„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: An diesen einfachen Quiz-Fragen scheitern die Promis

Im „Sommerhaus der Stars“ sind die Quiz-Runden immer für einen Lacher gut: Mal ist es die Aufregung, mal der Nervenkitzel, weil die Fragen in über 20 Metern Höhe gestellt werden. Doch manchmal ist es wohl auch einfach die pure Ahnungslosigkeit, dass die Antwort entsprechend ausfällt. Hier zeigen wir euch die witzigsten, skurrilsten oder peinlichsten Antworten der Promi-Prüfungen aus dem „Sommerhaus der Stars“ 2023. Und: Hättet ihr die Antworten sofort gewusst?

„Sommerhaus der Stars“ 2023 Folge 2: Toms Mutter hat drei Kinder: Tick, Trick und …?“

Beim Paarspiel „In The Air“ müssen die Paare in 23 Metern Höhe auf Seilen balancieren und Fragen beantworten. Ricarda und Maurice scheitern schon bei Frage 1: „Toms Mutter hat drei Kinder: Tick, Trick und …?“ Die beiden sind sich einig und antworten siegessicher: „Track!“ Die richtige Antwort wäre jedoch „Tom“ gewesen.

Quiz-Fragen und die falsche Antworten aus der „Sommerhaus“-Folge 1: „Was ist ein Coq au vin?“

Beim Paarspiel „Auf Abwegen“ stellte Busfahrer Arben seiner Freundin Justine Dippl (war mal mit Joey Heindle verheiratet) die Frage: „Was ist ein Coq au vin?“ Richtig wäre gewesen: ein französisches Gericht mit Huhn und Wein. Justine übersetzte die französische Bezeichnung jedoch im Freestyle so: „Ein Penis aus Wien?“

Bei Walentina und Can haperte es schon, bevor die 23-Jährige die Frage überhaupt hörte. Can zu seiner Verlobten: „Ach egal, das weißt du eh nicht.“ Daraufhin heulte und schrie Walentina los: „Was bist du für ein Mensch? Wie kann man so demotivierend sein?“ Can: „Ja, ich kenne dich halt. Du weißt das nicht. Was ist ein Coq au vin?“ Er behielt Recht. Denn Walentina hatte keinen blassen Schimmer und antwortete: „Tier!“ Knapp verfehlt.

