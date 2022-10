Promi Big Brother 2022: Sind hier die Kandidaten der 10. Staffel?

Ab dem 18. November startet die Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother 2022. Zum zehnten Mal ziehen dann Prominente und solche, die es gerne wären, in das Haus und kämpfen um 100.000 Euro. Dabei sind die Kandidaten 24 Stunden unter Beobachtung und stellen sich schwierigen Wettkämpfen und Spielen. Wer aber nimmt die Herausforderungen an und lässt sich lückenlos überwachen, um am Ende das große Geld mit nach Hause zu nehmen? Wir zeigen euch, was die Gerüchteküche derzeit bietet.

Micaela Schäfer bei „Promi Big Brother“

Wie „Bild“ berichtet soll Nacktschnecke Micaela Schäfer in den Trash-Container einziehen. Die 38-Jährige selbst verneinte ihre Teilnahme gegenüber dem Blatt. Allerdings dürfen die Kandidaten im Vorfeld auch nichts über ihren Einzug in die TV-WG sagen. Ob wir das freizügige Erotikmodel ab dem 18. November dann auf Sat.1 sehen werden, wird sich zeigen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ⚜Micaela Schäfer⚜ (@micaela.schaefer.official)

Thorsten Legat wohl doch kein Kandidat

Lange hielten sich die Gerüchte um den ehemaligen Fußballprofi, doch nachdem bekannt wurde, dass Legat vor kurzem eine Operation hatte, bei dem ein Hoden entfernt werden musste, hat sich eine Teilnahme wohl bereits wieder erledigt. Denn er hat striktes Sportverbot und stattdessen absolute Ruhe verordnet bekommen. Damit könnte der 53-Jährige an keinerlei Spielen und Wettkämpfen teilnehmen, was damit eine Teilnahme so gut wie unmöglich macht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thorsten Legat (@thorsten_legat_official)

Back to the roots mit Jürgen Milski

Jürgen Milski ist erst durch Big Brother zum Promi geworden. Nun könnte sich der Kreis schließen, wenn er bei der 10. Ausgabe von Promi Big Brother wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt und erneut in das Haus des großen Bruders zieht. Angeblich soll er laut einer anonymen Quelle bereits seine Teilnahme zugesichert haben. Offiziell ist seine Teilnahme aber noch nicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jürgen Milski (@juergen.milski)

Dschungelkönig Menderes Bagci dabei

Über „Deutschland sucht den Superstar“ erlangte Menderes Bagci zunächst zweifelhaften Ruhm, inzwischen hat sich der 37-Jährige aber etabliert im Promi-Himmel. Laut Bild-Zeitung und anderen Quellen soll der Entertainer ebenfalls bei der diesjährigen Staffel Promi Big Brother am Start sein. Nachdem er bereits 2016 den Titel des Dschungelkönigs bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ gewann, hat er nun wohl die 100.000 Euro Prämie bei Pomi Big Brother im Blick.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 🌟🌟ENTERTAINER🌟🌟 (@menderesbagci)

Krümel von der Partybühne zum großen Bruder

Eine weitere potenzielle Kandidatin ist Krümel alias Marion Pfaff. Die Schlagersängerin war bereits 2005 bei der sechsten Staffel Big Brother dabei, wo sie unter anderem Tim Toupet kennenlernte. Dieser wiederum stellte die damals noch unbekannte Frau seinem Manager vor, von da an nahm die Karriere Fahrt auf. Inzwischen betreibt sie selbst eine Bar auf Mallorca, wo sie zweimal die Woche auftritt und auch anderen Künstlern eine Bühne bietet. Gerüchteweise soll auch sie bei der Jubiläumsausgabe vom großen Bruder teilnehmen. Wir sind gespannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Krümel (@kruemel_mallorca_official)

Loona bei Big Brother?

Musik macht die niederländische Sängerin schon lange nicht mehr, ihr letztes Album liegt bereits vierzehn Jahre zurück. Doch im TV und in diversen Reality-Shows ist die inzwischen 48-Jährige immer mal wieder zu Gast. So war sie beispielsweise 2021 beim Kampf der Realitystars dabei und gewann prompt. Gut möglich, dass sie sich auch der Herausforderung bei Promi Big Brother stellen wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LOONA 🌙 (@loonamjc)

Wiedersehen mit Elena Miras

Wo Elena Miras auftaucht, ist meist ordentlich Dampf unterm Kessel. Ob „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“ oder Dschungelcamp, die 30-Jährige hat bereits einige Shows mitgemacht. Fehlt noch Promi Big Brother. Bislang ranken sich aber nur Gerüchte um das TV-Sternchen, eine offizielle Zusage gibt es noch nicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elena Miras (@elena_miras)

Mehr nackte Haut mit Micaela Schäfer

Kommt eine alte Bekannte zurück in den Container? Gerüchte halten sich hartnäckig, dass auch Micaela die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin und Nackt-DJane Micaela Schäfer in der zehnten Staffel von Promi Big Brother mit von der Partie ist. 2010 war sie bereits Kandidatin in der zehnten Staffel der herkömmlichen Sendung Big Brother, wo sie es 16 Tage lang aushielt, dann aber die Reißleine zog. Bislang haben weder sie noch der Sender ein Dementi hören lassen. Gut möglich daher, dass auch das Erotikmodel nach etlichen Reality-TV-Auftritten wie unter anderem das Dschungelcamp noch eine weitere Facette hinzufügt.