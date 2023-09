„Sommerhaus der Stars“ heute: Was ist passiert? Alle Folgen in der Zusammenfassung

Für viele Trash-TV-Fans ist es DAS Highlight des Jahres: „Das Sommerhaus der Stars“. Und auch in diesem Jahr begleiten wir für euch die Geschehnisse im Haus. Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem, wir fassen die wichtigsten Ereignisse der einzelnen Tage für euch hier zusammen. Und verraten euch natürlich, wer rausgeflogen ist und wer für großes Drama im Haus sorgt. Und am Ende natürlich auch, wer die 50.000 Euro mit nach Haus nimmt. Hier verpasst ihr nichts!

+++ Spoiler-Warnung! Wenn ihr nicht wissen wollt, was im „Sommerhaus der Stars“ passiert, solltet ihr hier nicht weiterlesen! +++

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist rausgeflogen? Das sind die Platzierungen

Folge 1: niemand ist rausgeflogen, Walentina und Can haben die meisten Stimmen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023 Folge 1: Beim Einzug der Promipaare kracht es sofort – Walentina stresst ordentlich

Bereits beim Einzug der Promi-Paare krachte es gewaltig zwischen einigen „Stars“. Claudia Obert (61) und Max aka. „Maxmaus“ (25) bezogen das altmodische Domizil mitten im Nirgendwo (Bocholt, NRW) als erstes. Nachdem sie zunächst ein paar Korken knallen ließen, machten sie es sich auf einer Liege im Garten gemütlich – Trockensex inklusive. Bei anspruchsvoller Akrobatik entging ihnen doch glatt der Einzug der ersten Mitstreiter Ricarda (31) und Maurice (25). Obwohl die Neuankömmlinge mehrmals lautstark „Hallo“ riefen, reagierten Claudia und Max nicht. „Are You The One“-Promi Maurice daraufhin: „Das war echt respektlos. In diesem Moment haben sie uns keinen Respekt entgegen gebracht.“

Doch in Anbetracht weiteren Zündstoffs war dieser Konflikt schnell vergessen. Denn Walentina (23) und Can (27) und Vanessa (23) und Alex (32) kamen hinzu. Fitness-Influencer Alex soll Walentina in der Vergangenheit erst zu einem Event eingeladen und dann öffentlich wieder ausgeladen haben. Das wollte die einstige „Germany’s Hore“ Kandidatin so nicht auf sich sitzen lassen, schickte prompt ihren Verlobten zu Alex, um diesen zu einer Entschuldigung zu bewegen. Doch Alex ließ sich dazu nicht hinreißen, erklärte hingegen: „Mehrere Leute hatten mir damals geschrieben, wenn Walentina kommt, kommen sie nicht. Ihr Kommen wäre rufschädigend gewesen. Ich habe wirtschaftlich gedacht.“

Walentina und Can werden nominiert – doch fliegen sie auch raus?

Spätestens beim ersten Paar-Spiel wurde dann auch klar, weshalb viele Gäste des ominösen Events die Anwesenheit von Walentina nicht gerade schätzten. Wie eine Furie ging die 23-Jährige auf ihren Verlobten los, beschimpfte und beleidigte ihn unentwegt, heulte vor Wut bis dieser das Weite suchte. Walentinas Drohung: „Wenn du jetzt gehst, mach‘ ich Schluss!“ Die nervigen Zickereien seitens der Blondine waren es auch, was die Mitstreiter dazu bewegt hatten, das Paar zu nominieren. Walentina und Can bekamen drei und damit die meisten Stimmen gegen sich.

Auf RTL läuft die 1. Folge von „Sommerhaus der Stars“ am 19. September um 20.15 Uhr.