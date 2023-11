„Promi Big Brother“ 2023: Dieser TikTok-Star gewinnt die Wildcard!

Die nächste Staffel Promi Big Brother wirft ihre Schatten bereits weit voraus und Fans geraten immer mehr in Wallung, je näher der Termin zur 11. Staffel rückt. Ab Montag, den 20. November, startet die neue Ausgabe und es wurden bereits die ersten Kandidaten bekanntgegeben. Doch ein Platz war kurz vor Showbeginn noch frei: Wer hat die Wildcard-Challenge gewonnen?

Sat.1 vergibt Wildcard für Promi Big Brother 2023

Erstmals vergibt Sat.1 eine Wildcard bei „Promi Big Brother“. Diese ist Influencern und Reality-Persönlichkeiten vorbehalten. Daher hatte der Sender auch bereits eine Vorauswahl getroffen, nun lag es an den Charakteren selbst, ihre Communitys zu aktivieren und abzustimmen zu lassen.

Diese Persönlichkeiten standen zur Auswahl:

Cenkgo (@cenkgooo, 1.1M Follower:innen bei TikTok)

(@cenkgooo, 1.1M Follower:innen bei TikTok) Marco Cerullo @marco_cerullo , 207K Follower:innen bei TikTok)

@marco_cerullo , 207K Follower:innen bei TikTok) Nikola Glumac (@nikola_glumac, 143K Follower:innen bei Instagram)

(@nikola_glumac, 143K Follower:innen bei Instagram) Christina Grass (@christina_grass_, 115K Follower:innen bei Instagram)

(@christina_grass_, 115K Follower:innen bei Instagram) Matthias Höhn (@matthiashhn, 1.2M Follower:innen bei TikTok)

(@matthiashhn, 1.2M Follower:innen bei TikTok) Sophie Reintjes (@sophodoph, 1.8M Follower:innen bei TikTok)

(@sophodoph, 1.8M Follower:innen bei TikTok) Lena Schiwiora (@lenaschiwiora, 128K Follower:innen bei Instagram)

(@lenaschiwiora, 128K Follower:innen bei Instagram) Marco Strecker (@itsofficialmarco, 4.4M Follower:innen bei TikTok)

(@itsofficialmarco, 4.4M Follower:innen bei TikTok) Louis Streich (@louisstreichh, 28K Follower:innen bei Instagram)

Das Voting lief bis Sonntag, 12. November, 23.59 Uhr.

Promi Big Brother 2023: Wer hat die Wildcard gewonnen?

Am 7. November startete um 19.30 Uhr live auf Joyn eine Challenge-Show, in der sich die Kandidaten noch einmal Vorteile für ihren Voting-Sieg erkämpfen konnten. Dabei mussten drei Teams gegeneinander antreten; gewonnen hat Team Gelb, bestehend aus Lena Schiwiora, Sophie Reintjes und Louis Streich.

Am Dienstag, 14. November 2023, verkündete die Show über Instagram, wer die Wildcard für sich ergattern konnte: TikToker Marco Strecker gewann die Wildcard per Zuschauervoting! Der 21-Jährige bedankt sich bei seiner Community: „Vielen Dank für all eure Unterstützung! Ich kann es immer noch nicht fassen und freue mich auf die Reise mit euch! Ich bin euch so dankbar. Bis bald!“

Diese Kandidaten bei Promi Big Brother 2023 stehen fest!

Die ersten Kandidaten stehen fest: Unter anderem wird Peter Klein, Ex von Katzenberger-Mama Iris Klein, im Haus zu Gast sein. Neben dem 56-Jährigen wird auch Yeliz Koc in den Promi-Container ziehen. Die 29-Jährige ist bereits ein alter Hase im Reality-TV-Geschäft. 2018 war sie bei „Der Bachelor“ dabei, es folgten viele weitere Formate. Daneben ist sie auch bekannt für ihre Beziehung mit Ochsenknecht-Spross Jimi Blue, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat.

Diese Promis sind außerdem bei „Promi Big Brother“ 2023 dabei:

Peter Klein , Stiefvater von Daniela Katzenberger

, Stiefvater von Daniela Katzenberger Yeliz Koc , Reality-TV-Star

, Reality-TV-Star Patricia Blanco , Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco

, Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco Dominik Stuckmann , Ex-„Bachelor“

, Ex-„Bachelor“ Dilara Kruse , Ehefrau von Fußballprofi Max Kruse

, Ehefrau von Fußballprofi Max Kruse Manuela Wisbeck , Schauspielerin

, Schauspielerin Ron Bielecki , Skandal-Streamer

, Skandal-Streamer Paulina Ljubas , Reality-Star und Influencerin

, Reality-Star und Influencerin Philo , Magier

, Magier Marco Strecker, Influencer und Wildcard-Gewinner

