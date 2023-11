„Promi Big Brother“-Kandidaten 2023: Diese Promis sorgen ab heute für Zündstoff!

Am heutigen Montag wird die neue Staffel von „Promi Big Brother“ 2023, die elfte Edition, ausgestrahlt. Dann ziehen wieder Prominente und solche, die es gerne wären, in das Haus und kämpfen um 100.000 Euro. Dabei sind die Kandidaten 24 Stunden unter Beobachtung und stellen sich schwierigen Wettkämpfen und Spielen.

Wer aber nimmt die Herausforderungen an und lässt sich lückenlos überwachen, um am Ende das große Geld mit nach Hause zu nehmen? Wir zeigen euch, wer die Kandidaten sind.

Jürgen Milski kehrt als „Big Brother“-Legende zurück

Vor genau 23 Jahren nahm Jürgen Milski an der ersten Staffel „Big Brother“ teil und macht seither Karriere als Ballermann-Star, Moderator und ist in zahlreichen TV-Sendungen zu Gast. Nun kehrt er zurück! „Big Brother‘ ist für mich eine Herzensangelegenheit!“, erklärt der Kölner dem großen Bruder seine Liebe. Außerdem zelebriert er dort ein ganz besonderes Jubiläum: Am 24. November feiert Jürgen Milski bei „Promi Big Brother“ seinen 60. Geburtstag.

Iris Klein trifft bei PBB 2023 auf Noch-Ehemann Peter Klein

Die Trennung von Reality-Star Iris Klein und ihrem Noch-Ehemann Peter sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Nachdem Peter im Januar 2023 angeblich fremdgegangen war, trennte sich Iris von ihm. Die beiden lieferten sich daraufhin eine öffentliche Schlammschlacht.

Jetzt treffen die Noch-Eheleute bei „Promi Big Brother“ aufeinander. Iris Klein ist sich sicher, dass sie die Situation meistern wird. „24-stündige Kamerabeobachtung bin ich ja bereits gewohnt. Ich habe jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und fürchte mich vor nichts.“

Peter Klein bei „Promi Big Brother“ 2023

Der Stiefvater von Daniela Katzenberger und Ex von ihrer Mutter Iris Klein ist der erste bestätigte Promi, der bei der diesjährigen elften Ausgabe von Promi Big Brother dabei ist. Schon lange hielten sich die Gerüchte um den 56-Jährigen, die von seiner Ex selbst ins Leben gerufen wurden. Nun hat der Sender seine Teilnahme bestätigt – und wenig später die Bestätigung, dass seine Ex Iris auch dabei ist! Ob es zu pikanten Details zur Trennung kommt? Und wie sieht es eigentlich mit seiner neuen Flamme Yvonne Woelke aus? Wir werden es wahrscheinlich bald erfahren.

Yeliz Koc zieht in den Promi-Big-Brother-Container 2023

Die 29-Jährige Hannoveranerin ist in diesem Jahr ebenfalls im Container dabei und kämpft um den Preis. Als alte Reality-TV-Teilnehmerin dürfte sie aufgrund ihrer Erfahrung vor der Kamera als eine der Favoritinnen gelten, wenn es um den Sieg geht. Die junge Mutter, selbst bekannt durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ 2018, weiß bereits, welcher Stress auf die Teilnehmer zukommt, hofft aber dennoch, dass sich Urlaubs-Vibes bei den Bewohnern einstellen und es etwas ruhiger zugeht.

Dilara Kruse: Spielerfrau von Fußballprofi Max Kruse bei PBB 2023

Es wirkt wie eine Bilderbuch-Ehe: 2020 lernte Dilara ihren heutigen Ehemann Max Kruse, ehemaligen Fußball-Nationalspieler, bei der Arbeit in einer Shisha-Bar kennen und lieben. Auf einen Antrag vor laufender Kamera folgte 2021 die Hochzeit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, der derzeit in Paderborn kickt, spricht die 31-Jährige in ihrem YouTube-Channel „Die Kruses“ über Fußball und ihre Beziehung. In der neuen PBB-Staffel verspricht sie. „Ich sage in meiner Art und Weise immer, was ich denke. Deshalb wird dieses Jahr King!“.

Patricia Blanco bei „Promi Big Brother“ 2023 dabei!

Erst kürzlich kursierte sie in den Schlagzeilen wegen ihrem Beziehungsende mit Millionär Andreas Ellermann, nun zieht die Tochter des berühmten Schlagerstars Roberto Blanco in den Promi-Container: Patricia Blanco weiß: „‚Promi Big Brother‘ ist komplett authentisch und ein Strategie- und Psychologiespiel. Es ist ein Experiment auf engstem Raum.“ Mit Anspielung auf ihre unzähligen Schönheitsoperationen verspricht der Reality-Star: „Meine Problemzonen lagen noch nie hinter meiner Stirn. Also erwartet nur das Beste von mir!“

Ex-„Bachelor“ Dominik Stuckmann versucht sich bei PBB 2023

Dominik Stuckmann ist den meisten wohl eher als „Bachelor“ 2022 bekannt. Hier fand er seine Partnerin Anna, beide sind bis heute ein glückliches Paar. Dabei hat der 31-Jährige mehr auf den Kasten, als nur den Rosenkavalier zu spielen: Er arbeitet als IT-Spezialist, setzt Immobilienprojekte um und berät und investiert in Start-ups. Und: Er ist heiß auf einen PBB-Sieg: „Ich bin nicht hier, um Rosen zu verteilen, sondern um zu gewinnen und Geschichte zu schreiben.“

Party-Influencer Ron Bielecki bei PBB 2023 dabei!

Ron Bielecki dürfte vor allem die jüngeren Zuschauer vor den Fernseher ziehen: Der 25-Jährige startete seine Influencer-Karriere im Bereich Fitness, ehe er es sich in der Party- und Online-Glücksspielszene gemütlich gemacht hat. „Ich bin Reality-Jungfrau“, erklärt der 25-Jährige vor seiner Zeit bei „Promi Big Brother“. Für die 24-stündige Kamerabeobachtung hat sich der Streamer vor allem eines zum Ziel gesetzt: „Gut auszusehen und mir gar keinen Stress zu machen.“

Schauspielerin Manuela Wiesbeck zieht in den Promi-Container

Viele mögen Manuela Wiesbeck aus dem Format „Böse Mädchen“ oder durch ihre Rolle in „Notruf Hafenkante“ kennen. Auch „Let’s Dance“ und „Promi Shopping Queen“ hat die 40-Jährige schon durch, nun ist der Promi-Container dran: „Promi Big Brother“ das erste Reality-Format, an dem Manuela Wisbeck teilnimmt. Vor den Entbehrungen während dieser Zeit hat die 40-Jährige, die nebenbei auf einem Bauernhof arbeitet, keine Angst: „Ich kenne Luxus nicht und lebe auch zu Hause nicht im Luxus. Wir leben eher einfach.“

Matthias Mangiapane ist bei „der Mutter des Realitys“ dabei

Ob Dschungelcamp, „Hot oder Schrott“, „Kampf der Realitystars“, „Sommerhaus der Stars“, „Das große Promi-Büßen“ und Co.: Matthias Mangiapane hat keine Angst vor Kameras, ließ er doch selbst die Hochzeit mit dem 55-jährigen Hubert Fella in einer sechsteiligen Doku-Soap begleiten. „Promi Big Brother“, die „Mutter des Reality-TV“, ist für Mangiapane allerdings eine andere Nummer. Er verspricht: „Ich sehe es als ein großartiges Experiment und lasse mich zu einhundert Prozent auf ‚Promi Big Brother‘ ein.“

Ex „Köln 50667“-Star Paulina Ljubas ist Kandidatin bei „Promi Big Brother“ 2023

Mit ihren 26 Jahren kann Paulina Ljubas auf eine schrille Karriere zurückblicken: 2020 betrat sie als Schauspielerin bei „Köln 50667“ erstmals TV-Terrain, ehe sie wegen Fehlveraltens von der Produktion rausgeworfen wurde. Danach folgten Teilnahmen an Reality-Formaten wie „Temptation Island Vip“ oder „Ex on the Beach“ – inklusive Sex vor laufender Kamera. Bei „Promi Big Brother“ kommt mit Paulina „auf jeden Fall Schwung ins Haus. Ich lache gerne und viel und habe von Drama bis Eskalationsstufe zehn alles zu bieten“, so die Gelsenkirchenerin.

Magier und Mentalist Philo bei PBB 2023

Als Mentalist reist er eigentlich durch die Weltgeschichte, doch mit „Promi Big Brother“ betritt Philo Kotnik absolutes Neuland: „‚Promi Big Brother‘ ist mein erstes Reality-Format. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil es ein Urgestein im Reality-Fernsehen ist. Wenn man bedenkt, wie lange es ‚Big Brother‘ schon gibt, ist es eine Ehre, dabei zu sein“, erzählt der 42-Jährige voller Vorfreude. Ob er die Gabe dazu hat, seine Mitstreiter zum Verlieren zu verzaubern?

Influencer Marco Strecker gewinnt PBB-Wildcard

Erstmals bei „Promi Big Brother“ gibt der große Bruder Influencern die Chance, über ihre Communitys in Deutschlands Promi-WG einzuziehen. TikToker Marco Strecker hat sich durch acht Mitstreiter kämpfen und im App-Voting die meisten Stimmen für sich gewinnen können. Er zieht als Wildcard-Gewinner bei „Promi Big Brother“ 2023 ein!

Diese Kandidaten sind fix bei „Promi Big Brother“ 2023 dabei:

Jürgen Milski , „Big Brother“-Legende

, „Big Brother“-Legende Iris Klein , Reality-Star und Noch-Ehefrau von Peter Klein

, Reality-Star und Noch-Ehefrau von Peter Klein Peter Klein , Stiefvater von Daniela Katzenberger und Noch-Ehemann von Iris Klein

, Stiefvater von Daniela Katzenberger und Noch-Ehemann von Iris Klein Matthias Mangiapane , Reality-Star

, Reality-Star Yeliz Koc , Reality-TV-Star und „Playboy“-Hase

, Reality-TV-Star und „Playboy“-Hase Patricia Blanco , Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco

, Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco Dominik Stuckmann , Ex-„Bachelor“

, Ex-„Bachelor“ Dilara Kruse , Ehefrau von Fußballprofi Max Kruse

, Ehefrau von Fußballprofi Max Kruse Manuela Wisbeck , Schauspielerin

, Schauspielerin Ron Bielecki , Skandal-Streamer

, Skandal-Streamer Paulina Ljubas , Reality-Star und Influencerin

, Reality-Star und Influencerin Philo , Magier

, Magier Marco Strecker, Influencer und Wildcard-Gewinner

„Promi Big Brother“ 2023: Wer ist raus?

Bei „Promi Big Brother“ entscheidet sich Folge für Folge, wer dem Sieg einen Schritt näher kommt. Doch für jeden, der es in die nächste Runde schafft, muss auch ein Kandidat gehen. Wer musste in der letzten Folge seine Koffer packen? Wer ist noch dabei? Hier findet ihr alle Infos zur „Wer ist raus“-Frage in der 11. Staffel „Promi Big Brother“.

Weitere Gerüchte möglicher Kandidaten von Promi Big Brother 2023: Was ist mit Yvonne Woelke?

Schon länger wabert im Reality-TV-Universum der Gedanke umher, die „Neue“ von Peter Klein, Yvonne Woelke, könnte gleich mit ins Haus einziehen. Nun deckt auch die „Bild“ den „Geheimplan“ der Big-Brother-Macher auf und erklärt, dass die 41-Jährige durchaus eine Rolle im neuen Promi-Container spielen könnte. Allerdings soll sie nicht als Bewohnerin, sondern mehr als Überraschungsgast eingeplant sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Yvonne Woelke (@yvonnewoelke)

Andreas Ellermann ein Kandidat für den Promi-Container 2023?

Der Ex-Freund von Roberto Blancos Tochter Patricia – sie haben sich im Mai 2023 nach vier Jahren Beziehung getrennt – war wohl ebenfalls ein Kandidat, hat seine Teilnahme aber trotz bereits geführter Gespräche mit Sat.1 bereits ausgeschlossen. Denn der Sender wollte ihm keine Zusage machen, dass seine Ex keinesfalls im Container unterkommt – denn wie sich später herausstellte, ist sie Kandidatin der diesjährigen PBB-Staffel. Das setzte der Moderator, Entertainer und Sänger allerdings für eine Teilnahme voraus.

Untätig bleibt der 58-Jährige aber trotz Absage nicht. Vielmehr will er weiter an seiner Schlagerkarriere feilen, für die er mit Bohlen-Ex Naddel bereits die passende Trainerin gefunden hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von inTouch (@intouch)

Wer moderiert „Promi Big Brother“ 2023?

Die Moderation übernimmt wieder das „Promi Big Brother“-Dreamteam. Moderator Jochen Schropp und seine Kollegin Marlene Lufen begleiteten die Kandidaten bereits im vergangenen Jahr im Container. Schropp moderiert bereits seit 2015 die Show, Marlene Lufen seit 2018. Die beiden sind ein eingespieltes Team, schließlich moderierten sie bereits das Sat.1-Frühstücksfernsehen gemeinsam. Daher werden die beiden auch die elfte Staffel moderieren.

Unterstützt werden sie dabei von Melissa Khalaj und Jochen Bendel, die beide die „Promi Big Brother – Late Night Show“ im Anschluss übernehmen. Dort sollen tagtäglich die aktuellen Geschehnisse der Sendung besprochen werden.