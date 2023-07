„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 30. Juni

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 30. Juni um 22 Uhr im NDR.

Beatrice Egli, Sängerin

Stefanie Stahl, Psychotherapeutin

Stefan Heine, Rätselmacher

Cheryl Shepard, Schauspielerin, und Bernhard Bettermann, Schauspieler

Kilian Kerner, Modedesigner

Josef Ellers und Zodwa Selele, Harry Potter-Theaterdarsteller

Jürgen Tarrach, Schauspieler

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 30. Juni:

Energiegeladen, charmant, bodenständig und immer ansteckend fröhlich ist die Schweizer Sängerin Beatrice Egli. Seitdem sie 2013 bei „Deutschland sucht den Superstar“ Siegerin wurde, ist sie aus der Schlagermusikwelt nicht mehr wegzudenken. Über zwei Millionen Tonträger hat sie verkauft, Gold- und Platinauszeichnungen eingesammelt. „Volles Risiko“ hieß ihr Hit aus 2022, mit dem die Sängerin, die im Juni 35 Jahre alt wird, ihre Fans mit einem neuen, zeitgemäßen Sound überrascht hat. Am 30. Juni erscheint nun ihr mittlerweile elftes Studioalbum. In der „NDR Talk Show“ präsentiert sie einen Song daraus und verrät, wie sie sich auf ihre anstehende große Tournee vorbereitet.

Wenn man ein Kreuzworträtsel oder ein Sudoku in einer Zeitung löst, dann ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von ihm: dem Wahlhamburger Stefan Heine. Eigentlich soll der 54-Jährige den familieneigenen Eckernförder Delikatessenbetrieb übernehmen, hat sich dann aber fürs Entwerfen von Rätseln entschieden, das zu seinem Beruf gemacht und ist zu Deutschlands berühmtesten Rätselmacher geworden. Seit mehr als 25 Jahren macht er das mit großer Leidenschaft und Erfolg: Tausende Bücher, Kalender, Zeitschriften und vieles mehr tragen seinen Namen. Derzeit beziehen etwa 400 Zeitungen und Zeitschriften weltweit Produkte aus seiner Rätselschmiede. Sudokus fertigt der Vater von drei Kindern schon seit 1999, war unter anderem Rätselautor der deutschen, österreichischen und US-amerikanischen Meisterschaften und mit seinen Sudokus bei der Weltmeisterschaft vertreten.

Sie waren das Traumpaar in der TV-Kultserie „In aller Freundschaft“. Von 2006 bis 2015 standen Cheryl Shepard und Bernhard Bettermann gemeinsam vor der Kamera und wurden in der Serie schnell ein Liebespaar. Während es auf dem Bildschirm in der Sachsenklinik knisterte, entwickelte sich privat eine enge Freundschaft, die bis heute hält. Jetzt treten Shepard und Bettermann wieder gemeinsam auf: Warum sie ausgerechnet mit dem Klassiker „Gefährliche Liebschaften“ auf Lesereise gehen, was ihre Freundschaft ausmacht und welche Lebenskrisen sie zusammen gemeistert haben, das verraten sie in der „NDR Talk Show“.

Dieser Mann gehört zu den erfolgreichsten Modedesignern des Landes: Kilian Kerner. Er beeindruckt mit seinen Kreationen das Publikum seiner Fashionshows und auch viele Fans bei „Germany’s Next Topmodel“, wo er regelmäßig als Gastjuror am Start ist. Der geborene Kölner entwickelt seine ersten T-Shirts noch zu WG-Zeiten, als Putzmittel die Kleidung verunreinigt und er kurzerhand neue entwirft. Heute wird seine Mode von Kylie Minogue, Heidi Klum oder Toni Garrn getragen. Aus dem ehemaligen Schauspielschüler Kerner ist ein Star geworden, der alle Hochs und Tiefs des Modebusiness erlebt hat. Im Juli widmet er seine Show auf der Berlin Fashion Week der DKMS und der Deutschen Krebshilfe. Zusammen mit drei weiteren Designerinnen und Designern möchte er seine Reichweite für mehr soziale Verantwortung nutzen und sich für Prävention und Aufklärung von Krebserkrankungen einsetzen. Was ihn dazu bewegt hat, erzählt er in der „NDR Talk Show“.

Die Veröffentlichung des letzten Teils der „Harry Potter“-Filmreihe ist zwar schon zwölf Jahre her, die Abenteuer von Harry, Hermine und Ron gehen aber weiter: im Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“. 19 Jahre nachdem die Freunde die Welt der Zauberer gerettet haben, kehrt das Böse zurück nach Hogwarts. Und das gilt es zu bekämpfen. Dafür schlüpfen Josef Ellers und Zodwa Selele in die Rollen von Harry und Hermine, die inzwischen erwachsen sind und Kinder haben. Das Hantieren mit dem Zauberstab war für beide eine Premiere, im Theater- und Filmgeschäft sind die gebürtige Bayerin Selele und der Österreicher Ellers aber schon länger aktiv. Zodwa Selele hat unter anderem in den Musicals „Der König der Löwen“ und „Hairspray“ performt. Außerdem wählt Whoopi Goldberg sie für die Hauptrolle im Musical „Sister Act“ aus, die sie bis 2015 in Hamburg verkörpert. Josef Ellers führt es nach seiner Schauspielausbildung in Österreich erst durch Theater in Wien, Dresden und München, dann zum Film. So spielt er in der Krimireihe „SOKO Donau“ („SOKO Wien“) und in der britisch-österreichischen Krimifilmreihe „Vienna Blood“ mit. Jetzt verzaubern die beiden gemeinsam auf der Bühne. In der „NDR Talk Show“ geben Zodwa Selele und Josef Ellers Einblicke hinter die Kulissen der neu inszenierten Show, die am Broadway 25 Preise gewonnen hat, und verraten, von welchen übernatürlichen Kräften sie privat gerne Gebrauch machen würden.

Sie ist Bestsellerautorin, Podcasterin und wohl Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin: Stefanie Stahl. Warum fühle ich, wie ich fühle? Wie stärke ich meinen Selbstwert? Und was braucht es für eine Beziehung auf Augenhöhe? Fragen, auf die die gebürtige Hamburgerin gute Antworten hat. Seit mehr als 30 Jahren ist die menschliche Psyche ihr Spezialgebiet. Ob in ihrer Praxis in Trier oder in inzwischen schon 14 Büchern, die sie geschrieben hat: Die Tochter einer Heilpraktikerin für Psychotherapie versteht es, komplexe Zusammenhänge unkompliziert zu erklären und überzeugt damit Millionen Menschen. Ihr Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“ belegt sechsmal in Folge Platz 1 der Jahresbestsellerliste. Die 59-Jährige punktet aber nicht nur mit Schreiben, sondern auch mit Sprache: etwa auf der „PsychoCouch“ bei YouTube und im Podcast „So bin ich eben!“ mit ihrem Kollegen Lukas Klaschinski, in Seminaren oder neuerdings in Onlinekursen für zu Hause. In ihrem aktuellen Ratgeber wirft sie einen genaueren Blick darauf, wer man ist und was einen prägt. Wer sie besonders prägte, warum sie ein Händchen dafür hatte, sich in die Falschen zu verlieben und wie Beziehungen positiv gestaltet werden können, verrät Stefanie Stahl in der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 1. Juli 2023, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 1. Juli 2023, 11.30 Uhr (hr)

Sonntag, 2. Juli 2023, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 3. Juli 2023, 2.30 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

