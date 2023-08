„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 4. August

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 28. Juli um 22 Uhr im NDR.

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Sabrina Rizzo, Verhaltensexpertin

Guido Cantz, Moderator und Kabarettist

Dr. Jens Foell, Neuropsychologe

Dagi Bee, Content-Creatorin und Unternehmerin

Gisa Flake, Schauspielerin und Kabarettistin

, Schauspielerin und Kabarettistin Wolfgang Lippert, Moderator

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 4. August:

Sabrina Rizzo ist eine Expertin mit einer außergewöhnlichen Profession. Die Hamburgerin kann mit herausragender Genauigkeit Gesichter lesen und Menschen ansehen, was diese im Schilde führen. Die Kriminalpolizei hat schon früh ihr Potenzial erkannt und zieht sie regelmäßig für Beratungen in ihren Ermittlungen heran. Sabrina Rizzo erkennt ihr Gegenüber und liest in den Gesichtern, in der Mimik und sieht dabei nicht nur Emotionen. Auch Persönlichkeitsstrukturen, Handlungsspielräume und Neigungen kann sie in für andere kaum wahrnehmbaren Regungen erkennen. Sabrina Rizzo kann Lügner in Sekundenschnelle entlarven, weshalb auch Wirtschaftsunternehmen auf ihre Expertise für Verhandlungen vertrauen. Sie berät ferner Frauen, speziell bei Datingfragen, aber auch bei Bewerbungen und anderen wichtigen Gesprächen.

Egal ob auf Kabarettbühne, im Karneval oder im Fernsehen: Guido Cantz verbreitet gute Laune. Jetzt entführt er seine Fans ins „Restaurant Cantzini“. Denn der Blondschopf hat während der Pandemie seine Begeisterung fürs Kochen intensiver als zuvor ausleben können und überrascht mit seinen Rezepten seine Community auf Instagram. In seinem ersten Kochbuch und in der NDR Talk Show verrät der Entertainer seine bisher geheimen Lieblingsrezepte und erklärt, warum die Waffeln à la Guido ein Fest für den Gaumen sind.

Dr. Jens Foell ist promovierter Neuropsychologe und hat als Hirnforscher in Deutschland und den USA gearbeitet. Neben der Forschung gilt seine Leidenschaft der Wissenschaftskommunikation. In seiner langjährigen Forschungsarbeit untersuchte er den Zusammenhang von Gehirn und Erleben und schrieb unter anderem eine preisgekrönte Publikation zur Gehirnaktivität bei Phantomschmerz. 2017 gründete er den erfolgreichen Twitteraccount „Real Scientists DE“, der Einblicke in die Arbeit und das Leben von Wissenschaftler*innen gewährt, die wöchentlich wechseln. Seit 2020 ist er Teil des Teams von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim und taucht in den „maiLab“-Videos auf. Ob vergessene Lemurenarten, Müll auf dem Mond, Pandemie-Simulationen in „World of Warcraft“ oder Zombie-Ameisen: Jens Foell ist Experte für nerdige, wissenswerte Tatsachen über die Welt, das Universum und den Nacktmull.

Sie zählt seit mehr als zehn Jahren zu den erfolgreichsten YouTuberinnen des Landes: Dagi Bee. Angefangen hat Dagmar Kazakov, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, als 18-Jährige mit YouTube-Videos über Make-up, Mode und Jungs. Heute hält sie ihre Millionen Fans auf Instagram und TikTok sowie im Podcast „Kaffee mit Zitrone“ auf dem Laufenden. Aber die Düsseldorferin kann nicht nur Talk, sondern auch Business: Neben einer Modemarke und einer Kosmetiklinie hat die 28-Jährige mit ihrem Ehemann ein Musiklabel gegründet und begleitet Nachwuchskünstlerinnen und -künstler auf dem Weg zu ihrem Traum. Für das Multitalent selbst hat sich im Dezember 2021 ein Traum erfüllt: Sie ist Mutter geworden. Wie ihr der Sprung von der YouTuberin zur Unternehmerin gelungen ist, was die größte Hürde dabei war und auf welche Weise sie das Muttersein verändert hat, darüber spricht Dagi Bee in der NDR Talk Show.

Sie ist 1,68 Meter groß, blond und hat blaue Augen und ist trotzdem null blauäugig. Denn Gisa Flake weiß, worauf es im Leben ankommt und dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Einen glanzvollen Auftritt legt sie 2020 bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises hin, bei der sie nicht nur in der Kategorie „Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle“ gewinnt, sondern sich auch gegen Körperklischees in der Filmbranche ausspricht. Ihr Filmdebüt gibt die gebürtige Braunschweigerin 2009 in Michael Herbigs „Wickie und die starken Männer“. Stark performt sie auch abseits vom TV- und Filmset, auf der Theater- und Kabarettbühne sowie als Sängerin. Seit 2021 gehört die 37-Jährige zum Team der ZDF-„heute-show“. Die Wahl-Berlinerin verfügt über Witz, Schlagfertigkeit und außerdem über mehr als 120 Kleider im Schrank. Wie ihr Partner, Schauspieler Knud Riepen, über ihre Sammellust denkt, welche besonderen Leidenschaften die Entertainerin noch hegt und auf welche Rolle sie so richtig Lust hätte, das verrät Gisa Flake in der NDR Talk Show.

Als Moderator, Entertainer und Schlagersänger schreibt er ost- und gesamtdeutsche Fernsehgeschichte: Wolfgang Lippert. Durch Unterhaltungsshows wie „Ein Kessel Buntes“, „Glück muss man haben“ oder „Wetten, dass …?!“ wird er zum Star und schafft nach der Wende den Sprung auch ins westdeutsche Fernsehgeschäft. Seit mehr als 20 Jahren steht er als Balladensänger bei den Störtebeker Festspielen in seiner Wahlheimat Rügen auf der Bühne und ist seit Februar 2023 auch im Gastgeberteam vom MDR „Riverboat“ dabei. Nun blickt der gelernte Kfz-Mechaniker auf mehr als 70 bewegte Lebensjahre zurück und erzählt in der NDR Talk Show von den Highlights seiner Showkarriere, die noch lange nicht zu Ende ist.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 5. August 2023, 1.20 Uhr (NDR)

Samstag, 5. August 2023, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 6. August 2023, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 7. August 2023, 1.05 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

