„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 23. Juni

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 23. Juni um 22 Uhr im NDR.

Sabine Asgodom, Coach und Autorin

Henning Baum, Schauspieler

Christo Foerster, Autor und Abenteurer

Ute Freudenberg, Sängerin

Stephanie Stumph, Schauspielerin

Mario Basler, Ex-Fußballprofi

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 23. Juni:

Sie ist so etwas wie die Mutter aller Persönlichkeits-Coaches in Deutschland: Sabine Asgodom. Seit 30 Jahren bringt sie Menschen dazu, das Beste aus sich herauszuholen und ihr Leben auf einen guten Weg zu bringen. Seit 2013 betreibt sie sogar eine eigene Coaching-Akademie. Kurz vor ihrem 70. Geburtstag hat die gelernte Journalistin nun all ihre Erfahrungen in ein Buch gesteckt: „70 Aha-Momente zum Glücklichsein“. Die renommierte Management-Trainerin war übrigens 1969 eine der ersten Fußballschiedsrichterinnen. Über Fairplay im Leben und ihren persönlichen Weg zu Glück und Zufriedenheit kurz vor ihrem runden Geburtstag, erzählt Sabine Asgodom in der NDR Talk Show.

Dieser Mann will nach seinem Schulabschluss eigentlich Karriere bei der Bundeswehr machen, doch es kommt alles ganz anders. Zunächst wird Henning Baum Rettungssanitäter, dann Schauspieler. Seinen bislang größten Erfolg landet der 50-Jährige mit seiner mehrfach preisgekrönten Rolle als charmanter Ruhrpott-Macho und Polizist in „Der letzte Bulle“. Seitdem kann der Essener Hit um Hit verbuchen: Krimis, Komödien, Kinderfilme – und einen König spielt er auch noch! In der Serie „Der König von Palma“ stellt er einen Familienvater dar, der an die Playa de Palma zieht, um einen Neuanfang zu wagen und einen Biergarten zu eröffnen. Der Ballermann der 90er-Jahre ist der Dreh- und Angelpunkt der zweiten Staffel, die nach dem großen Erfolg der ersten nun an den Start geht und zeigt, wie Mallorca zur Touristenhochburg wurde. Wie viel Ballermann in ihm selbst steckt, wann er auf seine innere Stimme hört und wann nicht und in welchen Momenten er selbst schon über einen Neuanfang nachgedacht hat, erzählt Henning Baum in der NDR Talk Show.

Was braucht man für ein Abenteuer? Geht das auch ohne monatelange Auszeit und exotische Länder? Christo Foerster findet: ja. Er begibt sich auf eine ebenso ungewöhnliche wie nachhaltige Reise durch die Heimat, von der Zugspitze bis nach Sylt, auf dem Board und zu Fuß. Während seines zweimonatigen Abenteuers entdeckt er, wie schön Deutschland mit seinen vielseitigen Flusslandschaften ist. Nachts schläft er in der Hängematte unter freiem Himmel. Über seine extremsten Erlebnisse und seine spannendsten Erkenntnisse während dieses ungewöhnlichen Trips berichtet der Wahl-Hamburger in der NDR Talk Show.

Die Sängerin Ute Freudenberg blickt auf eine fünf Dekaden lange Musikkarriere zurück. Mit ihrer Band Elefant hat sie 1979 in der DDR mit „Jugendliebe“ ihren größten Hit. 1984 bleibt sie nach einem Auftritt in Hamburg im Westen. Doch hier bleiben die Erfolge zunächst aus. 1996 kehrt sie zurück in ihre Heimatstadt Weimar und mit ihrer Karriere geht es wieder steil nach oben – im Osten und im Westen. Unzählige Tourneen sowie Auszeichnungen wie die „Goldene Henne“ oder das Bundesverdienstkreuz am Bande folgen. Jetzt ist ihr aktuelles Album „Stark wie nie“ erschienen. 2018 hat die 67-Jährige die Diagnose Parkinson erhalten, die sie vergangenes Jahr öffentlich gemacht hat. Mit dem Album und einer großen Tournee im Herbst läutet die Sängerin nun ihren Abschied von der Bühne ein. In der NDR Talk Show erzählt sie, warum sie sich trotz ihrer Krankheit „stark wie nie“ fühlt und ihre Lebensfreude und ihren Optimismus nicht verliert.

Mit zehn Jahren steht sie das erste Mal vor der Kamera und ist danach jahrzehntelang Teil eines der bekanntesten Familien-Duos des deutschen Fernsehens: Von 1995 bis 2014 spielt Stephanie Stumph an der Seite ihres Vaters Wolfgang in fünfzig Folgen der ZDF-Krimireihe „Stubbe – Von Fall zu Fall“. Schon lange geht die 38-Jährige aber auch eigene Wege und ist als Schauspielerin erfolgreich. Im Sommer 2022 ist sie Mutter geworden. Eine Babypause gibt es bei Stephanie Stumph nicht: Ihren Sohn bringt sie zu Dreharbeiten mit. „Ich habe mir das genau so vorgenommen – ich wollte einfach so viel wie möglich von meinem alten Leben behalten“, sagt sie. Jetzt starten die neuen Folgen der NDR-Rateshow „Kaum zu glauben“.

Ottmar Hitzfeld hat über ihn gesagt: „Er hat einfach die Gabe, Menschen zu unterhalten!“ Das macht sich der ehemalige Fußballprofi Mario Basler zunutze – in seinem Live-Programm „Basler brennt“ erzählt er seinen Fans von seiner brisanten Sportlerkarriere. Der frühere Spieler von Werder Bremen und Bayern München ist jahrelang als „Enfant terrible“ des Ballsports bekannt, raucht neben dem Spielfeldrand und feiert pressewirksam die Nächte vor Länderspielen durch. Jetzt hat der Freistoß-Künstler seinen ersten Meistertitel als Trainer geholt! Mit seinem Verein SC Türkgücü Osnabrück ist der 54-Jährige ganz aktuell Kreisliga-Meister geworden. Den Trainerposten hatte er übernommen, nachdem er eine Wette verloren hatte. Warum er dem Club auch nach Ablauf seiner Wettschulden die Treue hält und wie er die momentane Fußball-Situation in Deutschland betrachtet, erzählt er in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 24. Juni 2023, 0.30 Uhr (NDR)

Montag, 26. Juni 2023, 2.35 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

