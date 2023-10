Promi Big Brother 2023: Erste Kandidaten bestätigt

Die nächste Staffel Promi Big Brother wirft ihre Schatten bereits weit voraus und Fans geraten immer mehr in Wallung, je näher ein möglicher Termin zur 11. Staffel rückt. Zwar hat Sat.1 bislang noch keinen Termin veröffentlicht, doch es wurden bereits die ersten beiden Kandidaten bekanntgegeben. Was wohl auch bedeutet, dass der Termin nicht mehr sehr fern sein kann.

Peter Klein ist der erste Kandidat bei Promi Big Brother 2023

Wie der Sender am Montagmorgen bekanntgab, wird Peter Klein, Ex von Katzenberger-Mama Iris Klein, im Haus zu Gast sein. Zuvor gab es bereits Gerüchte, nun hat der Sender die Teilnahme bestätigt. Für Fans deutet sich damit bereits bei der ersten Bekanntgabe an, dass ein öffentlicher Rosenkrieg bevorstehen könnte.

Denn nicht wenige Fans erhoffen sich mit der Teilnahme von Peter Klein mehr Details über die Trennung von ihm und seiner Ex Iris. Die wiederum glaubt, er habe beim Dschungelcamp zu Beginn des Jahres eine Affäre mit Yvonne Woelke gehabt. Klein selbst flog zur Begleitung seines Stief-Schwiegersohns Lucas Cordalis mit nach Australien, auch Woelke war als Begleitperson in Down Under dabei.

Nachdem Klein und Woelke eine Affäre stehts abstritten, redet sie inzwischen von einer guten Freundschaft, Klein gab inzwischen zu, sich tatsächlich in die Schauspielerin verliebt zu haben.

Yeliz Koc ist bei Promi Big Brother 2023

Neben Klein ist auch eine zweite Kandidatin bereits bestätigt worden. So soll neben dem 56-Jährigen auch Yeliz Koc in den Promi-Container ziehen. Die 29-Jährige ist bereits ein alter Hase im Reality-TV-Geschäft. 2018 war sie bei „Der Bachelor“ dabei, es folgten viele weitere Formate.

Daneben ist sie auch bekannt für ihre Beziehung mit Ochsenknecht-Spross Jimi Blue, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat. Sowohl die Beziehung als auch die Trennung wurden medial mit viel Aufmerksamkeit bedacht, inzwischen folgen Koc allein bei Instagram knapp 650.000 Menschen.

Für ihre Zeit im Promi-Container stellt sie sich bereits jetzt schon auf Schwierigkeiten ein. „Es ist auf jeden Fall schwierig, wenn du diesen besonderen Tiefpunkt erreicht hast, den jeder in jedem Format mal bekommt, und du nicht mal fünf Minuten für dich alleine haben kannst, in denen du einfach mal schreien und heulen kannst“, so die gebürtige Hannoveranerin bei Sat.1.

Ansonsten aber will sie sich so natürlich wie möglich zeigen, denn „alles andere wird durchschaut“, glaubt sie. Allerdings würde sie sich ein wenig mehr Luxus im Haus wünschen und hofft auf Urlaubs-Vibes bei den Promis.