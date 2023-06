„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 9. Juni

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 9. Juni um 22 Uhr im NDR.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 9. Juni:

Am 9. Juni sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Anja Reschke , Journalistin und Moderatorin

, Journalistin und Moderatorin Matthias Reim , Sänger

, Sänger Freshtorge, Comedian

Comedian Wolfgang Bahro , Schauspieler

, Schauspieler Renan Demirkan , Schauspielerin

, Schauspielerin Mona Harry, Poetry-Slammerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 9. Juni:

„Ich bin die Neue, mein Name ist Anja Reschke und damit zum Wesentlichen!“ – mit diesen Worten startete sie 2001 ihre erste „Panorama“-Sendung. Zum Wesentlichen kommt Anja Reschke gerne schnell: klar, auf den Punkt, mit Haltung. Hierfür wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a. als Journalistin des Jahres. Seit Frühjahr 2023 ist die Wahl-Hamburgerin mit ihrem neuen investigativen Format „Reschke Fernsehen“ in der ARD Mediathek und donnerstagabends im Ersten zu sehen. Hierin geht sie jede Woche einem Thema auf den Grund, das die Gesellschaft bewegt. Oder wie ihre Redaktion es formuliert: „Gegen Mächtige und Blender. 100 Prozent Recherche, null Prozent Bullshit.“ Gespickt mit amüsanten Clips und Zitaten zeigt sie in „Reschke Fernsehen“ Zusammenhänge und Hintergründe auf.

Für den Sänger Matthias Reim hatte das vergangene Jahr so viele Höhen und Tiefen zu bieten wie kaum ein Jahr zuvor. Seine Ehe mit der Sängerin Christin Stark ist glücklich und skandalfrei, im Frühjahr wird die gemeinsame Tochter Zoe geboren, er wird damit zum siebten Mal Vater. Doch gesundheitliche Probleme zwingen den vielfach ausgezeichneten Sänger zu Konzertabsagen und einer krankheitsbedingten Pause. Nach seiner Genesung heißt es jetzt aber für den 65-Jährigen wieder volle Kraft voraus. Seit März ist er wieder auf Tournee, es erscheint ein neues Live-Album und am 16. September lädt der Sänger zum Konzert „Matthias Reim & Friends – Das Open Air des Jahres“ in der Berliner Wuhlheide ein. In der NDR Talk Show verrät er, wie ihn das letzte Jahr verändert hat, warum er sich einer kleinen Schönheits-OP unterzogen hat und wie sehr er sich freut, wieder für seine Fans da sein zu können.

Torge Oelrich aus dem kleinen Ort Wesselburen im Landkreis Dithmarschen ist deutschlandweit besser bekannt unter seinem Künstlernamen Freshtorge. Der 34-Jährige spielt in der ersten Liga der deutschen YouTube-Stars. Seine Karriere als Komiker beginnt im September 2009, als der gelernte Erzieher anfängt, mit seinem alten Schulfreund Matze kleine Comedy-Sketche zu drehen, die sie auf dem YouTube-Kanal „Freshaltefolie“ veröffentlichen. Inzwischen hat der Kanal von Freshtorge mehrere Millionen Abonnenten. Mit dem Format „Einsame Herzen“ wechselt er von YouTube in die ZDF Mediathek: In der Datingshow-Parodie macht er sich auf die Suche nach der großen Liebe.

Wolfgang Bahro ist in seiner Rolle als Bösewicht „Jo Gerner“ bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ seit drei Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Keine andere Figur blieb der Serie länger treu als der windige Anwalt. Diesen Sommer müssen die Fans auf ihren Star jedoch verzichten, denn der Schauspieler wird für mehrere Folgen ausfallen. Grund dafür ist seine Rolle als Gangsterboss Santer im Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“ bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg, wo er sich zusammen mit anderen namhaften Kollegen und Kolleginnen in den Sattel schwingt. Wenn er nicht auf der Bühne steht, ist Wolfgang Bahro auch Kabarettist, bekennender Star Trek-Sammler, bei den Freimaurern aktiv und setzt sich in dieser Funktion für soziale Projekte ein. Warum der 62-Jährige in seinem Keller 3000 Puppen hat, das erzählt er in der NDR Talk Show.

Ihren Durchbruch feierte sie einst als junge Geliebte von Kommissar Schimanski im Kinofilm „Zahn um Zahn“ an der Seite von Götz George: die Schauspielerin Renan Demirkan. Geboren 1955 in Ankara, lebt sie seit 1962 in Deutschland. Renan Demirkan erhielt u.a. den Grimme-Preis sowie die Goldene Kamera und den Hessischen Filmpreis, 1998 das Bundesverdienstkreuz. Auch als Autorin ist sie erfolgreich, ihr Debütroman „Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker“ wurde zum Bestseller. Als Aktivistin setzt sie sich seit vielen Jahren mit ihrem Verein „Checkpoint: Demokratie e.V.“ für mehr Respekt und Toleranz ein. Vor zehn Jahren bekam Renan Demirkan die Diagnose Brustkrebs. Wie sie heute auf die Krankheit blickt, warum sie für ihre neue Rolle zeitweilig nach Lüneburg zieht und wie wichtig Träume für sie im Alltag sind, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Keine macht dem Norden so schöne Liebeserklärungen wie sie: Mona Harry. Die junge Kielerin ist als Poetry-Slammerin erfolgreich. Seit ihr Text „Im Norden“ auf YouTube viral ging, steht sie im gesamten deutschsprachigen Raum auf der Bühne. Über Schleswig-Holstein sagt sie, es sei das „Land zwischen den Meeren, vor dem sich selbst die Bäume verneigen. Du bist der wahre Grund, warum die Kompassnadeln nach Norden zeigen.“ Jetzt hat sie ihre Heimat per Fahrrad erkundet und gibt Tipps für die schönsten Routen und Ausflüge.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 10. Juni 2023, 0.30 Uhr (NDR)

Montag, 12. Juni 2023, 2.35 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: