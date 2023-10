Eklat bei RTL: „Sommerhaus“-Streit endet in Handgreiflichkeit – und landet vor Gericht

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es bekanntlich hoch her: Alte Streitigkeiten kochen gerne wieder auf, „aus einer Mücke werden Elefanten gemacht und aus einem Elefanten ein Monster“, um es mit den Worten des diesjährigen Teilnehmers Tim Toupet zusammenzufassen.

Doch in diesem Jahr scheint die Stimmung in Bocholt ernsthaft außer Kontrolle geraten zu sein. Nach Informationen soll es zu einem heftigen Streit zwischen zwei Paaren gekommen sein, der in Handgreiflichkeiten eskalierte. Was dahinter steckt und warum der Fall sogar beim Gericht gelandet ist.

Paar-Rausschmiss: Was ist im „Sommerhaus der Stars“ passiert?

Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits Gerüchte über einen Prügel-Eklat in der Show gegeben hatte, bestätigte Walentina Doronina die Vorwürfe via Instagram. „Ich bestätige hiermit, dass Can und ich im ‚Sommerhaus‘ grundlos von einem Mann geschlagen wurden“, erklärte sie.

Der „Bild“ sagte sie nun, dass es sich dabei um Luigi „Gigi“ Birofio, der mit seiner Freundin Dana Feist als Nachrücker einzog, handelt. Der Dschungelcamp-Star habe ihren Verlobten Can Kaplan zunächst geschubst und dann geschlagen. „Ich stand neben ihm. Ich wurde auch getroffen an der Schläfe“, so Doronina.

Can Kaplan habe sich seine Verletzung beim Arzt attestieren lassen, wie ein Ausschnitt seiner Story zeigte, und anschließend Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft Münster bestätigte der „Bild“ ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung eingeleitet zu haben.

Was passiert im „Sommerhaus der Stars“? Wer musste die Show in der letzten Folge verlassen? Alle Infos findet ihr hier.

Gigi Birofio bestreitet die Vorwürfe. Er behauptet, dass er Can Kaplan lediglich gekratzt habe, weil es ihm am Kopf gejuckt habe. „Ich habe ihn nicht geschlagen“, sagt er.

RTL wollte sich zu dem Vorfall zunächst nicht äußern. Der Sender hatte jedoch bereits vor dem Showstart bestätigt, dass zwei Paare „das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten“. Ob es sich dabei um Walentina Doronina und Can Kaplan sowie Gigi Birofio und Dana Feist handelt, ist bisher nicht bestätigt.

Auch, ob der Sender die hitzigen Szenen in den kommenden Wochen ausstrahlen wird, ist bislang unklar. Unter einem Instagram-Post des Formats kommentierte Reality-Sternchen Walentina: „Dann hoffe ich mal, dass ihr alles zeigt und niemanden schützt.“ Es bleibt spannend!

Weitere Infos zum Vorfall sowie mehr zum „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 findet ihr hier.