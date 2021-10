Der ein oder andere Zuschauer dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben – das Sat.1-Frühstücksfernsehen läuft auch am Sonntag? Das ist eine Neuheit, an die sich die Zuschauer aber vorerst gewöhnen können!

Denn wie Sat.1 bekanntgegeben hat, wird es zumindest mal bis Weihnachten 2021 eine weitere Ausgabe des Frühstücksfernsehen pro Woche geben. Denn neben den fünf Ausgaben von Montag bis Freitag gibt es einen zweistündige Sendung bis Sonntag.

Los geht es am Sonntag erst um 9 Uhr – das heißt, die Moderatoren können im Vergleich zum Start um 5.30 Uhr unter der Woche vermutlich etwas länger schlafen. Dann geht das Frühstücksfernsehen zwei Stunden auf Sendung, um 11 Uhr verabschiedet sich die Show dann in das – zugegebenermaßen kurze – Wochenende. Denn bereits am Montagmorgen geht es ja wieder mit einer regulären Ausgabe weiter.

Am 1. Oktober feierte die Sat.1-Sendung ihren 34. Geburtstag. Nun gibt es insgesamt neun Sonntagsausgaben bis Weihnachten 2021. Die erste Ausgabe am 24. Oktober haben Annika Lau und Matthias Killing moderiert – Lau agiert aktuell als Vertretung von Alina Merkau, die sich in der Babypause befindet.

Merkau hat ihren Fans zuletzt einen Einblick in ihr Privatleben gewährt, als sie ein Bild aus dem Kreißsaal gepostet hat. Es entstand kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes im August. Bis die Frühstücksfernsehen-Zuschauer die beliebte Moderatorin aber wieder vor der Kamera zu sehen bekommen, dürfte es allerdings noch etwas dauern.

Nach Senderangaben werden neben Lau und Killing auch Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Daniel Boschmann und Chris Wackert durch die Ausgaben am Wochenende führen. Für die Frühstücksfernsehen-Fans sind also die bekannten Gesichter mit dabei.