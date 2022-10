„Riverboat“: Gäste und Moderatoren am Freitag, 7. Oktober

„Riverboat“ ist ein echter Klassiker in der deutschen Talkshow-Landschaft: Bereits seit 1992 wird das Format des Mitteldeutschen Rundfunks gesendet. Viele große Namen der TV- und Medienlandschaft durften das „Riverboat“ über längere Zeit moderieren – darunter 20 Jahre lang Nachrichtensprecher-Legende Jan Hofer, aber auch bekannte Namen und Gesichter wie Michel Friedman, Christiane Gerboth, Andrea Kiewel, Ruth Moschner und Jörg Pilawa.

Seit 2017 wird das „Riverboat“ jeden Freitag im Wochenrhythmus im Fernsehen ausgestrahlt, wobei das Studio zwischen Leipzig (MDR) und Berlin (rbb) wechselt. Die Moderation in Leipzig übernehmen Jörg Kachelmann und Kim Fisher. Die Folgen dauern meist 130 Minuten.

Wann läuft die nächste Folge „Riverboat“ im MDR und rbb?

Weiter geht’s mit einer neuen Ausgabe „Riverboat“ am Freitag, 14. Oktober um 22 Uhr im MDR und im rbb.

Wer sind die Gäste im „Riverboat“ am 14. Oktober?

Ben Becker, Schauspieler

Katrin Sass, Schauspielerin

Jörg Junghold, Zoo-Direktor

Denise Hermann-Wick, Biathlon-Olympia-Siegerin

Gerd Christian-Biege, Sänger

Rainer Oleak, Musiker

Anett Katzschmann, Schaustellerin

Reinhold und Diane Messner, Bergsteiger und Frau

Hier läuft „Riverboat“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich meist weitere Gelegenheiten die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Sonntag, 9. Oktober, 12.25 Uhr, MDR

„Riverboat“ als Stream und in der Mediathek

Die muntere Ost-West-Mischung aus Biographien, Geschichten und Neuigkeiten gibt es nicht nur jede Woche Freitag live im TV im MDR und im rbb zu sehen, sondern natürlich auch als Stream in der ARD-Mediathek. Dort sind auch die Folgen der letzten Wochen und Monate meist ein Jahr lang verfügbar. Zudem dürft ihr euch über einige „Klassiker“-Folgen freuen, welche einige der interessantesten, spannendsten und lustigsten Talkshow-Runden aus entfernter Vergangenheit zurück auf den Bildschirm holen.

Warum ist „Riverboat“ jetzt auch in Berlin?

Am 15. Oktober 2021 ist der rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) in die Produktion der beliebten Prominenten-Talkshow „Riverboats“ eingestiegen. Seitdem wird die Sendung im wöchentlichen Wechsel aus Leipzig und Berlin mit zwei verschiedenen Moderationsteams gesendet.

Woher kommt der Titel der Talkshow „Riverboat“?

Der Name der Talkshow „Riverboat“ (übersetzt „Flussboot“) geht bis auf die Anfänge der Sendung im Jahr 1992 zurück. Damals wurde die Show auf einem Schiff auf der Elbe in Dresden ausgestrahlt.

Als es später dann an Land nach Leipzig ging, wurde der Name beibehalten: Dabei behielt nicht nur die Talkshow ihren Namen, sondern wurde kurzerhand auch zum Namen des neu errichteten Quartiers in Leipzig. Passenderweise wurde auch das Gebäude in Schiffsform gestaltet – und findet seitdem auf einer alten Eisenbahnbrücke über dem Karl-Heine-Kanal im Stadtteil Plagwitz einen Platz. Heute wird die Location als „Kulturhafen Riverboat“ für Veranstaltungen aller Art sowie als Tagungszentrum genutzt.

Seit 2008 schließlich wird die Talkshow aus dem Studio 3 der Media City Leipzig gesendet. In Berlin fand das „Riverboat“ 2021 zudem einen neuen Hafen im „Studio A“ des rbb in der Masurenallee im Berliner Ortsteil Westend. Beide Studios wechseln sich mit der Aufnahme gewöhnlich im Wochenrhythmus ab.

Wer ist Jörg Kachelmann?

Jörg Andreas Kachelmann wurde am 15. Juli 1958 in Lörrach in Deutschland geboren. Er ist bekannt als Schweizer Fernsehmoderator, Sachbuchautor, Journalist und über Jahre beliebter Meteorologe und Wettermoderator. Sein Markenzeichen: Lässige Kleidung und ein etwas flapsiger Stil – beispielsweise wenn er über die „Chemtraildeppen“ herzieht. „Riverboat“ moderierte Kachelmann zuerst von 1999 bis 2004 und anschließend von 2007 bis 2009.

Aufgrund der Aussage einer Frau wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung wurde Kachelmann im März 2010 verhaftet. Bis Juli 2010 saß er deshalb in Untersuchungshaft, 2011 sprach ihn das Landgericht Mannheim frei. Im Zuge des Verfahrens zog sich Kachelmann, der zuvor unter anderem das Wetter im „Ersten“ präsentiert hatte, aus der Öffentlichkeit zurück. Im Mai 2017 kehrte er mit der Sendung „Kachelmannwetter“ bei sonnenklar.TV auf die Fernsehbildschirme zurück.

Für die Talkshow „Riverboat“ steht Kachelmann seit Januar 2019 erneut vor der Kamera und ist wieder an der Seite von Kim Fisher zu sehen.

Wer ist Kim Fisher?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von kimfisher (@kimfisher_official)

Die deutsche Sängerin, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin Kim Fisher wurde am 17. April 1969 in West-Berlin geboren, aufgewachsen ist sie in Hamburg. Als Sängerin war sie von 1989 bis 1996 in der sechsköpfigen Berliner Gala-Band „Drumbo Band“, später folgte ihre Solokarriere als Schlagersängerin.

Im Fernsehen startet Fisher 1995 als Volontärin beim Berliner Lokalsender 1A durch. Von 1998 bis 2005 ging es dann erstmals in die Moderation der Talkshow „Riverboat“ im MDR. Nach einer längeren Pause, in der sie sich unter anderem auch als Autorin versuchte, kam sie 2014 zurück ins „Riverboat“.

Wer ist Jan Hofer?

Abseits von seiner langjährigen Geschichte als Gesicht der Tagesschau (1985 bis 2020), war Jan Hofer auch 20 Jahre lang Kapitän in Spe vom „Riverboat“ – und damit am längsten mit an Bord der kultigen Promi-Talkshow. Zuletzt machte Hofer als ungewöhnlicher „Let’s Dance“-Kandidat von Februar bis April 2021 von sich reden. Zudem ist er seit dem 16. August 2021 Hauptmoderator der Nachrichten- und Talksendung RTL Direkt.

„Riverboat“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1992

Über 30 verschiedene Moderatoren und Moderatorinnen waren seit der Erstausstrahlung am 3. Januar 1992 bereits im „Riverboat“ unterwegs. Wir zeigen euch die Moderatoren und Moderatorinnen in zeitlicher Abfolge geordnet.

Sebastian Fitzek, 2021 – 2022

Jörg Kachelmann, 1997, 1999–2004, 2007–2009, seit 2019

Kim Fisher 1998–2005, seit 2014

Stephanie Stumph, 2017–2018

Jörg Pilawa, 2017–2018

Susan Link, 2017–2018

René Kindermann, 2013–2016

Ruth Moschner, 2010–2013

Mareile Höppner, 2009–2012

Günter Struve, 2009–2010

Andrea Kiewel, 2007

Roberto Cappelluti, 2005–2006

Else Buschheuer, 2005–2006

Carsten Weidling, 2004–2005

Klaus-Peter Grap, 1998–1999

Madeleine Wehle, 1996–1998

Petra Schwarz, 1994

Carmen Krickau, 1994

Peter Stefan Herbst, 1994–1996

Christiane Gerboth, 1994–1996

Birgit Lehmann, 1993

Andrea Horn, 1993–1994

Hilde Heim, 1993–1994

Michel Friedman, 1993–1994

Christel Cohn-Vossen, 1993

Janine Strahl-Oesterreich, 1992

Barbara Molsen, 1992

Ulli Klein, 1992–1993

Antje Garden, 1992–1993

Hans-Erich Bilges, 1992–1993

Jan Hofer, 1992–2012

