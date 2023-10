Promi Big Brother 2023: Das sind die Kandidaten der 11. Staffel

Im November wird voraussichtlich die neue Staffel von Promi Big Brother 2023, die elfte Edition, ausgestrahlt werden. Dann ziehen wieder Prominente und solche, die es gerne wären, in das Haus und kämpfen um 100.000 Euro. Dabei sind die Kandidaten 24 Stunden unter Beobachtung und stellen sich schwierigen Wettkämpfen und Spielen. Wer aber nimmt die Herausforderungen an und lässt sich lückenlos überwachen, um am Ende das große Geld mit nach Hause zu nehmen? Wir zeigen euch, wer die Kandidaten sind.

Peter Klein bei Promi Big Brother 2023

Der Stiefvater von Daniela Katzenberger und Ex von ihrer Mutter Iris Klein ist der erste bestätigte Promi, der bei der diesjährigen elften Ausgabe von Promi Big Brother dabei ist. Schon lange hielten sich die Gerüchte um den 56-Jährigen, die von seiner Ex selbst ins Leben gerufen wurden. Nun hat der Sender seine Teilnahme bestätigt. Ob er neue Details zur Trennung seiner Ex Iris auspackt und wie sieht es eigentlich mit seiner neuen Flamme Yvonne Woelke aus? Wir werden es wahrscheinlich bald erfahren.

Yeliz Koc zieht in den Promi-Big-Brother-Container 2023

Die 29-Jährige Hannoveranerin ist in diesem Jahr ebenfalls im Container dabei und kämpft um den Preis. Als alte Reality-TV-Teilnehmerin dürfte sie aufgrund ihrer Erfahrung vor der Kamera als eine der Favoritinnen gelten, wenn es um den Sieg geht. Die junge Mutter, selbst bekannt durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ 2018, weiß bereits, welcher Stress auf die Teilnehmer zukommt, hofft aber dennoch, dass sich Urlaubs-Vibes bei den Bewohnern einstellen und es etwas ruhiger zugeht.

Diese Kandidaten sind fix bei Promi Big Brother 2023 dabei:

Peter Klein , Stiefvater von Daniela Katzenberger

, Stiefvater von Daniela Katzenberger Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Weitere Gerüchte möglicher Kandidaten von Promi Big Brother 2023

Hier werden wir in den kommenden Tagen weitere Gerüchte zu möglichen Kandidaten aufführen.

Wer moderiert „Promi Big Brother“ 2023?

Noch ist nicht ganz klar, wer die Moderation übernimmt, es deutet aber viel auf das „Promi Big Brother“-Dreamteam hin. Moderator Jochen Schropp und seine Kollegin Marlene Lufen begleiteten die Kandidaten bereits im vergangenen Jahr im Container. Schropp moderiert bereits seit 2015 die Show, Marlene seit 2018. Die beiden sind ein eingespieltes Team, schließlich moderierten sie bereits das Sat.1-Frühstücksfernsehen gemeinsam. Gut möglich, dass die beiden auch die elfte Staffel moderieren.