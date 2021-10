Wenn im Oktober wieder das „Sommerhaus der Stars“ bezogen wird, sind auch Jana Pallaske und ihr Freund Sascha Girndt mit von der Partie. Woher ihr das Paar kennen könntet und wie die Chancen auf den Sieg stehen, lest ihr hier.

“Sommerhaus der Stars” 2021: Woher kennt man die Kandidaten Jana Pallaske und Sascha Girndt?

Jana Pallaske ist vor allem als Schauspielerin bekannt. In ihrer Jugend litt die Berlinerin an Magersucht, ehe sie sich einer Therapie unterzog. Mit 21 Jahren erhielt sie ihre erste Hauptrolle – und von da an war sie fest etabliert im deutschen Kino. Daneben startete sie auch eine Musikkarriere und war unter anderem VJ bei MTV. Seit 2018 sind Sascha Girndt und sie ein Paar. Der Stuntman kommt ebenfalls aus Berlin, kennengelernt haben sich beide 2018. Laut eigener Aussage beschäftigen sie sich viel mit Spiritualität.

“Sommerhaus der Stars”-Kandidaten Jana Pallaske und Sascha Girndt auf Instagram: So beliebt sind sie im Netz

Durch ihre Schauspielkarriere hat Jana natürlich schon eine breite Fanbase. So kann sie auf Instagram bereits mehr 86.100 Anhänger für ihre Bilder begeistern. Damit hat sie die größte Anhängerschaft aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer im „Sommerhaus der Stars“.

Ihr Stuntman Sascha wiederum hat gar keinen Instagram-Account – oder hält diesen sehr geheim. Über seine Aktivitäten auf der Plattform ist nichts bekannt.

“Sommerhaus der Stars”-Kandidaten Jana Pallaske und Sascha Girndt: Warum nehmen sie teil?

Über die Gründe der Teilnahme der beiden ist wenig bekannt. Die Reiselust und der Drang nach Abenteuer aber dürfte mit ausschlaggebend gewesen sein, warum das Jana Pallaske und Sascha Girndt sich für das „Sommerhaus der Stars“ entschieden haben. Beide verbringen viel Zeit in Asien und reisen gerne. Die Herausforderung, der ganzen WG „standzuhalten“, wird hier wohl den Reiz für das Pärchen ausgemacht haben.

“Sommerhaus der Stars”-Kandidaten Jana Pallaske und Sascha Girndt: Das macht die beiden zu einem besonders starken Paar

Das Paar ist bereits seit 2018 liiert. Und das trotz der Entfernung, die oftmals zwischen beiden liegt. Denn sowohl Jana, die in den vergangenen Jahren viele Filme in Deutschland gedreht hat, als auch Sascha, der als Stuntman oft für sein Unternehmen „Roundhouse Film“ unterwegs ist, sind beruflich stark eingebunden.

Daher lautet ihr Credo, sich so viel Freiraum zu lassen, wie irgendwie möglich, um danach noch mehr zueinander zu finden. Ob diese Herangehensweise auch im „Sommerhaus der Stars“ funktionieren wird, bleibt abzuwarten.

“Sommerhaus der Stars”-Kandidaten Jana Pallaske und Sascha Girndt: Was lassen die beiden bei ihrem Einzug zuhause?

Auf jeden Fall eine ganze Menge Freiheit. Denn das Paar wird im „Sommerhaus der Stars“ wohl eine Menge Einschnitte hinnehmen müssen. Entspannt morgens Yoga machen, die Sonne bei einem warmen Tee genießen, ein Bad nehmen und sich verwöhnen lassen – alles Dinge, die im in Bocholt wohl zu kurz kommen werden. Ob das dem Paar so schmeckt, darf bezweifelt werden.

“Sommerhaus der Stars” 2021: Wie stehen die Chancen von Jana Pallaske und Sascha Girndt?

Auf jeden Fall wird das Paar für einigen Zündstoff sorgen. Denn mit ihrem Sinn fürs Spirituelle stellen Jana und Sascha für den einen oder anderen sicher eine Zielscheibe dar. Auf der anderen Seite ist über Janas Partner Sascha so wenig bekannt, dass eine Prognose zu schwierig ist.

Daher wird es vor allem darauf ankommen, wie sich die beiden auf die anderen Bewohner im „Sommerhaus der Stars“ einstellen können. Sollte hier von Janas und Saschas Seite viel Kompromissbereitschaft vorhanden sein, könnte das Paar eine lange Zeit im Haus verbringen. Sollten die beiden hingegen wenig Redebereitschaft signalisieren, ist selbst ein Kleinkrieg nicht ausgeschlossen.

