„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 31. März

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 31. März um 22 Uhr im NDR.

Barbara Schöneberger und Hubertus-Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show von 22 bis 0.15 Uhr folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 31. März:

Johann König , Komiker

, Komiker Benedikt Bösel , „Landwirt des Jahres 2022“

, „Landwirt des Jahres 2022“ Dr. Frauke Bagusche , Meeresbiologin

, Meeresbiologin Tina Ruland , Schauspielerin

, Schauspielerin Aminata Belli , Moderatorin, und ihre Mutter Sabine Belli

, Moderatorin, und ihre Mutter Angelika Bachmann und Meta Hüper , Musikerinnen

und , Musikerinnen Gesine Cukrowski, Schauspielerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 31. März:

„Familie macht glücklich. Das muss man sich nur IMMER WIEDER sagen“, behauptet die selbst ernannte depressive Stimmungskanone Johann König in seinem 50. Lebensjahr. Der dreifache Kindsvater schafft für sich und seine Familie im Lockdown Hühner an, von denen er neuerdings mit großer Leidenschaft berichtet. Eigentlich wollte er keine Hühner, aber genau genommen wollte er auch nie auf die Bühne: Zunächst ist es Johann Königs Traum, Lehrer zu werden – Sportlehrer für Biologie und Sachkunde. Das ist sein Plan, doch dieser Plan geht nicht auf. Nach 19 Semestern zwingen ihn die Zuschauer*innen mit ihrer Zuneigung und ihrem Geld dazu, sich ganz dem Humor zu widmen. So gerät er geradewegs auf die schiefe Bahn der gepflegten Abendunterhaltung, von der es kein Zurück gibt. In seinem neuen Programm stellt Johann König die drängenden Fragen der Zeit wie: „Wird das Haus wirklich kleiner, wenn die Kinder größer werden?“ Oder: „Wie gendert man ein herrenloses Damenfahrrad?“

Vom Investmentbanker zum Bio-Bauern: Nach zehn Jahren in der Finanzwirtschaft schmeißt Benedikt Bösel den gut bezahlten Job hin und übernimmt den elterlichen Hof in Brandenburg. Die Dürre 2018 bringt ihn erneut an einen Scheideweg: „Ich habe festgestellt, dass Technologie, die sonst üblich ist und gefördert wird, nicht gegen die Trockenheit hilft. Mir wurde klar, dass ich in die Bodengesundheit investieren muss“, sagt er. Von Grund auf ändert er das Betriebskonzept – mit Erfolg. Wie wichtig eine gesunde Erde ist und wie viel glücklicher ihn sein neuer Job macht, das verrät der „Landwirt des Jahres 2022“ in der NDR Talk Show.

Ihre Liebe ist das Meer: Dr. Frauke Bagusche ist Meeresbiologin und gefragte Rednerin. Nach ihrer Promotion an der University of Southampton in England leitet sie meeresbiologische Stationen auf den Malediven. Internationale Aufmerksamkeit erhält sie, als sie vor sieben Jahren 9500 Kilometer von der Karibik durch den Atlantik ins Mittelmeer segelt, um auf die Vermüllung der Ozeane aufmerksam zu machen. Derzeit lebt die 45-Jährige in Saarbrücken. In ihrem Buch „Nomaden der Ozeane. Das Geheimnis der Meeresschildkröten“ und in der NDR Talk Show erzählt die Wissenschaftlerin, warum sie von Meeresschildkröten fasziniert ist und welche ungeahnten Fähigkeiten sie bei den Tieren beobachtet hat.

1991 hatte sie an der Seite von Til Schweiger ihren großen Durchbruch: In dem Kult-Film „Manta, Manta“ spielte Tina Ruland die Friseurin Uschi. Danach folgten Rollen in unterschiedlichen Fernsehserien wie „Großstadtrevier“, „Ein Fall für zwei“, „Inga Lindström“, „Rosamunde Pilcher“ und „Das Traumschiff“. 2018 nahm sie an der RTL-Fernsehshow „Let’s Dance“ teil und musste die Sendung nach der ersten Episode verlassen. 2022 war sie Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Jetzt kommt die von Manta-Jüngern und Ruhrpott-Romantikern langersehnte Fortsetzung von „Manta, Manta“ in die Kinos. Tina Ruland ist wieder als Kult-Blondine Uschi dabei, ebenso Til Schweiger als Bertie und Michael Kessler als Berties bester Kumpel Klausi.

Dieses Mutter-Tochter-Duo kann sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen! Die „deep und deutlich“-Moderatorin Aminata Belli und ihre Mutter Sabine Belli haben mit ihrem Podcast „Jingle Belli“ die Herzen ihrer Zuhörer höher schlagen lassen, wenn sie sich über Familiengeschichten, Ex-Freunde und ihre eigene Zusammenarbeit unterhalten. Der Podcast ist nicht der erste gemeinsame Job von Aminata und Sabine. Aminatas Kindheit, die ohne ihren Vater stattfindet, ist geprägt vom ständigen Umherziehen: Als Teil einer Schaustellerfamilie wächst die heute 30-Jährige zwischen Softeis-Ständen, Dosenwerfen und Crêpe-Buden auf. Mit 12 Jahren entscheidet sie sich, Journalistin zu werden, weil ihr das Schreiben auf der Schreibmaschine ihrer Mutter so gut gefällt. Fast 20 Jahre später kann sie heute auf viele erfolgreiche Moderationen und Reportagen sowie den Deutschen Fernsehpreis blicken. Wie Sabine und Aminata ihr Verhältnis zueinander beschreiben, wer von wem mehr lernen kann und welche Rolle die Schausteller-Arbeit heute noch in ihrem Leben spielt, erzählen die beiden in ihrem ersten gemeinsamen Talk-Auftritt in der NDR Talk Show.

„Salut Salon“ ist der Name eines kammermusikalischen Frauen-Quartetts, das in der Formation Klavier, Cello und zwei Geigen auftritt. Mit ihrer Spielfreude, ihrem Humor und ihrer artistischen Instrumentalakrobatik sind die Musikerinnen mittlerweile weltweit erfolgreich und verzaubern ihr Publikum mit klassischer Musik, die Grenzen sprengt. Ihre Adaption von Vivaldis „Sommer“ – „Wettstreit zu viert“ ist auf YouTube mittlerweile mehr als 36 Millionen Mal angesehen worden. Anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums stellen sie nun ihr Programm „Träume“ vor. Darin erwecken „Salut Salon“ allerlei magische Wesen und märchenhafte Gestalten zum Leben. In der NDR Talk Show stellen die vier Musikerinnen ein Stück aus ihrem Jubiläumsprogramm vor. Die Gründerin der Truppe , die Geigerin Angelika Bachmann und die Geigerin Meta Hüper erzählen in der Runde über zwei Dekaden „Salut Salon“, wer sie zu ihren Stücken inspiriert und welche Träume sie noch haben.

Sie zählt zu den bekanntesten Gesichtern im deutschsprachigen Fernsehen: die Schauspielerin Gesine Cukrowski. Seit Anfang der 90er-Jahre überzeugt sie in vielfältigen Genres und Rollen – ob in Serien wie „Und tschüss!“, „Der letzte Zeuge“ oder „Praxis Bülowbogen“, auf der Theaterbühne oder in zahlreichen TV- und Kinofilmen wie „Das Wunder von Berlin“, „Die Spiegel-Affäre“ oder „Die Spielerin“. Schon immer war die 54-Jährige sozial engagiert. Ganz aktuell ist Cukrowski an dem Projekt „Let’s change the picture“ beteiligt. Warum sie sich gegen die Altersdiskriminierung von Frauen ab 47 Jahren einsetzt, erzählt die Schauspielerin in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 1. April 2023, 2.15 Uhr (NDR)

Montag, 3. April 2023, 3.10 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

