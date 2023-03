Die RTL-Tanzshow Let’s Dance sorgt kurz vor der Osterpause für emotionales Chaos unter den Tanzpaaren: Die verbliebenen Promi-Kandidaten müssen sich in dieser Woche nicht nur auf die Herausforderung einlassen, eine neue Choreo einzustudieren, sondern auch noch mit einem neuen Tanzpartner an ihrer Seite. Partnertausch bei Let’s Dance – das gab es so in der Form noch nie. Dabei hat sich das ein oder andere Zweiergespann schon so sehr aneinander gewöhnt.

Let’s Dance 2023: Neue Regelung sorgt für Überraschung

Die Neuerung sorgt bei den Tanzpaaren für gespaltene Gemüter: Philipp Boy und Christina Luft gaben über Instagram einen ersten Einblick von ihren gemeinsamen Proben. „Ich freue mich richtig doll mit diesem Energiebündel in die Woche zu starten“, sagte Boy. Auch Luft, Verlobte von Popsänger Luca Hänni, zeigte sich begeistert, betonte aber auch, dass beide ihre eigentlichen Tanzpartner vermissen. „Sie sind in Gedanken immer bei uns. Wir passen gut aufeinander auf. Die Partner sind in guten Händen“, so die 33-Jährige.

Vereinzelt macht sich sogar Eifersucht breit: Während des Trainings vom frischen Tanzpaar Knossi und Profi Mariia Maksina offenbart der Entertainer: „Bei dem Gedanken, dass Isabel gerade mit jemand anderem tanzt, …“, unterbricht sich der 36-Jährige und redet sich ein, dass man sich in den vergangenen Wochen einfach gegenseitig ins Herz geschlossen hätte. „Mit Mariia macht es aber auch super Spaß!“

Partnertausch bei „Let’s Dance“ 2023: Das sind die neuen Tanzpaare

Ali Güngörmüs mit Patricija Ionel

Anna Ermakova mit Christian Polanc

Chryssanthi Kavazi und Zsolt Sándor Cseke

Julia Beautx und Vadim Garbuzov

Jens „Knossi“ Knossalla und Mariia Maksina

Mimi Kraus und Ekaterina Leonova

Philipp Boy mit Christina Luft

Sharon Battiste mit Valentin Lusin

Timon Krause und Isabel Edvardsson

Der Partnertausch bleibt allerdings nicht von langer Dauer: Nach der Osterpause erhalten alle Promis ihren ursprünglichen Tanzprofi zurück. Wie sich die neuen Tanzpaare auf dem Parkett schlagen, bekommen Zuschauer am kommenden Freitag um 20.15 Uhr live bei RTL zu sehen. Am Ende der sechsten Folge wird ein weiterer Promi die Show verlassen müssen. Zuletzt traf es Youtuberin Sally Özcan und TikTok-Star Younes Zarou. Alle weiteren Infos zu den Kandidaten, und welche bereits ausgeschieden sind, erfahrt ihr hier.