„Sommerhaus der Stars“ 2022: Nominierungs-Krieg und „echt schwere Eier“ – Vorschau auf Folge 2

Bereits in Folge 1 konnten Zuschauer unschwer erkennen, dass die Liebe von Fußball-Star Mario Basler und Doris Büld einige Risse hat. In Folge 2 wird das Paar erneut auf die Probe gestellt. Beim Spiel „durchdrehende Frauen“ müssen die Männer Fragen zur gemeinsamen Beziehung beantworten. Mario scheint sich einen Patzer zu erlauben. In der Vorschau fährt die sonst so liebevolle und ausgeglichene Doris aus der Haut: „Du dummes Arschloch, Alter!“

Auch bei Ismet und Kader läuft es nicht rund beim Spiel. Isi erinnert sich partout nicht daran, wann er und Kader das erste Date hatten. Die Reality-Queen ist sichtlich enttäuscht.

Beim Spiel „blinde Typen“ dürfen Zuschauer sich auf einige Lacher freuen. Wie jedes Jahr müssen die Männer in Tierkostümen, in denen sie nichts sehen einen Parcours durchlaufen und werden von ihren Frauen per Funk navigiert – nach dem Motto: Augen zu und durch!

Während in Folge 1 noch niemand das Sommerhaus verlassen musste, wird in Folge 2 ein Paar nominiert. Und als es in Richtung Wahl geht, ziehen dunkle Wolken überm Sommerhaus in Bocholt (NRW) auf. Youtuber Marcel Dähne: „Ich hab‘ heut‘ echt schwere Eier.“ Auch Mario hat die Faxen seiner Mitstreiter offenbar dicke: „Irgendwann kann es sein, dass mir die Halsschlagader platzt.“ Und: Auch der bisher eher zurückhaltende Ex-Bundesligist Sascha Mölders zeigt in Folge 2 bei der Nominierung Gesicht: „Du bist für mich verlogen, hinterfotzig und deswegen kriegst du meine Stimme.“ Wen er genau meint, erfahrt ihr ab dem 7. September auf RTL+ oder aber am 14. September um 20.15 Uhr auf RTL.