So soll „Zervakis & Opdenhövel“ in Zukunft von „TV total“ profitieren

Seit seinem Start vor zwei Monaten ist das ProSieben-Magazin „Zervakis & Opdenhövel.Live“ kein Quotenhit. Jetzt soll mit Hilfe von „TV total“ der Erfolg kommen.

Künftig ist das Format nicht mehr montags ab 20.15 Uhr, sondern mittwochs ab 21.15 Uhr zu sehen – direkt im Anschluss an „TV total“. Das verkündete Moderatorin Linda Zervakis am Montagabend in der Sendung. Sie sagte: „Wir sehen uns schon übermorgen wieder zu einer regulären Ausgabe von ‚Zervakis & Opdenhövel‘ live auf einem neuen Sendeplatz. Ab jetzt nämlich jeden Mittwoch um 21.15 Uhr, direkt nach der ersten Ausgabe von ‚TV Total‘.“ Der Sender bestätigte am Dienstagmorgen den Schritt.

Am 13. September hatte ProSieben das Live-Journal mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel als Moderatoren-Team gestartet. Die Quoten sind seither vergleichsweise schwach geblieben. Das Format ist ein Mix aus politischen Themen, Gästen und unterhaltenden Elementen. Zervakis war viele Jahre „Tagesschau“-Sprecherin im Ersten gewesen und war dann in diesem Jahr zu ProSieben gewechselt.

dpa