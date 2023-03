„NDR Talk Show“ heute: die Gäste und Themen am Freitag, 3. März 2023

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 3. März um 22 Uhr im NDR.

Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show von 22 bis 0.15 Uhr folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 3. März:

Franziska Treutler, Geräuschemacherin

Lenn Kudrjawizki, Schauspieler

Yael Adler, Dermatologin und Autorin

Wayne Carpendale, Moderator

Katarina Witt, Eiskunstläuferin

Eveline Kümper und Timo Eilhardt, THW-Einsatzkräfte

Stephan Grossmann und Oliver Mommsen, Schauspieler

Elif, Musikerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 3. März:

Sie sorgt für Blockbuster-Sounds aus dem Schafstall: Franziska Treutler. Ob Türknarren, das Flügelschlagen eines Drachens oder die Pistolenkugel, die ein gefülltes Aquarium trifft: Die Meisterin der Töne findet immer einen Weg, das Filmgeräusch originalgetreu zu erzeugen. In einem winzigen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern hat Treutler ein internationales Team um sich versammelt, das bereits für „Harry Potter“, „James Bond“ oder „Bohemian Rhapsody“ gearbeitet hat. Warum die Geräuschprofis London den Rücken gekehrt haben und woran sie aktuell arbeiten, verrät Franziska Treutler in der NDR Talk Show.

Er spielt mit in dem Oscar-prämierten Film „Die Fälscher“, mit Kevin Costner macht er während der Drehpausen in seinem Wohnwagen Musik und als Kommissar im Kroatien-Krimi im Ersten begeistert er regelmäßig ein Millionenpublikum: Lenn Kudrjawizki. Der Schauspieler, Musiker und Regisseur wird 1975 in Leningrad geboren, wächst in Ostberlin auf und wird mit 18 Jahren für den Film entdeckt. Schon als Kind hört Lenn von seinem Großvater die Geschichten seiner jüdischen Familie von Krieg, Flucht und Vertreibung. Seine Jugend in der DDR erlebt er wechselvoll und voller Umbrüche. Heute fährt der ausgebildete Violinist zum Dreh für den Kroatien-Krimi schon mal 1400 Kilometer mit dem Fahrrad. Seine Lebensgeschichte hat Lenn Kudrjawizki in seiner Autobiografie „Familienbande“ aufgeschrieben.

Unser größtes Organ ist die Haut. Wie individuell ihre Beschaffenheit ist und wie viel sie darüber aussagt, was wir unserem Körper im Laufe der Jahre zugemutet haben, kann die Dermatologin Yael Adler sehr genau erkennen. Immer wieder wird sie als Fachfrau in ihrer Praxis und in Fernsehformaten gefragt, wie man den Alterungsprozess der Haut aufhalten oder hinauszögern kann. Weil dabei aber viele Faktoren eine Rolle spielen, ist Yael Adler nicht nur Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, sondern auch noch Ärztin für Ernährungsmedizin und Venenheilkunde. Mehrere Bestseller hat sie bereits über die Haut geschrieben, ihr neues Buch heißt „Genial Vital“. Ihr Plädoyer: Statt das Älterwerden als Feind zu betrachten, sollten wir mit Dankbarkeit und Demut auf unseren Körper schauen. Tipps, die auch unter die Haut gehen, gibt Medizinexpertin Yael Adler in der NDR Talk Show.

Wayne Carpendale wird am 23. März 1977 in Frechen bei Köln mit südafrikanischen Wurzeln geboren. Eines steht für ihn schon immer fest: Er will keine Schlager singen wie sein Vater Howard Carpendale. Wayne verbringt seine Schulzeit von 1992 bis 1995 auf einem englischen Internat, wo er das erste Mal in einem Schul-Musical auf der Bühne steht. Nun ist klar: Er will als Schauspieler Karriere machen. Nach einem Abstecher in die Betriebswirtschaftslehre nimmt er ab 1999 am Lee Strasberg Institute in New York Schauspielunterricht. Schnell erhält Wayne Carpendale danach seine erste Serienrolle in „Sturm der Liebe“ und „Der Landarzt“. Seit 2013 ist er mit seiner langjährigen Partnerin, der Moderatorin Annemarie Warnkross, verheiratet. Jetzt verkuppelt er in einer TV-Datingshow an Bord eines Schiffes auf dem Mittelmeer vier Single-Frauen. „Ich bin dabei so ’ne Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App,“ sagt der Vater eines Sohnes über seine Rolle.

Sie ist eine der erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen der Geschichte: Zwischen 1983 und 1988 gewinnt sie sechsmal in Folge die Europameisterschaft, viermal wird sie Weltmeisterin, zweimal holt sie Gold bei Olympia: Katarina Witt. Genau 35 Jahre liegt der zweite Olympia-Sieg in Calgary zurück, ihre Kür als „Carmen“ ist unvergessen. Auch nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere bleibt die sympathische Berlinerin als Moderatorin und Schauspielerin im Rampenlicht, engagiert sich darüber hinaus mit ihrer Stiftung „Gemeinsam mehr bewegen“. Welche Bedeutungen ihre Medaillen heute für sie haben und was sie wirklich glücklich macht, das verrät die 57-Jährige in der NDR Talk Show.

Es ist eine humanitäre Katastrophe unfassbaren Ausmaßes: Das Erdbeben im Süden der Türkei und dem Norden Syriens forderte bislang 48.000 Todesopfer, nach UN-Angaben sind 1,5 Millionen Menschen obdachlos. Zu den Helfern, die nach dem Unglück sofort zur Stelle waren, gehören Eveline Kümper und Timo Eilhardt. Beide sind Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, der ehrenamtlichen Einsatzorganisation des Bundes. Sie suchten in Hatay tagelang nach Überlebenden – mit Erfolg. Wie gefährlich die Umstände der Rettungsaktion waren und wie wichtig in dieser Situation der Einsatz von Spürhunden ist, darüber berichten die beiden in der NDR Talk Show.

Zwei beliebte und erfolgreiche Schauspieler machen in Hamburg wieder gemeinsame Sache: Oliver Mommsen und Stephan Grossmann stehen im März im St. Pauli Theater in dem Daniel Kehlmann-Stück „Nebenan“ auf der Bühne. Die beiden Wahl-Berliner sind mittlerweile ein eingespieltes Paar. Bereits in dem Stück „Das perfekte Geheimnis“ feierten sie im letzten Jahr große Erfolge. Der in Dresden geborene Stephan Grossmann glänzt in den unterschiedlichsten Rollen – zunächst im Theater, dann auch im Film und Fernsehen: Ob als „Tatort“-Bösewicht, als Volkspolizist in der TV-Serie „Weissensee“ oder als Kommissariatsleiter Grimm in der ARD Krimireihe „Wolfsland“.

Der in Düsseldorf geborene Oliver Mommsen spielte bis 2019 18 Jahre lang im Bremer „Tatort“ an der Seite von Sabine Postel und ist seitdem in den unterschiedlichsten Charakterrollen im Fernsehen und auf der Bühne zu sehen. In der NDR Talk Show verraten die beiden Schauspiel-Stars, warum die Chemie zwischen ihnen stimmt und was sie voneinander lernen können.

Diese Musikerin wird bereits im Teenie-Alter zum Star: Mit 16 Jahren und eigenen Songs belegt Elif bei „Popstars“ den zweiten Platz und macht aus ihrer Silbermedaille reines Gold. Auszeichnungen vom Musikautorenpreis bis zum Preis für Popkultur hat sie abgesahnt, dazu zahlreiche Charterfolge erzielt und musikalisch mit dem Who is Who der deutschsprachigen Musikbranche zusammengearbeitet: Herbert Grönemeyer, Max Giesinger, Clueso, Samra. Die Sängerin wächst in Berlin auf, ihre Eltern sind 1985 aus Adana in der Türkei nach Deutschland gekommen. Ihre türkischen Wurzeln sind auch für ihre Songs bedeutend: „Der Grund warum meine Musik so emotional ist, ist, weil ich eben einen türkischen Background habe“, sagt Elif. Gerade ist das neue Album der 30-Jährigen mit dem Titel „Endlich tut es wieder weh“ erschienen. Den Song „Weißt du, wie es ist?“ widmet sie dabei ganz aktuell den Opfern des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Wie sie mit dieser Katatsrophe persönlich umgeht, welchen nicht nur musikalischen Weg sie in den letzten Jahren hinter sich gebracht hat und warum sie sich als ihre „eigene Sugarmommy“ bezeichnet, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 4. März 2023, 13.45 Uhr (hr)

Sonntag, 5. März 2023, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 6. März 2023, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

