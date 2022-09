„Sommerhaus der Stars“ 2022: Beziehungsprobe für die Dürrs? Vorschau auf Folge 4

Stephen und Katharina bewegen sich auf ganz dürrrrrrem Eis: In Folge 4 wird die Ehe der beiden auf eine harte Belastungsprobe gestellt! Lösen der ehemalige „Unter uns“-Star und seine Frau bald Eric Sindermann und seine Katharina in Sachen daily Drama ab?

>> „Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist raus? Wer ist weiter? <<

Zuletzt standen Eric und seine Katharina im Fokus des „Sommerhauses“. Der Grund: Eric („Ex On The Beach“) sorgte für jede Menge Zündstoff, plauderte private Details aus dem Liebesleben der beiden aus, sprang nackt in den Pool und verhielt sich einfach nie so, wie seine Freundin Katharina (seit fünf Monaten an Erics Seite) es von ihm erwartete. Folge 3 gipfelte sogar in einer tränenreichen Trennung von Seiten Erics: „Wir machen beide Schluss, scheißegal.“ Für Katharina ein absolutes No-Go. Die Finanz-Analystin: „Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du vor laufender Kamera im Fernsehen mit mir Schluss gemacht.“

Ob der Dauer-Zoff den beiden in Folge 4 zum Verhängnis wird? Möglich. Denn das Gezeter sorgte bereits in Folge 3 für Unmut bei den Mitstreitern – allen voran bei Katharina Dürr: „Gleich kommt sie wieder heulend an und hat irgendwas. Ich frage mich mittlerweile, ob das alles Fake ist.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Das Sommerhaus der Stars | RTL (@dassommerhausderstars.rtl)

Sommerhaus der Stars 2022: Achtung, Spoiler!

Doch kaum lästert Katharina noch über ihre Namensvetterin, schon wird die Luft auch für sie selbst ganz dürr! In Folge 4 verliert sie beim Spiel mit Ehemann Stephen die Nerven: „Ich hab‘ keine Lust mehr, ganz ehrlich.“ Stephen flippt aus: „Das kannst du doch nicht permanent sagen, verdammte Scheiße!“ Wie es weitergeht, wer die meisten Stimmen gegen sich aufbringt und wer am Ende rausfliegt, seht ihr in Folge 4 „Das Sommerhaus der Stars„.

Folge 4 wird am 18. September um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und ist ab dem 14. September auf RTL+ für Kunden verfügbar.

>> Hier geht’s zum TV-Programm <<