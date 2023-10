„Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist raus nach Folge 3? Dieses Promi-Paar muss gehen

Für viele Trash-TV-Fans ist es DAS Highlight des Jahres: „Das Sommerhaus der Stars“. Die ersten Folgen sind gelaufen und schon jetzt gibt es jede Menge Stress. Besonders im Fokus sind Walentina und Ca. Hier erfahrt ihr alles über die aktuellen Folgen.

Außerdem verraten wir euch natürlich, wer rausgeflogen ist und wer am Ende die 50.000 Euro mit nach Haus nimmt. Hier verpasst ihr nichts!

>> „Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Paare, Sendetermine, Drehort <<

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist rausgeflogen? Das sind die Platzierungen

Folge 1: niemand ist rausgeflogen, Walentina und Can haben die meisten Stimmen.

Folge 2: niemand ist rausgeflogen, niemand wurde nominiert

Folge 3: Claudia Obert und Max Suhr

Folge 4:

Folge 5:

Folge 6:

Folge 7:

Folge 8:

Folge 9:

Folge 10:

Folge 11:

Folge 12:

> „Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Diese acht Kandidaten-Paare nehmen teil <<

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023 Folge 3: Claudia Obert sitzt auf dem Trockenen – und beleidigt Mitstreiterinnen

Auch in Folge 3 gibt es genug Anlässe für die Kandidaten, sich in die Haare zu kriegen. Während Walentina und Can sich in der dritten Episode der achten Sommerhaus-Staffel verhältnismäßig gut verstehen, kracht es aber zwischen dem Paar und den Mitstreitern. Der Grund: Walentina und Can haben sich ein Hühnchen zubereitet – zum Leidwesen von Eric Stehfest, der daraufhin alle anderen Bewohner gegen das Pärchen aufhetzt: „Ich habe denen eben schon gesagt, dass, wenn sie das Huhn so zubereiten, maximal vier oder fünf Leute davon essen können.“

Was war passiert? Alle außer Walentina und Can hatten sich eine Wassermelone geschnappt, in Scheiben geschnitten und mit nach draußen genommen. Walentina und Can hatte man zwar etwas davon angeboten, doch die zwei wollten „nicht auf Freunde machen“ mit der Konkurrenz und lehnten dankend ab. Stattdessen bereiteten sie sich ein Suppenhuhn mit Sauce und Gemüse im Ofen zu. Bereits während der Zubereitung kam es zu Einsprüchen seitens Eric: „Wenn ihr das so zubereitet, können nicht alle davon essen.“ Walentina: „Ja und? Ich koche nicht für alle ein Festmahl hier und ihr habt auch einfach die ganze Wassermelone genommen.“

Daraufhin Eric vor allen Kandidaten im Haus: „Ich finde, in manchen Dingen müssen wir als Team agieren und gewisse Dinge, wie Essen, müssen wir uns hier teilen. Das wollte ich nur mal loswerden.“ Claudia reagiert: „Habt ihr noch nie im Leben ein Hühnchen gehabt, oder warum stellt ihr euch so an? Viel schlimmer ist, dass der Alkohol leer ist.“ Justine erwähnt, dass Edith Stehfest sonst auch immer für alle kocht und sich Mühe gibt. Da platzt Claudia die Hutschnur: „Das Essen von der schmeckt mir sowieso nicht. Das schmeckt genauso Panne wie die Frau aussieht.“ Daraufhin Justine: „Also wirklich Claudia, wir sitzen da immer mit und essen und dann… ach, egal“, bricht sie selbst ab. Claudia eskaliert: „Ja, sag doch mal was, du langweilige Kuh!“ Justine rastet aus und verteidigt sich – sichtlich getriggert von Claudia Oberts böser Zunge. Edith Stehfest: „Ja, die Claudia hat seit zwölf Stunden keinen Alkohol mehr getrunken. Das merkt man.“

Im Garten geht der Shitstorm seitens der 62-Jährigen dann weiter, als sie mit Walentina und Can in trauter Lästerrunde sitzt und einen Blick in Richtung Pia Tillmann am Feuer wirft. Die „Köln 50667“-Darstellerin weint, weil ihr der ganze Zoff im Sommerhaus zu viel wird. Claudia hat nur Spott und Häme für die 37-Jährige, die gerade ein Baby erwartet, übrig. „Was ist mit der dahinten? Ach, die hat ihre Tage.“ Weil Claudia und ihr Partner Max sich in keinem Spiel gesafet haben, kosten sie die Hass-Tiraden von Claudia am Ende die weitere Teilnahme. Das ungleiche Paar fliegt heraus.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023 Folge 2: Beziehungs-Drama bei Walentina und Can eskaliert komplett

Auch in Folge 2 lässt Walentina (23) kein gutes Haar an ihrem Verlobten Can (27). Hört er ihr zu, ist sie genervt, guckt er weg, fängt sie an zu heulen. Bei den Paarspielen kriegen die beiden sich dann so richtig in die Haare. In 23 Metern Höhe müssen die Kandidaten auf einem Seil balancieren und Fragen beantworten. Eine der Fragen lautet: „Toms Mutter hat drei Kinder: Tick, Trick und?“ Während Can „Track“ antworten will, schreit Walentina ihn unter Tränen an: „Nein, Tom!“ Sie hat Recht. Doch Can ist in der Stresssituation überfordert und beharrt auf „Track“. Walentina fängt an zu heulen und zu schreien: „Vertrau mir doch einmal. Wenn du mir nicht vertraust, breche ich ab und mache Schluss.“ Das überlegt Can – warum auch immer – sich lieber zweimal und gibt nach. „Tom“ ist richtig.

Dann geht es um Bundesländer mit dem Anfangsbuchstaben B. Sie haben alle aufgezählt bis auf ein letztes. Walentinas Geistesblitz: „Bremen?“ Richtig! Sofort zickt sie Can an: „Ja, ich bin ja so schlecht und so dumm.“ Der 27-Jährige schweigt. Am Ende des Spiels lässt er sich abseilen in dem Glauben, Walentina komme nach. Doch sie will die Treppe nach unten nehmen und flippt erneut aus: „Du lässt mich einfach hier oben hängen. Was bist du für ein Minusmensch?“

So ähnlich geht das Drama auch im Sommerhaus weiter, wo Walentina sich am Abend aus taktischen Gründen mit den anderen ans Feuer setzt. Hintergrund: Zu diesem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, dass sie und Can das Spiel gewonnen haben und somit bei der nächsten Nominierung safe sind. Am Feuer setzt sie noch einen drauf: „Wenn Can und ich uns trennen, lösche ich sein Instagram, weil ich nicht will, dass er so viele Follower hat, die er nur durch mich hat.“ Die anderen Promis sind entsetzt: „Das ist keine Liebe.“ Eric Stehfest (34) empfiehlt: „Legt mal beide eure Handys ein halbes Jahr weg und guckt, ob ihr wirklich zusammen gehört.“

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023 Folge 1: Beim Einzug der Promipaare kracht es sofort – Walentina stresst ordentlich

Bereits beim Einzug der Promi-Paare krachte es gewaltig zwischen einigen „Stars“. Claudia Obert (61) und Max aka. „Maxmaus“ (25) bezogen das altmodische Domizil mitten im Nirgendwo (Bocholt, NRW) als erstes. Nachdem sie zunächst ein paar Korken knallen ließen, machten sie es sich auf einer Liege im Garten gemütlich – Trockensex inklusive. Bei anspruchsvoller Akrobatik entging ihnen doch glatt der Einzug der ersten Mitstreiter Ricarda (31) und Maurice (25). Obwohl die Neuankömmlinge mehrmals lautstark „Hallo“ riefen, reagierten Claudia und Max nicht. „Are You The One“-Promi Maurice daraufhin: „Das war echt respektlos. In diesem Moment haben sie uns keinen Respekt entgegen gebracht.“

Doch in Anbetracht weiteren Zündstoffs war dieser Konflikt schnell vergessen. Denn Walentina (23) und Can (27) und Vanessa (23) und Alex (32) kamen hinzu. Fitness-Influencer Alex soll Walentina in der Vergangenheit erst zu einem Event eingeladen und dann öffentlich wieder ausgeladen haben. Das wollte die einstige „Germany’s Hore“ Kandidatin so nicht auf sich sitzen lassen, schickte prompt ihren Verlobten zu Alex, um diesen zu einer Entschuldigung zu bewegen. Doch Alex ließ sich dazu nicht hinreißen, erklärte hingegen: „Mehrere Leute hatten mir damals geschrieben, wenn Walentina kommt, kommen sie nicht. Ihr Kommen wäre rufschädigend gewesen. Ich habe wirtschaftlich gedacht.“

>> Hier geht’s zum aktuellen TV-Programm <<

Walentina und Can werden nominiert – doch fliegen sie auch raus?

Spätestens beim ersten Paar-Spiel wurde dann auch klar, weshalb viele Gäste des ominösen Events die Anwesenheit von Walentina nicht gerade schätzten. Wie eine Furie ging die 23-Jährige auf ihren Verlobten los, beschimpfte und beleidigte ihn unentwegt, heulte vor Wut bis dieser das Weite suchte. Walentinas Drohung: „Wenn du jetzt gehst, mach‘ ich Schluss!“ Die nervigen Zickereien seitens der Blondine waren es auch, was die Mitstreiter dazu bewegt hatten, das Paar zu nominieren. Walentina und Can bekamen drei und damit die meisten Stimmen gegen sich.