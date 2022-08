„Sommerhaus der Stars“ 2022: RTL kündigt Sendetermin an

Das „Sommerhaus der Stars“ kehrt zurück! Lange stand bereits fest, dass es eine siebte Staffel geben wird, nun ist auch der Sendetermin vom Sender RTL bestätigt worden. Lange müssen wir daher auch gar nicht mehr warten.

Denn los geht es bereits am Mittwoch, den 7. September. Dann wird die erste Folge der neuen Staffel „Sommerhaus der Stars“ beim Sender ausgestrahlt. Bereits eine Woche zuvor kann die erste Folge bei RTL+ im Netz angeschaut werden.

Hier sind alle Sendetermine auf einen Blick:

Folge 1 : 07.09. (RTL), 31.08 (RTL+)

: 07.09. (RTL), 31.08 (RTL+) Folge 2 : 11.09. (RTL), 07.09. (RTL+)

: 11.09. (RTL), 07.09. (RTL+) Folge 3 : 14.09. (RTL), 11.09. (RTL+)

: 14.09. (RTL), 11.09. (RTL+) Folge 4 : 18.09. (RTL), 14.09. (RTL+)

: 18.09. (RTL), 14.09. (RTL+) Folge 5 : 21.09. (RTL), 18.09. (RTL+)

: 21.09. (RTL), 18.09. (RTL+) Folge 6 : 25.09. (RTL), 21.09. (RTL+)

: 25.09. (RTL), 21.09. (RTL+) Folge 7 : 28.09. (RTL), 25.09. (RTL+)

: 28.09. (RTL), 25.09. (RTL+) Folge 8 : 02.10. (RTL), 28.09. (RTL+)

: 02.10. (RTL), 28.09. (RTL+) Folge 9 : 05.10. (RTL), 02.10. (RTL+)

: 05.10. (RTL), 02.10. (RTL+) Folge 10: 09.10. (RTL), 05.10. (RTL+)

In der 7. Staffel gibt RTL euch die volle Packung „Sommerhaus der Stars“, denn es gibt nicht nur einmal die Woche eine neue Folge, sondern es werden gleich zwei Ausgaben pro Woche ausgestrahlt. So gibt es jeden Mittwochabend und jeden Sonntagabend eine neue Folge, wenn die acht Promipaare um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen.

Wer sich schon mal warmlaufen möchte, für den hat RTL+ noch etwas Besonderes in petto. Denn auf dem Streamingdienst könnt ihr euch noch mal alle vorherigen Staffeln vom „Sommerhaus der Stars“ anschauen.