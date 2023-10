„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 27. Oktober

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 27. Oktober um 22 Uhr im NDR. Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 27. Oktober:

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Dr. Carola Holzner alias „Doc Caro“, Medizinerin und Autorin

alias „Doc Caro“, Medizinerin und Autorin Helge Schneider , Musiker, Komiker und Autor

, Musiker, Komiker und Autor Maximilian Schwarzhuber , Alpinist

, Alpinist Fabian Kahl , Kunst- und Antikhändler

, Kunst- und Antikhändler Bärbel Schäfer , Moderatorin und Autorin

, Moderatorin und Autorin Merlin Sandmeyer , Schauspieler

, Schauspieler Marie-Luise Marjan, Schauspielerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 27. Oktober:

Medizinische Fachfragen einfach, kompetent und wissenschaftlich korrekt zu erklären – das ist die Herzensangelegenheit von Carola Holzner alias „Doc Caro“. Die Fachärztin für Anästhesiologie arbeitet als Oberärztin in der Notaufnahme, als Notärztin im Rettungsdienst und bei der Luftrettung. Auf ihren Social-Media-Kanälen, als Expertin für medizinische Themen im Fernsehen, als Bestseller-Autorin und auf der Bühne hat sie sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Wissenswertes aus der Medizin wie etwa: „Gibt es so etwas wie ein Bauchgefühl?“ oder „Ist Blut wirklich dicker als Wasser?“ beantwortet die 41-jährige Medizinerin aus dem Ruhrgebiet in ihrem aktuellen Buch „Bleibt das Herz stehen, wenn man niest?“ und in der NDR Talk Show.

Ob Blas-, Schlag-, Tasten- oder Saiteninstrument, Helge Schneider beherrscht sie alle. Der Multiinstrumentalist unter den Komikern ist auch Filmemacher und Autor. Gern wäre der Duisburger auch Raumausstatter, Bauzeichner oder Gartenbauer geworden. Als „singende Herrentorte“ macht er sich schließlich einen Namen, als letzter Torero mit einer „Big L.A. Show“ tourt er heute durch Deutschland. Dazwischen liegen 46 Jahre, sechs Kinder und zahlreiche Konzerte und Bühnenshows. Nun können sich seine Fans auf die Rückkehr von „Kommissar Schneider“ in Buchform freuen. „Stepptanz“ heißt sein neuester Krimi – krude, komisch und nichts für schwache Nerven.

Als Maximilian Schwarzhuber zwei Jahre alt ist, wacht er nach einem Mittagsschlaf mit Lähmungserscheinungen in seinen Füßen auf. Der Beginn einer langen Leidensgeschichte, denn das Gefühl in den Beinen wird nie mehr so werden wie zuvor. Es folgen Jahre voller Fehldiagnosen und Krankenhausaufenthalte. Da er nur noch wenig spürt, merkt er nicht einmal, dass er sich beide Sprunggelenke zertrümmert oder sich ein Nagel in seinen Fuß bohrt. Mit 24 Jahren trifft Maximilian Schwarzhuber eine folgenreiche Entscheidung, von der ihm seine Ärzte eigentlich abraten: Er lässt sich beide Unterschenkel amputieren. Ein Entschluss, den er bis heute nicht bereut. Nur 136 Tage nach der Operation rennt er seinen ersten Zehnkilometerlauf. Es folgen ein Halbmarathon, ein Triathlon und ein erster Marathon. Dieses Jahr hat er als erster Mensch ohne Füße die sieben Summits der Alpen, also die sieben höchsten Gipfel in sieben verschiedenen Alpenländern, bestiegen. In der NDR Talk Show spricht Maximilian Schwarzhuber über seinen Leidensweg, die schwerste Entscheidung seines Lebens und darüber, wie er durch sie zum Glück fand.

Der Kunst- und Antikhändler Fabian Kahl gehört seit zehn Jahren zur Stammbesetzung der Trödel-Erfolgsshow „Bares für Rares“ und hat sich längst zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. Jetzt geht der 31-Jährige einer zweiten großen Leidenschaft nach: Wildlife-Fotografie und das Leben in der Wildnis Afrikas! Im Frühjahr 2022 beschließt der Sohn eines Münzhändlers, dem elterlichen Schloss Brandenstein im thüringischen Ranis den Rücken zu kehren, um in Botswana eine Ausbildung zum Safari-Guide zu absolvieren und in die Landschaft der Savanne einzutauchen. In seinem Buch „Der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor“ berichtet er von seiner Reise durch die Steppe und welche Erkenntnisse er dort für sein Leben gewonnen hat. Was Antikhandel und die Wildnis gemeinsam haben und welche Antiquitäten er während seiner Ausbildung zum Safari-Guide entdeckt hat, erzählt er in der NDR Talk Show.

Von 1995 bis 2002 führt Bärbel Schäfer durch ihre gleichnamige Daily-Talkshow bei RTL. Rund 1500 mal steht sie für den Sender vor der Kamera. Dafür wird sie u.a. mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Danach folgen viele erfolgreiche Sachbücher und Formate im Fernsehen und Hörfunk. Getreu der Redewendung „Nomen est omen“ hat sich die Moderatorin und Autorin jetzt einem Beruf gewidmet, von dem sie bisher nicht sehr viel wusste: Die 59-Jährige hat ein Jahr lang einen Schäfer bei seiner Arbeit begleitet. Dabei lernt sie nicht nur eine Menge über das Wesen des Schafs, sondern auch für das eigene Leben. Denn Schafe sind mehr als nur sanftmütige Wolllieferanten. Sie sind empfindsame, clevere Tiere, bilden Freundschaften, treffen bewusste Entscheidungen, lernen aus Fehlern und überwinden Hindernisse gemeinsam.

Bundesweit bekannt wird er in seiner Rolle als Ladendetektiv Jonas in der Serie „Die Discounter“: Schauspieler Merlin Sandmeyer. Dabei ist der 33-Jährige vor allem ein erfolgreicher und gefeierter Theaterschauspieler, der bereits 2019 mit dem renommierten Boy-Gobert-Preis ausgezeichnet wird. Seine Stationen: geboren in Saarbrücken, dort auch erste Theatererfahrungen, dann Schauspielschule in München. Von 2016 bis 2019 ist er festes Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, seit 2019 ist er einer der Schauspiel-Stars am Hamburger Thalia Theater. Warum sich der junge Familienvater in Hamburg wohl fühlt und wie er den Spagat zwischen Bühne und Kamera schafft, erzählt der gefeierte Schauspieler in der NDR Talk Show.

34 Jahre lang war sie die Mutter Beimer in der „Lindenstraße“: Marie-Luise Marjan. 2020 folgt das Serien-Aus, aber das hält Marjan nicht davon ab, ihren Weg weiterzugehen. Auch nach mehreren Schicksalsschlägen stellt sich die 83-Jährige immer wieder mutig und voller Optimismus den Herausforderungen des Lebens. Ihr Motto heute: „Bloß nicht unterkriegen lassen!“. So ist die in Hattingen bei Adoptiveltern großgewordene Schauspielerin vielseitig aktiv. Neben fünf veröffentlichten Büchern, engagiert sich Marjan seit drei Jahrzehnten als UNICEF-Botschafterin, gründet 2010 die Marie-Luise Marjan Stiftung für benachteiligte Kinder und ist bis heute als Schauspielerin aktiv. Für alle Fans von Helga, Gabi, Klaus und Co. geht diesen Herbst ein Wunsch in Erfüllung, denn ARD Plus nimmt ab 16. November alle 1758 Folgen der „Lindenstraße“ in das Angebot auf. Über Neuanfänge, Resilienz und Lebensfreude spricht Marie-Luise Marjan in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 28. Oktober 2023, 3.15 Uhr (NDR)

Samstag, 28. Oktober 2023, 14 Uhr (hr)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aminata Belli (@aminatabelli)

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: