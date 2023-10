„Blamieren oder Kassieren“ heute mit Elton: Alle Infos zur RTL-Quizshow

Moderator Elton startete seine TV-Karriere 2001 als Sidekick für Stefan Raabs Format „TV Total“. Nach der TV-Karrierebeendigung von Raab 2015 rückte der gebürtige Berliner immer mehr ins Rampenlicht – und moderiert heute unter anderem die beliebten TV-Shows „Schlag den Star“ und „Blamieren oder Kassieren“ und ist täglich im Ersten bei „Wer weiß denn sowas?“ als Teamkapitän zu sehen.

Doch der Entertainer hat noch nicht genug: Elton ist von nun an regelmäßig auf RTL zu sehen.

Wann Elton mit „Blamieren oder Kassieren“ bei RTL zu sehen ist

„Blamieren oder Kassieren“ startete am Donnerstag, 21. September, auf RTL. Insgesamt erwartet den Zuschauern zwölf Folgen, jeweils donnerstags um 20.15 Uhr.

In der Neuauflage des Originals von „Blamieren oder Kassieren“ treten zwei Prominente gegen einen Studiokandidaten in witzigen Quiz-Runden gegeneinander an. Gespielt wird um ein Preisgeld von stattlichen 10.000 Euro.

Die Backingband „Heavytones“, bekannt aus diversen Raab-Formaten, wird für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Sendetermine „Blamieren oder Kassieren“ auf RTL

Die Show wird donnerstags zur Primetime ausgestrahlt. Allerdings ist es eher ein kurzes Vergnügen, denn als Vorlauf der Spiele der Uefa Europa League bleibt der Quizshow „Blamieren oder Kassieren“ nur eine halbe Stunde Sendezeit.

Folge 1 : Donnerstag, 21. September, 20.15 bis 20.45 Uhr

: Donnerstag, 21. September, 20.15 bis 20.45 Uhr Folge 2: Donnerstag, 5. Oktober, 20.15 bis 20.45 Uhr

Die Promi-Gäste bei „Blamieren oder Kassieren“

Folge 1: GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff und Kultfußballer Mario Basler

Weiteres Prosieben-Format startet 2024 mit Elton auf RTL

Im ersten Halbjahr 2024 kommt mit „Schlag den Besten“ – ebenfalls moderiert von Elton – ein weiterer TV-Hit von Stefan Raab nach Köln. Ein Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt.

