Ist Renata Lusin die schönste Profi-Tänzerin bei „Let’s Dance“? Ihre besten Bilder

Renata Lusin liefert in der RTL-Show „Let’s Dance“ eine gute Vorstellung ab. Dass die Profitänzerin nicht nur auf dem Parkett überzeugt, zeigt ein Blick auf ihr Instagram-Profil. Dort gibt sie gerne Einblicke in ihr Privatleben.

>> „Let’s Dance“-Star Renata Lusin nackt im „Playboy“: Die Fotos der schönen Tänzerin <<

Seit 2018 gehört Lusin zum Profi-Team von „Let’s Dance“. In ihrem Premieren-Jahr musste ihr Promi-Tanzpartner Jimmy Blue Ochsenknecht in der fünften Show verletzungsbedingt aufgeben, ein möglichst unglücklicher Start.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Derweil kann Lusin nicht nur mit ihrer tänzerischen Qualität überzeugen, sondern begeistert auch im Netz regelmäßig ihre Fans. Bei Instagram wächst ihre Fanbase und das, was die zu sehen bekommen, ist absolut einen Blick wert. Oder was meint ihr?

>> „Let’s Dance“ wieder vor Zuschauern: Das sind die Songs und die Tänze der „Profi-Challenge“ <<

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Doch nicht nur an Deck eines Schiffes macht Lusin eine gute Figur, sondern auch auf Bali unter einem Wasserfall.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

So schön kann das Leben sein!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Einfach mal liegenbleiben und die Natur genießen!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Oder aber auch am Strand von Isla Saona, einer Insel in der Dominikanischen Republik.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Ihr wollt mehr Fotos wie diese? Kein Problem. Lusin geizt auf Instagram nicht mit ihren Reizen. Im Gegenteil. Sie setzt sie gekonnt in Szene.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Ob in schwarz oder weiß, der Bikini sitzt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Hier empfehlen wir auch vor allem das zweite Bild. Dazu einfach den kleinen Pfeil rechts im Foto klicken oder nach links wischen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Wir lassen das mal so stehen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Let’s Dance | RTL.de (@letsdance)

Zumal Lusin und Endlich nur wenig später mit einem Clip auf Instagram nachlegten. Mit nassem Haar und in knappen Bikinis präsentieren sich die beiden Schönheiten in Zeitlupe und sahen sich dabei erneut tief in die Augen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Dass Lusin aber auch solo top in Form ist, zeigt dieses Foto:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Renata Lusin (@renata_lusin)

Mit Valentin Lusin, den sie am 30. Mai 2014 heiratete, tanzt die studierte BWLerin bereits seit 2003 im TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss. Als Paar krönten sie sich in der so genannten „Hauptgruppe S-Standard und S-Latein“ mehrfach zum Landesmeister. Ebenso konnten sie zweimal die Deutsche Meisterschaft in der Königsdisziplin über zehn Tänze für sich entscheiden.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: