„Sommerhaus der Stars“ 2023: Sehen wir hier schon die Gewinner?

Acht Paare kämpfen um den Sieg beim „Sommerhaus der Stars“ 2023. Am Ende dreht sich alles um die wichtige Frage „Wer hat gewonnen?“. Die ersten Folgen sind bereits gelaufen – und starke Couples mit Siegerpotenzial machen sich bemerkbar.

Spätestens zum Staffelfinale trennt sich dann die Spreu vom „Sommerhaus“-Weizen: Welches Kandidatenpaar schafft es ins Finale? Wer wird gewinnen? Die aktuellen Favoritenpaare findet ihr hier.

Gewinnen Eric und Edith Stehfest beim „Sommerhaus der Stars“ 2023?

Eric und Edith Stehfest haben wohl nicht nur den einprägsamsten Namen der Staffel, sie gehören womöglich auch zu den „buntesten Vögel“ der Staffel. Er, im rockigen Punklook, Gesichtstattoos und kurzgeschorenem Undercut; sie, mit blondiertem Vokuhila-Schnitt, großflächigen Tattoos auf dem ganzen Körper und Outfits in Regenbogenfarben. Keine Frage, sie fallen auf – und bringen frisches Leben ins idyllische „Sommerhaus“ in Bocholt.

Aber wie geben sich die beiden sonst? Eric agierte bereits als Paartherapeut, denn Walentina offenbarte, ihren Can auf Instagram löschen zu würden, im Falle eines Beziehungsendes: „Das ist keine Liebe!“, beschwert sich Eric Stehfest. Er empfiehlt: „Legt mal beide eure Handys ein halbes Jahr weg und guckt, ob ihr wirklich zusammen gehört.“

Auch, wenn das Essen von Edit Stehfest nicht jedem (Claudia) schmeckt, die beiden achten aufeinander und aufs Team. Eric: „Ich finde, in manchen Dingen müssen wir als Team agieren und gewisse Dinge, wie Essen, müssen wir uns hier teilen. Das wollte ich nur mal loswerden.“

Aus diesen Gründen sehen Fans des Formats die beiden als eines der liebevollsten Paare der Staffel an: „Vor allem im Fahrradspiel hat man gesehen, wie respektvoll und liebevoll beide miteinander umgehen. Da gibt es keine verletzenden Sprüche, keinen Druck oder ähnliches. Einfach toll.“

Fürsorge, Support und Liebe: Das alles sind Eigenschaften, die man als Gewinnerpaar auf jeden Fall mitbringen sollte.

Pia Tillmann und Zico Banach – ein Siegerpaar?

Sie gehören eher zu den Stilleren – und sind doch auffällig. Gemeinsam geben Pia und Zico, beide ehemalige „Köln 50667“-Darsteller, ein starkes Paar ab. Sie wissen genau, was sie tun, und was sie nicht tun. Kein Wunder, denn die beiden haben bereits Medienerfahrung: Zico startete seine TV-Karriere bei „Die Bachelorette“ 2021 mit Maxime Herbord, wo er in der vierten Nacht der Rosen ausschied. Anschließend war er in der RTL2-Show „Bachelor in Paradise“ zu sehen. Pia ist als ehemalige Schauspielerin von „Köln 50667“ bekannt, wo sich das heutige Paar im Sommer 2022 kennenlernte.

Und: Die beiden geben bald ein starkes Elternpaar ab. Noch während der „Sommerhaus“-Ausstrahlung wurde verkündet, dass Pia gemeinsam mit Zico Banach ein Baby erwartet. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner und „Köln 50667“-Schauspieler Steffen Donsbach hat Pia Tillmann bereits einen Sohn, der 2017 geboren wurde.

Auf dem Instagram-Kanal des Formats finden sich unter den Postings des Paares freudige Fans, die kommentieren: „Favoritenpaar dieses Jahr. Bin sehr gespannt!“ und „Dass ich zuschaue, liegt nur an euch!“ sowie: „Ihr seid das einzige Paar, dass sich nicht gegenseitig zerfleischt.“ Nur schade, dass dem Paar die Lobeslieder nichts bringen, denn beim „Sommerhaus“ zählen keine Zuschauervotings. Es sind die Stars selbst, die entscheiden, wer das Haus verlassen muss.

Power-Paar Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu

Die Liebesgeschichte zwischen Aleks und Vanessa fing zwar alles andere als bilderbuchreif an, aber das sollte als Kandidatenpaar im „Sommerhaus der Stars“ womöglich sowieso ausgeblendet werden. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Agnes W. Christina Dimitriou bei „Temptation Island Vip“ 2022 teil, Vanessa war eine der „Verführerinnen“. Der Versuch war erfolgreich, denn die beiden verliebten sich noch in der Staffel ineinander. Ihre Liebe hält bis heute, und so nehmen sie beim „Sommerhaus der Stars“ 2023 teil.

Aleks und Vanessa vereinen dieselben Interessen und die große Leidenschaft zum Sport: Er ist Personal Trainer, sie Fitness-Influencerin. Die Zuschauer sind angenehm angetan von den beiden: „Bin eigentlich bis jetzt positiv von den beiden überrascht“, und: „Was die bei „TI“ (Temptation Island) gemacht haben – oder besser gesagt Aleks, ist furchtbar gewesen. Dennoch finde ich, dass beide sehr sympathisch rüberkommen in der ersten Folge und er an Vanessas Seite deutlich glücklicher und ausgeglichener wirkt.“

Eine starke, gemeinsame Basis zu haben, scheint bei ihnen zumindest der Fall zu sein. Wie sich Aleks und Vanessa in den nächsten Ausgaben im „Sommerhaus“ schlagen werden, hat jedoch Auswirkungen auf ihre Platzierung.

