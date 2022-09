„Sommerhaus der Stars“ 2022: Beziehungs-Krise und nackte Tatsachen – Vorschau zu Folge 1

Das Warten hat ein Ende! Die neue Staffel „Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. Am Mittwoch (7. September, 20.15 Uhr) wird die erste Folge auf RTL ausgestrahlt. Für RTL+-Kunden steht sie allerdings schon eine Woche vorher als Stream bereit. Wir haben uns den Auftakt der 7. Staffel angesehen und für euch die Highlights zusammengefasst. Und die erste Folge der mittlerweile 7. Staffel hat es in sich. In welchen Beziehungen es schon jetzt gewaltig kriselt, wer wen auf den Tod nicht ausstehen kann und wer eventuell an einer Intelligenzminderung leiden könnte, lest ihr hier – Achtung Spoiler!

Bei Fußballer Mario Basler und Freundin Doris sind die Rollen vertauscht: „Ich kann auch deinen Koffer gleich ziehen“, kündigt Doris ihrem Kettenraucher-Freund bereits in der Limousine zum Sommerhaus in Bocholt (NRW) an. Und der Ex-Fußballer: „Das gefällt mir, das war mal ’ne richtige Aussage.“ Daraufhin Doris: „Das mache ich.“ Die 52-Jährige erklärt die Beziehungsdynamik: „Also wir sind so unterschiedlich, dass wir eigentlich gar nicht zusammen passen. Ich bin halt eher ein Mensch mit Emotionen und das ist er gar nicht und ich muss halt gucken, ob mir das reicht, was er mir gibt.“ Oha! Mario ergänzt: „Wir haben uns ja auch schon öfters getrennt. Ich habe auch schon mal eine eigene Wohnung gehabt, bin dann für ein Jahr wieder zurück zu meiner Ex-Frau. Das hat dann auch nicht funktioniert und dann bin ich wieder nach Osnabrück gezogen und dann waren wir auf einmal wieder ein Pärchen.“ Romantik geht anders!

„Sommerhaus der Stars“: Beziehungs-Knartsch zwischen Eric und Katharina in Folge 1

Aber nicht nur die Beziehung des Fußball-Profis scheint angeknackst. Auch zwischen Eric („Ex On The Beach“) und seiner Freundin Katharina kriselt es schon in Folge 1 gewaltig. Anlass des ersten Zoffs: Eine Nackt-Blamage des Realitystars. Gemeinsam mit YouTuber Marcel und DSDS-Kultkandidat Cosimo hatte Eric Spaß im Pool. Nach ein paar Begrüßungs-Bierchen im Sommerhaus fielen bei den Mämnnern jegliche Hemmungen – allen voran beim freizügigen Cosimo („Checker vom Neckar“). Selbstbewusst sprang er auf den Poolrand und zog seine Unterhose aus, sprang nackt ins Wasser. Die anderen Männer sollten es ihm gleichtun. Marcels Freundin Lisas mahnende Worte: „Nein! Trennung.“ Der YouTuber daraufhin zynisch: „Jaaaaaaa, jaaaa“ und springt nackt in den Pool. Lisa nimmt’s mit Humor: „Ja jetzt haben wir den Club der nackten Männer, jetzt können wir auch nichts mehr machen.“

Schließlich war auch Realitystar Eric an der Reihe. Freundin Katharina maßregelt ihren Freund: „Eric, angezogen bleiben!“ Doch die anderen feuern ihn an und schließlich lässt auch Eric die Hüllen fallen. Katharina geht auf ihn zu und maßregelt ihn wie eine Mutter ihr Kleinkind: „Gar nicht cool, Eric. Ich komme für dich hier mit rein und du bist am ersten Tag schon eine Blamage für mich.“ Sie holt aus: „Ich habe dir das gerade gesagt und du machst es trotzdem.“ Doch der peinliche Pool-Nudel-Trubel erntet mancherorts auch Jubel – allen voran von Ex-„Unter uns“-Star Stephen Dürr: „Herrlich, macht weiter, macht weiter.“ Der Schauspieler hört den Streitigkeiten des Paars interessiert zu, sagt später zu seiner Frau Katharina: „Das ist einfach unterhaltsam.“

Doch der nächste Einlauf von Katharina lässt nicht lange auf sich warten. Die 27-Jährige stürmt aus der Küche: „Geht das hier so weiter, bin ich morgen raus. Ich habe es dir gesagt, Eric. Warum machst du es dann doch? Für jede Sekunde, die du im Fernsehen gezeigt wirst, dich so zu blamieren! Ich find’s erbärmlich!“ Katharina holt aus: „Ich hab keinen Bock, das hier die nächsten zwei Wochen so mitzumachen, wenn du dich hier in den ersten drei Stunden schon so benimmst. Nimm mal Rücksicht. Ich habe nichts mit dieser Welt zu tun. Ich habe da keinen Bock drauf!“

Beziehungs-Orakel und Namensvetterin Katharina Dürr bewertet die Situation: „Die werden niemals länger als drei Monate zusammen bleiben. Die schaffen nicht mal 21 Tage.“ Währenddessen sitzt Ehemann Stephen Dürr im Garten bei einem Glas Wein und genießt die Vorstellung von Eric und Katharina. „Nein, einen zweiten Tag wird’s nicht geben. Du bist ein Scheißfreund, du benimmst dich wie scheiße, alles für die Kamera.“ Dann fließen die ersten Tränen im Sommerhaus. Erics Katharina flennt: „Weißt du, wie viel Druck das für mich ist…?“ Es folgt die Versöhnung – vorerst…

Beim gemeinsamen Grillen sorgt Cosimo am Esstisch ungewollt für Lacher: „Wenn es jeden Tag so wär, wär Traum. Wir Urlaub. Vor allem alles umsonst. Also man muss nicht dafür Geld zahlen, dass man das Essen kriegt. Also Schnorrer.“

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Eric plaudert in Folge 1 schlüpfrige Details aus

Der nächste Morgen bricht an und Eric und Katharina wachen auf als wäre nichts gewesen. Doch beim Kaffee in der Küche bringt Ismet (Freund von Kader Loth) den Nackt-Fauxpas ausgerechnet wieder auf den Tisch. „Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Du hast ja einen schönen Körper. Badehose und so, alles ok. Aber ausziehen? Also da hab‘ ich sie schon verstanden gestern.“ Autsch! Ismet alias „Isi“ streut erneut Salz in Katharinas tief sitzende Wunde.

Eric rechtfertigt sich: „Ich hab‘ es ja auch eingesehen und verstanden am Ende.“ Katharina daraufhin: „Ich hör‘ schon wieder deine Lügenstimme raus, Eric.“ Der fühlt sich ertappt und lacht. Doch damit nicht genug. Kaum haben die beiden sich wieder versöhnt, erlaubt der Rapper sich den nächsten Mega-Klopper! Ungefragt erzählt er Ismet vom verruchten Kennenlernen der beiden: „Wir haben uns vor fünf Monaten auf einer Halloween-Party kennengelernt und ich fand sie direkt mega nice. Wir sind dann auch direkt ins Hotelzimmer gegangen. Da ist aber noch nichts gelaufen.“ Katharina hört gespannt und gleichzeitig genervt zu und nickt, als sei das Thema damit beendet.

Doch Eric fährt fort: „Weil ich kein Gummi hatte. Also ich hab‘ den Gummi aufgemacht…“ Dann fällt ihm Kader Loth ins Wort: „Hallo, deine Freundin steht neben dir und das ist am frühen Morgen auch nicht gerade geschmacksvoll.“ Katharina: „Das haben wir auch ausgemacht, dass wir darüber nicht reden.“ Eric: „Ja, das kam jetzt im Redefluss.“ Katharina geht und Kader maßregelt Eric: „Das kannst du unter Männern machen, aber nicht vor deiner Frau. Gerade sie ist sehr sensibel.“

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Mario Basler wettert gegen Stephen und Katharina Dürr

Doch nicht nur bei Eric und Katharina verhärten sich die Fronten. Auch die Männer kommen nicht alle gut miteinander aus. Stephen Dürr maßregelt Mario und Co., weil sie sich seines Erachtens zu viel Essen gegönnt haben. Das lässt Kettenraucher Mario nicht auf sich sitzen. Mit Reibeisenstimme sagt er: „Wenn ich heute schon den Satz höre: ‚Teller voll mit Bratwürsten?‘ Was geht den das an? Der hat doch selbst ein Steak und eine Bratwurst gegessen! Ich komm mit dem nicht klar. Ich werde mit dem nie auf eine Ebene kommen. Aber was die den ganzen Tag essen, das sagen die nicht. Der hat Nudeln gegessen, Eier, Melone.“

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Fliegt ein Kandidat in Folge 1 raus?

Mario rundet seinen Meinungs-Monolog ab: „Ich brauch‘ ihn nicht, weil mit ihm kann ich sowieso nicht lachen.“ Und mit der Hass-Tirade hat der Fußball-Trainer seine Mitstreiter ganz schön beeinflusst. In Folge 1 muss zwar noch niemand das Sommerhaus verlassen. Doch beim Stimmungsbarometer zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab. Und der richtet sich ganz klar gegen Stephen und Katharina. Das Schauspieler-Paar hat vier und damit die meisten Stimmen gegen sich.

Beim Spiel sind sie allerdings die Zweitbesten. Gewonnen und somit bei der ersten Nominierung gesichert sind Patrick und Antonia (bekannt aus „Bauer sucht Frau“). Kader und Ismet haben sich hingegen schlecht angestellt. Bei der Frage nach dem bevölkerungsärmsten Land der Welt tippt Kader auf Afrika. Immer und immer wieder weist Ismet sie daraufhin, dass es um das BEVÖLKERUNGSärmste Land gehe. Doch Kader versteht nicht und beharrt auf ihrer Meinung: „Und was ist dann an Afrika falsch?“