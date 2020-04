Für Geld machen sie so ziemlich alles. In der neuen SAT.1-Realityshow „Promis unter Palmen“ teilen sich zehn extrovertierte Prominente eine prachtvolle Villa am Palmenstrand in Thailand. Es geht für die Promis in zahlreichen Spielen um viel Geld – und Ruhm und Ehre.

Die Teilnehmer werden rund um die Uhr von 60 Kameras beobachtet, um das Zusammenleben in einer Villa (400 Quadratmeter inklusive Pool) einzufangen.

Wer ist raus, wer ist noch dabei?

Diese Frage gilt es, Folge für Folge zu beantworten. Zehn Promis gingen ins Rennen, wer schafft es bis ins Finale?

Raus in Folge 1: Ennesto Monte

Raus in Folge 2: Eva Benetatou

Raus in Folge 3: Desiree Nick

Raus in Folge 4: Ronald Schill

Raus in Folge 5: Claudia Obert (freiwillig) und Desiree Nick (zum zweiten Mal)

Wer steht im Finale?

Janine Pink

Tobias Wegener

Carina Spack

Bastian Yotta

Matthias Mangiapane

Start und Sendetermine auf SAT.1

„Promis unter Palmen“ startet am 25. März 2020 um 20.15 Uhr auf SAT.1. Die weiteren Folgen gibt es wöchentlich immer mittwochs zur gleichen Startzeit.

Alle Sendetermine auf einen Blick:

Wie funktioniert die Show?

Bei „Promis unter Palmen“ teilen sich zehn extrovertierte Prominente eine Villa am Palmenstrand und werden mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. In jeder Sendung ergeben sich neue Machtverhältnisse und Teamkonstellationen. Und ein Teilnehmer muss pro Folge gehen. Am Ende ist jeder ein Einzelkämpfer mit nur einem Ziel: den Gewinn von 100.000 Euro und den Ruhm als Sieger mit nach Hause zu nehmen.

Wie lauten die Regeln?

Die Teamkapitäne stellen ihre Teams in jeder Folge neu zusammen, somit sind in jeder Folge neue Teamkonstellationen möglich.

Das anschließende Teamduell (Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut, Sportlichkeit) entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage.

Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter.

Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren.

Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss.

Wer sind die Kandidaten bei „Promis unter Palmen“?

Diese 10 Promis kämpfen in der Luxusvilla am Palmenstrand um den Sieg:

Janine Pink (Sächsische Soap-Ikone und „Promi-Big-Brother“-Gewinnerin 2019, Covergirl im deutschen Playboy) – hier geht es zu ihren Nacktbildern im Playboy.

Tobias Wegener (Maler, Ex-Lover von „Promi-Big-Brother“-Konkurrentin Janine Pink, Influencer war auch schon auf Love Island)

Eva Benetatou (Reality-TV-Girl, bekannt aus „Der Bachelor“ und „Promi Big Brother“)

Claudia Obert (Ex-Promi-Big-Brother-Teilnehmerin, Mode-Frau)

Hier findet ihr einen ausführlichen text über Claudia Obert bei „Promis unter Palmen“.

Claudia Obert gab in den ersten zwei Sendungen eine richtig starke Figur ab:

Desiree Nick (Diva und ehemalige Dschungelkönigin 2004)

Bastian Yotta (Ex-Dschungelcamp-Kandidat)

Ronald Schill (ehemaliger „Richter Gnadenlos“ und Gründer der „Partei Rechtsstaatlicher Offensive“)

Carina Spack (Party-Girl und Ex-Bachelor-Kandidatin)

Matthias Mangiapane (Friseur und Reality-TV-Teilnehmer, war im Dschungelcamp, bekannt durch „Ab ins Beet“)

Ennesto Monte (Schlagersänger, der oft und gerne über seine Penisverlängerung spricht und sein bestes Stück zeigt – auch in TV-Shows)

Was gibt es zu gewinnen?

Der Sieger von „Promis unter Palmen“ gewinnt 100.000 Euro.

Wo findet die Show statt?

In Thailand!