten neu verteilt werden. Und, dass Schnarcher Steff und Peggy das Bett der ausgezogenen Roland und Janina – im anderen Raum – übernehmen sollen. Almklausi baut sich vor den sitzenden Auswanderern auf und übermittelt eindringlich die Nachricht, doch Steff und Peggy lassen ihn vorerst abblitzen. Doch bei den Auswanderern wachsen die Zweifel, ob sie ihren Mitstreitern noch trauen können.

