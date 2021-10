Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 8. Oktober gibt es keine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Dafür läuft „3nach9“ – weiter geht es am 15. Oktober. Moderiert wird die Sendung dann wieder von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das waren die Gäste der NDR Talk Show am 1. Oktober:

Axel Milberg , Schauspieler

, Schauspieler Wolfgang Stumph , Sängerin

, Sängerin Vicky Leandros , Sängerin

, Sängerin Victoria Swarovski , Moderatorin und Schauspielerin

, Moderatorin und Schauspielerin Felix Jaehn , Musiker

, Musiker Christopher Schlicht und Maximilian Bode , Pastoren

, Pastoren Moderatoren: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt

Das waren die Themen der NDR Talk Show am 1. Oktober:

Auch wenn dieser Mann schon seit Jahrzehnten sein Zuhause in München gefunden hat, ist und bleibt er ein echter Kieler Junge: Axel Milberg. Er fühle sich immer noch wie ein 17-Jähriger, wenn er dort sei, sagt der Schauspieler, der gerade seinen 65. Geburtstag feierte. Neben unzähligen anderen Rollen spielt er schon seit 18 Jahren den Kieler „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski, dessen neuester Fall am 3. Oktober in der ARD zu sehen ist. Es ist bereits das dritte Mal, dass der unheimliche Mörder Kai Korthals, gespielt von Lars Eidinger, die Stadt Kiel in Angst und Schrecken versetzt und Axel Milberg ihn in seiner Rolle als Ermittler Klaus Borowski jagen muss. In der NDR Talk Show erzählt Axel Milberg vom dritten Akt dieser Geschichte, warum seine Figur Borowski mittlerweile viel netter ist als noch vor einigen Jahren und aus welchem Grund er privat die besten Gespräche mit Frauen führen kann.

Stankowski, Struutz, Stille, Stolz, Steinhoff, Stahnke, Stubbe – hinter all diesen Rollennamen verbirgt sich eine Person: Wolfgang Stumph. Der große Durchbruch gelang ihm 1991 mit der Kinokomödie „Go Trabi Go“, seither sieht man ihn regelmäßig auf dem Bildschirm. Wer meint, dass der beliebte Schauspieler nur vor der Kamera aktiv ist, der irrt allerdings: Mit „Unsere Elbe – FlussGeschichten mit Wolfgang Stumph“ legt der 75-Jährige nun eine Dokumentation vor, die seine zwei Lieblingsstädte verbindet: Dresden und Hamburg. Warum ihm diese beiden Städte so am Herzen liegen, verrät Stumph in der NDR Talk Show.

Sie liebt bekanntermaßen das Leben und hat auch allen Grund dazu: Die erfolgreiche Schlagersängerin hat bereits 55 Millionen Tonträger in aller Welt und in acht Sprachen verkauft. Im vergangenen Jahr schlüpfte sie in ein Katzenkostüm und wurde bei ProSieben als maskierte Sängerin enttarnt. Vicky Leandros ist auch ein Familienmensch und kocht gern für ihre Lieben. Deshalb bringt sie nun ein Kochbuch heraus: „Ein Hoch auf das Leben“, das sie zusammen mit ihrer Tochter geschrieben hat. Von wem sie kochen gelernt hat, was bei ihr zu welchen Gelegenheiten auf den Tisch kommt und ob sie dazu griechischen Wein oder gar Ouzo serviert, erzählt sie unter anderem in der NDR Talk Show.

Schillernd ist der bisherige Weg der österreichischen Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Victoria Swarovski. Zunächst tritt sie als Sängerin Victoria auf – ohne den kristallenen Familienamen. Mit 17 unterschreibt sie ihren ersten Plattenvertrag. Neben der Musikkarriere betätigt sie sich in ihrem Atelier als bildende Künstlerin und begeistert sich für Mode, Sport und Tanzen. 2016 verzaubert sie die Jury der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ und geht als Siegerin daraus hervor. Seit 2018 fiebert sie nun selbst als Moderatorin mit den „Let’s Dance“-Teilnehmer*innen mit. Doch damit nicht genug: Zu Ostern war sie erstmals als Schauspielerin im „Traumschiff“ zu sehen. In der NDR Talk Show blicken wir mit ihr gemeinsam auf die letzten fünf Jahre als erfolgreiche Moderatorin zurück und wagen einen Ausblick auf ihre weitere Laufbahn.

Als Felix Jaehn mit 16 Jahren begann, auf Partys Musik aufzulegen, konnte wohl noch niemand absehen, dass aus dem Jungen aus Norddeutschland einmal ein Weltstar werden würde. Seit einigen Jahren gehört der 27-jährige gebürtige Hamburger zu den gefragtesten und beliebtesten DJs der Welt. Seine Songs haben weit über eine Milliarde Klicks auf den verschiedenen Streaming-Plattformen. Zu seinem ersten Nummer-Eins-Hit in den USA hat ihm der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier persönlich telefonisch gratuliert. Viel Zeit verbringt Felix Jaehn nach wie vor in der Nähe von Boltenhagen, wo er aufgewachsen ist: „Das ist für mich Heimat, Familie, Ankommen, Ruhepol. Ich bin ein totaler Naturmensch und gerne draußen.“ Anfang des Jahres nahm er sich eine Auszeit in einem buddhistischen Kloster. Jetzt geht der Trubel wieder los, denn am 1. Oktober erscheint sein neues Album „Breathe“.

Beim Theologiestudium in Göttingen haben sie sich kennen gelernt und gemerkt, dass sie auf einer Wellenlänge sind: der 32-jährige Christopher Schlicht und der 30-jährige Maximilian Bode. Anfang 2020 haben die beiden Freunde die Emmaus-Gemeinde in Bremerhaven übernommen und teilen sich dort die Pastorenstelle. Statt Talar tragen Chris und Max Lederjacke und Karohemd, unterm Altar steht eine fette Bassbox und neben den Kirchenbänken Sofas. Und wer nicht persönlich beim Gottesdienst dabei sein kann, der schaltet einfach den Livestream ein. In ihrem Buch „Kirchenrebellen. Wir bringen Leben in die Bude“ und in der NDR Talk Show erzählen die beiden unkonventionellen Kirchenmänner, wie sie jungen Menschen in der Kirche eine Heimat geben wollen.

Jakob ist Kurde, gläubiger Moslem, homosexuell und Drag Queen. Unter dem Künstlernamen „Kween Gypsy“ performt er auf Partys und in der Drag-Community. Der Bochumer genießt heute sein Leben in vollen Zügen, doch bis dahin war es ein steiniger Weg. Seine Familie hat Probleme, seine Sexualität und seinen Lebensentwurf zu akzeptieren. Jakob sieht sich oft mit Konflikten in seiner Religionsgemeinschaft oder seinem eigenen Glauben konfrontiert. Der 24-Jährige bezeichnet sich selbst als gläubigen Menschen und geht regelmäßig in die Moschee. In den Sozialen Netzwerken setzt er sich für Toleranz, Akzeptanz und Freiheit ein. Er hat gelernt im Gegenwind zu leben. Heute blickt er selbstbewusst und gestärkt in die Zukunft. Mit welchem Kompromissen er dennoch leben muss, erzählt er in NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 2. Oktober, 0.45 Uhr (NDR)

Samstag, 2. Oktober, 10.15 Uhr (hr)

Montag, 4. Oktober, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

