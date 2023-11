„Promi Big Brother“ 2023 startet heute: Kandidaten, Moderatoren – alle Infos zur neuen Staffel

„Big Brother is watching you“! Auch dieses Jahr hat es sich Sat.1 nicht nehmen lassen, mehr oder wenig berühmte Promis zu finden, die für Wochen bereitwillig im „Promi Big Brother“-Container einziehen. Doch wann läuft die Trash-TV-Show und wo können Wiederholungen nachgeschaut werden? Wer sind die Kandidaten und Moderatoren der diesjährigen PBB-Staffel? Wir haben alle wichtigen Infos zur Sendung für euch im Überblick.

Alle Kandidaten: Wer ist bei Promi Big Brother 2023 dabei?

Die Teilnehmer der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“:

Jürgen Milski , „Big Brother“-Legende

, „Big Brother“-Legende Iris Klein , Reality-Star und Noch-Ehefrau von Peter Klein

, Reality-Star und Noch-Ehefrau von Peter Klein Peter Klein , Stiefvater von Daniela Katzenberger und Noch-Ehemann von Iris Klein

, Stiefvater von Daniela Katzenberger und Noch-Ehemann von Iris Klein Matthias Mangiapane , Reality-Star

, Reality-Star Yeliz Koc , Reality-TV-Star und „Playboy“-Hase

, Reality-TV-Star und „Playboy“-Hase Patricia Blanco , Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco

, Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco Dominik Stuckmann , Ex-„Bachelor“

, Ex-„Bachelor“ Dilara Kruse , Ehefrau von Fußballprofi Max Kruse

, Ehefrau von Fußballprofi Max Kruse Manuela Wisbeck , Schauspielerin

, Schauspielerin Ron Bielecki , Skandal-Streamer

, Skandal-Streamer Paulina Ljubas , Reality-Star und Influencerin

, Reality-Star und Influencerin Philo , Magier

, Magier Marco Strecker, Influencer und Wildcard-Gewinner

„Promi Big Brother“ 2023: Start und alle TV-Termine im Überblick

Die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“ startet am Montag, den 20. November. Dann verbringen die Promi-Kandidaten wieder zwei ganze Wochen in dem Big-Brother-Container. Die Infos dazu findet ihr hier!

„Promi Big Brother“ 2023: Übersicht aller Sendetermine

An diesen Tagen läuft die neue Staffel „Promi Big Brother“ bei Sat.1 im TV:

Folge 1: Montag, 20. November 2023, um 20.15 Uhr

Folge 2 : Dienstag, 21. November 2023, um 20.15 Uhr

: Dienstag, 21. November 2023, um 20.15 Uhr Folge 3 : Mittwoch, 22. November 2023, um 23 Uhr

: Mittwoch, 22. November 2023, um 23 Uhr Folge 4 : Donnerstag, 23. November 2023, um 22.15 Uhr

: Donnerstag, 23. November 2023, um 22.15 Uhr Folge 5 : Freitag, 24. November 2023, um 22.55 Uhr

: Freitag, 24. November 2023, um 22.55 Uhr Folge 6 : Samstag, 25. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Samstag, 25. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 7 : Montag, 26. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Montag, 26. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 8 : Dienstag, 27. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Dienstag, 27. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 9 : Mittwoch, 28. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Mittwoch, 28. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 10 : Donnerstag, 29. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Donnerstag, 29. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 11 : Freitag, 30. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Freitag, 30. November 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 12 : Samstag, 1. Dezember 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Samstag, 1. Dezember 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 13 : Sonntag, 2. Dezember 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Sonntag, 2. Dezember 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 14 : Montag, 3. Dezember 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

: Montag, 3. Dezember 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt Folge 15: Dienstag, 4. Dezember 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

Promi Big Brother 2023: Nur zwei Wochen im Promi-Container?

Da der Sender bei der Ankündigung seiner Moderatoren selbst schrieb, dass Marlene Lufen und Jochen Schropp „die Realityshow zwei Wochen lang täglich live direkt vom ‚Promi Big Brother‘-Gelände aus Köln“ präsentieren, scheint auch die Sendezeit insgesamt verkürzt worden zu sein. Im vergangenen Jahr waren es noch drei Wochen, die die Promis im Container aushalten mussten, in diesem Jahr scheint die Beobachtungsphase auf zwei Wochen verkürzt worden zu sein.

Wo läuft „Promi Big Brother“ 2023 im TV und im Stream?

Was die Kandidaten und der große Bruder im PBB-Container alles anstellen, könnt ihr jeden Tag im TV auf Sat.1 oder im Online-Stream auf Joyn verfolgen. Ihr habt eine Folge des Trash-TV-Formats verpasst? Keine Sorge – alle Folgen von „Promi Big Brother“ stehen euch in voller Länge online auf Sat1.de zur Verfügung.

Wann läuft „Promi Big Brother – Die Late Night Show“?

Im Anschluss an die reguläre Show besprechen Melissa Kahlaj und Jochen Bendel in der „Late Night Show“ die Geschehnisse im TV-Container.

„Promi Big Brother“ 2023 im 24-Stunden-Livestream

Zudem gibt es in diesem Jahr bei Joyn eine große Neuerung. Denn beim Streamingsender Joyn stehen nicht nur ebenfalls alle Folgen und Highlights wie in der Vergangenheit zur Verfügung. Dort wird erstmals ab den 18. November 2023 ein 24-stündiger Livestream rund um die Bewohner zu sehen sein. Unter dem Namen „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“ richtet Joyn einen Live-TV-Channel bei Joyn PLUS+ ein. Damit haben wahre Fans nun die Möglichkeit, ihre Lieblinge 24 Stunden am Tag im Haus zu beobachten.

„Promi Big Brother“ 2023: Wer ist raus?

Folge für Folge entscheidet sich, welcher Promi dem Sieg ein Schrittchen näher kommt. Das bedeutet allerdings auch, dass sich mindestens ein Kandidat pro Folge von der prominenten WG verabschieden muss. Welcher Kandidat musste in der letzten Folge gehen? Wer ist noch dabei? Alle Infos zu der „Wer ist raus“-Frage bei „Promi Big Brother“ 2023 findet ihr hier.

Wann müssen die Kandidaten das „Promi Big Brother“-Haus verlassen und wer entscheidet das?

Das variiert! Wer raus muss, wird an manchen Tagen von den „Big Brother“-Mitbewohnern selbst gewählt. Sonst entscheiden in der Regel aber die Zuschauer per Voting.

Im Finale 2022 standen fünf Bewohner. Allerdings kommt in fast jeder Staffel mindestens einer der Kandidaten Sat.1 zuvor und entscheidet sich selbst, das Haus zu verlassen. Auch dadurch verschieben sich teilweise die Zeitpunkte der Auszüge.

“Promi Big Brother”: Rainer Gottwald gewinnt Jubiläumsstaffel

Rainer Gottwald (56) hat die Jubiläumsstaffel der TV-Show „Promi Big Brother" (Sat.1 und Joyn) gewonnen.

Wie wird bei „Promi Big Brother“ nominiert und rausgewählt?

Das Prinzip von „Promi Big Brother“ bleibt unverändert: Mehr oder weniger prominente Promis werden von dem großen Bruder überwacht. Und ihm entgeht ganz sicher nichts! Sie ziehen gemeinsam in einen Container, in dem sie verschieden Spiele und Herausforderungen meistern müssen. Gehen die Kandidaten als Sieger hervor, können sie Vergünstigungen genießen.

Außerdem geht es auch immer darum, die Gunst der Zuschauer zu gewinnen. Denn genau sie entscheiden am Ende, wer weiterhin bei „Promi Big Brother“ dabei ist und wer den Big-Brother-Container verlassen muss. Die Auswahl der für einen Rauswurf zur Verfügung stehenden Promis wird von den Container-Mitbewohnern getroffen. Sie nominieren sich gegenseitig. Für eine Entscheidung gesichert sind nur die Promis, die zuvor eines der Spiele gewonnen haben. Sie bekommen einen Tag länger im Container gewährt.

Wer moderiert „Promi Big Brother“ 2023?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Promi Big Brother (@promibb)

Auch in diesem Jahr ist ein echtes „Promi Big Brother“-Urgestein in der Trash-TV-Show dabei: Moderator Jochen Schropp begleitet auch in der 11. Staffel die Kandidaten bei ihrem zweiwöchigen Aufenthalt im Container. An seiner Seite ist seit 2018 seine Kollegin Marlene Lufen. Die beiden sind ein echtes Dreamteam – schließlich moderierten sie bereits das Sat.1-Frühstücksfernsehen gemeinsam.

„Promi Big Brother“ 2022: Wer stand letztes Jahr im Finale?

Bereits im letzten Jahr waren illustre Sternchen und Promis wie Nacktmodell Micaela Schäfer, „DSDS“-Legende Menderes Bagci oder auch der Musiker Jay Kahn dabei. Gewonnen hat am Ende Box-Manager Rainer Gottwald, wie ihr hier nachlesen könnt.

Folgende Promis haben es bis ins Finale geschafft:

Micaela Schäfer , Reality-Star

, Reality-Star Menderes Bagci , „DSDS“-Legende

, „DSDS“-Legende Rainer Gottwald , Box-Manager

, Box-Manager Jay Kahn , Musiker und Sänger

, Musiker und Sänger Sam Dylan, Reality-TV-Star

Welche zusätzlichen Sendungen gibt es zu „Promi Big Brother“?

Auch zu „Promi Big Brother“ 2023 wird zusätzlich die „Late Night Show“ ausgestrahlt werden. In diesem Jahr wird das Format direkt auf Sat.1 übertragen. Dabei kommentieren und diskutieren die Moderatoren Melissa Khalaj und Jochen Bendel die vorangegangene Folge von „Promi Big Brother“ direkt im Anschluss mit verschiedenen Gästen.

„Promi Big Brother“ 2023: Exklusive Infos für Fans in der Sat.1-App

In der Sat.1-App wird eingefleischten „Promi-Big-Brother“-Fans noch mehr Mitbestimmungsrecht gewährt. Sie können entscheiden, welcher Promi Nominierungsschutz erhält und wer die Show verlassen muss. In den Kommentaren können Mitglieder der kostenlosen Community sich über die Container-Bewohner austauschen und Fragen stellen. Außerdem stehen exklusive Zusatzinhalte in auf PromiBigBrother.de und in der Sat.1-App bereit.

Nach einer ereignisreichen Staffel „Promi Big Brother“ 2022 verließ der ehemalige Box-Manager Rainer Gottwald das PBB-Haus als Sieger. Der kernige Schwabe gewann damit nicht nur das Trash-TV-Format, sondern auch eine Prämie von 100.000 Euro.

