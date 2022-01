ProSieben zeigt GNTM-Sonderausstrahlung noch vor Staffelbeginn – zu Ehren von Thierry Mugler

ProSieben zeigt am Donnerstag (27. Januar) spontan eine ganz besondere Folge von „Germany’s Next Topmodel“ – und das, noch vor dem offiziellen Staffelstart von „GNTM“ 2022! Damit wollen der Sender und Heidi Klum dem kürzlich verstorbenen Modeschöpfer Thierry Mugler gedenken. Mugler war am 23. Januar 2022 überraschend verstorben.

GNTM-Sonderausstrahlung für Thierry Mugler: Auch er war als Gastjuror bei „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen

Bei der Sonderausgabe von „Germany’s Next Topmodel“ handelt es sich um eine Wiederholung der ersten Folge der vorherigen Staffel von GNTM. In der Episode zum Staffelauftakt der Model-Casting-Show war Thierry Mugler an Heidi Klums Seite Juror. Die Model-Mama hatte sich auf Instagram kürzlich rührend von ihrem Freund verabschiedet:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)

So schrieb sie unter einem Foto der beiden auf dem „Germany’s Next Topmodel“-Dreh: „Deine Kreationen werden für immer in meinem Herzen leben, zusammen mit deiner Großzügigkeit, Leidenschaft und Freude.“

Wann zeigt ProSieben die GNTM-Sonderausstrahlung?

Die Sondersendung mit der ersten Folge von „GNTM“ 2021 mit Thierry Mugler wird am Donnerstag (27. Januar) um 23.45 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Bei Streaming-Anbieter „Joyn“ können alte Staffeln, einschließlich der 2021er-Ausgabe von „Germany’s Next Topmodel“, ebenfalls nachgeschaut werden.

Wann startet GNTM 2022 regulär?

Ab Donnerstag, den 3. Februar 2022, können sich Fans der beliebten ProSieben-Show mit Model Heidi Klum über neue Folgen freuen. Den Staffelauftakt von „GNTM“ 2022 macht Heidi Klum gemeinsam mit ihrer Gastjurorin Kylie Minogue. Alle Infos zur 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ findet ihr hier.

