„Sommerhaus der Stars“ 2023 mit Pia Tillmann und Zico Banach – das ist das „Köln 50667“-Paar

Gemeinsam führen Schauspielerin Pia Tillmann und Soap-Star Zico Banach ein glückliches Patchwork-Familienleben. Dabei lernten sie sich eher durch Zufall kennen und lieben. Alles, was man zum „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten-Paar wissen sollte.

Pia Tillmann ist Schauspielerin, Model und Moderatorin. Sie wurde am 30. Dezember 1985 in Münster geboren. Nach dem Abitur studierte sie Soziale Arbeit an der Fachhochschule Münster.

Woher kennt man Pia Tillmann?